Μία φιλία που «λιώνει» καρδιές: Η ζέβρα και ο ρινόκερος που έγιναν αχώριστοι από την πρώτη στιγμή

Η φιλία ανάμεσα στον Νότι, ένα νεαρό ζεβράκι, και τον Τάιταν, έναν μικρό ρινόκερο, αποδεικνύει ότι οι πλέον ξεχωριστοί δεσμοί μπορούν να γεννηθούν κάτω από τις πιο απρόσμενες συνθήκες. Παρ’ ότι ανήκουν σε διαφορετικά είδη, η σχέση τους θυμίζει σκηνές από ταινία (σ.σ. πολλοί θα σκεφτούν τη «Μαδαγασκάρη») και έχει συγκινήσει ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Η ιστορία τους, ωστόσο, ξεκίνησε με τραγικό τρόπο. Πριν από περίπου 1 χρόνο, το Ίδρυμα Προστασίας Άγριας Ζωής Sheldrick Wildlife Trust παρουσίασε το ασυνήθιστο δίδυμο, αφού και τα δύο ζώα διασώθηκαν ως ορφανά. Αν και οι περιπτώσεις τους δεν συνδέονταν μεταξύ τους, είχαν χάσει τις μητέρες τους και είχαν μείνει μόνα στη φύση, με ελάχιστες πιθανότητες επιβίωσης.

Οι φροντιστές του ιδρύματος ανέλαβαν τη φροντίδα τους, προσφέροντας δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Παράλληλα, στάθηκαν δίπλα τους καθώς αναπτυσσόταν μία μοναδική φιλία, η οποία συνεχίζει να συγκινεί το κοινό.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο Instagram, ο Νότι και ο Τάιταν τρέχουν πλάι – πλάι κυνηγώντας έναν από τους φροντιστές τους. Το μικρό ζεβράκι δείχνει γεμάτο ενέργεια, ανοίγοντας τον ρυθμό, ενώ, ο νεαρός ρινόκερος προσπαθεί να τον ακολουθήσει, απολαμβάνοντας το παιχνίδι στο πλευρό του καλύτερου φίλου του.

Μετά το σύντομο σπριντ, ο Τάιταν σταματά για να ξεκουραστεί, ενώ, ο Νότι περιμένει υπομονετικά μέχρι ο φίλος του να πάρει ξανά δυνάμεις, πριν συνεχίσουν τις εξερευνήσεις τους.

https://www.instagram.com/p/DayMY6VDxY6/

Τι θα συμβεί όταν μεγαλώσουν;

Πολλοί από όσους παρακολουθούν τη φιλία τους, αναρωτιούνται τι θα συμβεί όταν τα δύο ζώα ενηλικιωθούν. Ακόλουθος ρώτησε στα σχόλια αν θα χρειαστεί να χωριστούν και αν υπάρχει πιθανότητα να συνεχίσουν να ζουν μαζί.

Το Sheldrick Wildlife Trust εξήγησε ότι κάθε ορφανό ζώο επιστρέφει σταδιακά στη φύση με τον δικό του ρυθμό και με τη συνεχή υποστήριξη των ειδικών.

Όπως επισημαίνει το ίδρυμα, καθώς μεγαλώνουν, τα φυσικά ένστικτα κάθε είδους θα γίνονται ολοένα και εντονότερα. Οι ζέβρες είναι ιδιαίτερα κοινωνικά ζώα, επομένως ο Νότι πιθανότατα θα αναζητήσει ένα κοπάδι στο Εθνικό Πάρκο του Ναϊρόμπι, όπου ζουν πολλές άγριες ζέβρες. Ο Τάιταν, από την άλλη, θα δημιουργήσει τη δική του επικράτεια, όπως συνηθίζουν οι ρινόκεροι.

Αν και η σκέψη ότι κάποια στιγμή θα ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους προκαλεί συγκίνηση, η ιδιαίτερη σχέση τούς βοήθησε να ξεπεράσουν μία από τις δυσκολότερες περιόδους της ζωής τους, αποδεικνύοντας πως η φιλία δεν γνωρίζει σύνορα.