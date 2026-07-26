«Καλέστε τον αμέσως στην εθνική»: Καζάκος καμεραμάν έγινε viral τρέχοντας δίπλα στους αθλητές

Οπερατέρ από το Καζακστάν έχει εξελιχθεί σε απρόσμενο «αστέρα» των κοινωνικών δικτύων, μετά τη δημοσίευση ενός βίντεο από το εθνικό πρωτάθλημα στίβου της χώρας, όπου καταγράφεται να τρέχει σχεδόν με την ίδια ταχύτητα με τους αθλητές σε κούρσα 100 μέτρων.

Το βίντεο, που αναρτήθηκε από την προπονήτρια, Ασίγια Ραμπάεβα, συγκέντρωσε περισσότερες από 500.000 προβολές μέσα σε λιγότερο από ένα εικοσιτετράωρο, με τους χρήστες να σχολιάζουν με χιούμορ ότι ο εικονολήπτης θα μπορούσε να έχει κερδίσει την κούρσα αν δεν κρατούσε την κάμερα, ενώ, αρκετοί πρότειναν να κληθεί στην εθνική ομάδα στίβου.

https://www.instagram.com/reel/DbIgq_hM64o/

Πρωταγωνιστής του βίντεο είναι ο Ιμπράι Τουλεμίσοφ, ο οποίος εργάζεται στο Τμήμα Αθλητισμού της πόλης Σιμκέντ και όχι σε τηλεοπτικό αθλητικό δίκτυο ή την Ομοσπονδία Στίβου.

Όπως τόνισε, καταγράφει καθημερινά αγώνες με τον ίδιο τρόπο και το συγκεκριμένο βίντεο ήταν απλώς αυτό που έγινε viral.

Η εξαιρετική φυσική του κατάσταση δεν είναι τυχαία. Προπονείται καθημερινά και ασχολείται με το τρέξιμο, την ποδηλασία, την ορεινή δραστηριότητα, τον στίβο, την ιππασία, την κολύμβηση, το σκι και γενικότερα με αθλήματα που απαιτούν αντοχή και έντονη σωματική δραστηριότητα.

Ο Τουλεμίσοφ αποκάλυψε ότι στο παρελθόν εργαζόταν σε κινηματογραφικές και μουσικές παραγωγές, όμως, πριν από περίπου δυόμισι χρόνια στράφηκε στην αθλητική βιντεοσκόπηση, αξιοποιώντας τόσο την επαγγελματική του εμπειρία, όσο και την αγάπη για τον αθλητισμό.

Όπως εξήγησε, η δουλειά ενός αθλητικού οπερατέρ απαιτεί να τρέχει δίπλα στους αθλητές σχεδόν σε κάθε κούρσα, ενώ, συχνά χρειάζεται να επαναλάβει την προσπάθεια σε περίπτωση άκυρης εκκίνησης.

Το πρωτάθλημα στίβου του Καζακστάν διεξήχθη στην Αστάνα από την 22α έως την 24η Ιουλίου.