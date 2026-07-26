Η Ευρώπη έρμαιο των ναρκομαφιών: Πώς τα καρτέλ χτίζουν παρακράτη με όπλα, διαφθορά και τρόμο

Snapshot Η DZ Mafia στη Γαλλία έχει εξελιχθεί σε σημαντική απειλή ασφαλείας, με επιθέσεις και απειλές κατά δημόσιων αξιωματούχων και πολιτών.

Το Βέλγιο, και ειδικά το λιμάνι της Αμβέρσας, έχει γίνει κύρια πύλη για λαθρεμπόριο κάνναβης και κοκαΐνης, με εγκληματικές οργανώσεις να διαφθείρουν λιμενεργάτες και να χρησιμοποιούν βία.

Η Ισπανία έχει αντικαταστήσει το Βέλγιο και την Ολλανδία ως βασική πύλη εισόδου κοκαΐνης στην Ευρώπη, με αύξηση της βίας και εξελιγμένες υποδομές λαθρεμπορίου, όπως υπόγειες σήραγγες.

Η παράνομη αγορά ναρκωτικών στη Γαλλία σχεδόν τριπλασιάστηκε σε αξία μεταξύ 2010 και 2023, συνοδεύοντας αύξηση της βίας και της διαφθοράς σε πολλές περιοχές.

Ακραία βία και φρικτές επιθέσεις σχετιζόμενες με το εμπόριο ναρκωτικών επηρεάζουν κοινωνίες στην Ευρώπη, με θύματα ακόμα και ανήλικα παιδιά και έντονη πίεση στις δικαστικές και αστυνομικές αρχές. Snapshot powered by AI

Οι μαφίες των ναρκωτικών σφίγγουν τον κλοιό τους γύρω από την Ευρώπη, τρομοκρατούν κοινότητες, απειλούν δημόσιους αξιωματούχους και μετατρέπουν το Βέλγιο σε σημαντική πύλη εισόδου κάνναβης προς την ήπειρο.

Ένας δήμαρχος στη νότια Γαλλία απομακρύνθηκε εσπευσμένα από το σπίτι του μέσα στη νύχτα της Τρίτης και τέθηκε υπό αστυνομική προστασία, αφού οι αρχές πληροφορήθηκαν για πιθανή επίθεση εναντίον του από την ισχυρότερη εγκληματική οργάνωση ναρκωτικών της χώρας, τη DZ Mafia.

Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνέζ δήλωσε ότι αποφάσισε να απομακρύνει τον δήμαρχο της πόλης Αλές, Κριστόφ Ριβένκ, μετά από αξιόπιστες πληροφορίες των υπηρεσιών ασφαλείας που έδειχναν ότι μια επίθεση εναντίον του ήταν επικείμενη.

Η DZ Mafia, που ξεκίνησε από τη Μασσαλία, περίπου 160 χιλιόμετρα νότια της Αλές, έχει εξελιχθεί από μια τοπική συμμορία σε μία από τις μεγαλύτερες απειλές ασφαλείας της Γαλλίας, λόγω της κυριαρχίας της στο εμπόριο ναρκωτικών.

Ο Ριβένκ είχε ήδη δεχθεί απειλές νωρίτερα μέσα στον μήνα, όταν βρέθηκαν σφαίρες διαμετρήματος 9 χιλιοστών στο γραμματοκιβώτιό του, μαζί με απειλητικά γκράφιτι στους τοίχους του σπιτιού του, σύμφωνα με την Εθνική Εισαγγελία της Γαλλίας για την Καταπολέμηση του Οργανωμένου Εγκλήματος (PNACO).

«Δεν έχω δεχθεί ποτέ απειλές τέτοιου επιπέδου», δήλωσε ο 60χρονος Ριβένκ σε ανακοίνωσή του. «Αυτό δείχνει ότι οι ενέργειες που κάνουμε εναντίον της DZ και της διακίνησης ναρκωτικών αποδίδουν. Δεν πρόκειται να εκφοβιστώ».

Την Πέμπτη, στη Μασσαλία, η σταρ των reality και influencer Κάρλα Μορό, 29 ετών, έλαβε επίσης απειλητική επιστολή από τη συμμορία στο σπίτι της, αφού το αυτοκίνητό της πυρπολήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι ξεκίνησαν έρευνα για πιθανή εκβίαση, καθώς το μήνυμα, το οποίο παραδόθηκε μαζί με ένα κινητό τηλέφωνο, περιείχε απειλές θανάτου.

Η παράνομη αγορά ναρκωτικών στη Γαλλία σχεδόν τριπλασιάστηκε σε αξία μεταξύ 2010 και 2023, αυξανόμενη από περίπου 2,3 δισ. ευρώ σε 6,8 δισ. ευρώ, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο του 2025 από το Γαλλικό Παρατηρητήριο Ναρκωτικών και Εξαρτήσεων (OFDT).

Πέρυσι, ο Γάλλος υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλ Νταρμανέν δήλωσε ότι η Γαλλία υποφέρει από έναν «καρκίνο» του εμπορίου ναρκωτικών, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν πλέον «ασφαλή μέρη».

Ο Νταρμανέν είπε σε συνέντευξή του ότι ακόμη και «η μικρότερη αγροτική πόλη» στη Γαλλία είναι πλέον εξοικειωμένη με την κοκαΐνη και την κάνναβη.

«Τα ναρκωτικά, για παράδειγμα, υπήρχαν πάντα, αλλά σήμερα βλέπουμε ξεκάθαρα ότι ακόμη και στη μικρότερη αγροτική πόλη γνωρίζουν την κοκαΐνη και την κάνναβη», ανέφερε.

«Δεν αφορά πλέον μόνο τα σημεία όπου αναζητούσαμε πιθανά προβλήματα», πρόσθεσε, υποστηρίζοντας ότι η Γαλλία έχει γίνει «πιο βίαιη».

Το Βέλγιο ως νέα πύλη ναρκωτικών της Ευρώπης

Την ίδια στιγμή, στη γειτονική χώρα, το Βέλγιο, κάνναβη που παράγεται νόμιμα στον Καναδά εισρέει στη χώρα, προκαλώντας ανησυχίες ότι μετατρέπεται ολοένα και περισσότερο σε ναρκοκράτος.

Έρευνα της εφημερίδας The Telegraph αποκάλυψε ότι καλλιέργειες κάνναβης στον Καναδά —οι οποίες νομιμοποιήθηκαν επί πρωθυπουργίας Τζάστιν Τριντό— προμηθεύουν λαθρεμπόρους με ισχυρής περιεκτικότητας μαριχουάνα, η οποία μεταφέρεται μέσω του λιμανιού της Αμβέρσας.

Το 2025, οι τελωνειακές αρχές κατάσχεσαν 32 τόνους κάνναβης στο λιμάνι, αύξηση κατά 500% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2026, έχουν ήδη κατασχεθεί 10,8 τόνοι κάνναβης.

Η επιχείρηση λαθρεμπορίου φέρεται να οργανώνεται από εγκληματικά δίκτυα με διασυνδέσεις με την Κίνα.

Στο λιμάνι της Αμβέρσας, συμμορίες πληρώνουν διεφθαρμένους λιμενεργάτες έως και 40.000 λίρες Αγγλίας για να εκτρέπουν εμπορευματοκιβώτια μήκους 6 μέτρων που μεταφέρουν ναρκωτικά σε διαφορετικά σημεία του λιμανιού, ώστε να αποφεύγουν τους τελωνειακούς ελέγχους, σύμφωνα με αξιωματούχους που μίλησαν στην The Telegraph.

Στη συνέχεια, η κάνναβη μεταφέρεται στην Ολλανδία, τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ιταλία μέσω χερσαίων διαδρομών με περιορισμένη επιτήρηση.

Άλλα ναρκωτικά, όπως η κοκαΐνη, εισέρχονται επίσης μέσω του δεύτερου μεγαλύτερου λιμανιού της Ευρώπης.

Η μεγαλύτερη ποσότητα προέρχεται από την Κολομβία, αλλά και από τον Ισημερινό, τον Παναμά, την Παραγουάη και τη Βραζιλία.

Η Αμβέρσα έχει μετατραπεί σε ολοένα πιο επικίνδυνο πεδίο μάχης μεταξύ εγκληματικών οργανώσεων, με κακοποιούς οπλισμένους με πολυβόλα και χειροβομβίδες να εκβιάζουν και να εκφοβίζουν δημόσιους αξιωματούχους, προσπαθώντας να εμποδίσουν τις αρχές να εντοπίσουν φορτία κοκαΐνης και κάνναβης.

Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί τόσο πολύ, ώστε ορισμένοι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν τεθεί υπό αστυνομική προστασία, αφού έχουν παρακολουθηθεί και έχουν δεχθεί απόπειρες δωροδοκίας από μέλη συμμοριών.

Οι μαφίες απειλούν τη δικαιοσύνη

Νωρίτερα φέτος, ο ανώτερος Βέλγος δικαστής Μπαρτ Βίλοξ προειδοποίησε ότι χωρίς άμεση δράση, αθώοι πολίτες —που δεν έχουν καμία σχέση με τον υπόκοσμο— κινδυνεύουν να παρασυρθούν στη βία.

Το δικαστήριό του δημοσίευσε ανοιχτή επιστολή ανώνυμου δικαστή τον περασμένο Οκτώβριο, ο οποίος ανέφερε ότι εγκληματικές ομάδες έχουν καταλάβει τη χώρα, προσθέτοντας ότι έχουν γίνει «μια παράλληλη δύναμη που αμφισβητεί όχι μόνο την αστυνομία αλλά και τη δικαιοσύνη».

Ο γενικός εισαγγελέας των περιοχών Αμβέρσας και Λιμβούργου, Γκίντο Βερμέιρεν, συμφώνησε με την επιστολή, λέγοντας ότι το Βέλγιο έχει γίνει ένας τόπος με «απειλές» και «διαφθορά».

Ο Βίλοξ περιέγραψε τις καταστροφικές επιπτώσεις του εμπορίου ναρκωτικών στη βελγική κοινωνία, ακόμη και σε παιδιά ηλικίας μόλις 13 ετών, τα οποία έχουν δωροδοκηθεί από συμμορίες για να κλέβουν κοκαΐνη από τα λιμάνια.

«Πραγματικά έχουμε πρόβλημα και πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο σε προσωπικό και άλλους πόρους για να το αντιμετωπίσουμε», δήλωσε σε συνέντευξή του στον Guardian.

Ο δικαστής ανέφερε ότι όσοι αρνούνται να συνεργαστούν με τις συμμορίες αντιμετωπίζουν απειλές και επιθέσεις, λέγοντας ότι εργαζόμενοι στα λιμάνια που διστάζουν έχουν λάβει «επιστολές, φωτογραφίες των παιδιών τους» και έχουν βιώσει «επιθέσεις στα σπίτια τους με αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς».

Ακραία βία στον κόσμο των ναρκωτικών

Φρικιαστικές υποθέσεις βίας που σχετίζονται με ναρκωτικά μαστίζουν το Βέλγιο εδώ και χρόνια.

Τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, το διαμελισμένο σώμα του 25χρονου Τάιν, ο οποίος είχε εξαφανιστεί από το Άλκμααρ τον Σεπτέμβριο, βρέθηκε σε εξοχική κατοικία στο Βέλγιο. Σύμφωνα με αναφορές, ο θάνατός του συνδεόταν με διαμάχη για ναρκωτικά.

Το 2022, ο 46χρονος Γιασίν Ελ Μ'Ραμπέτ βασανίστηκε μέχρι θανάτου στις Βρυξέλλες, καθώς φέρεται να είχε κλέψει κοκαΐνη από τους εργοδότες του.

Βρέθηκε πεταμένος στην άκρη του δρόμου, αφού σύμφωνα με τις πληροφορίες είχε βασανιστεί με σίδερο, φλόγιστρο, αμμωνία και άγριο ξυλοδαρμό.

Την ίδια χρονιά, ολλανδικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ένας 17χρονος υπέστη ακρωτηριασμό στο αυτί, κόψιμο τενόντων στο χέρι και αφαίρεση τμήματος δακτύλου του ποδιού, επειδή θεωρήθηκε ότι είχε δώσει πληροφορίες σε αντίπαλη συμμορία για φορτίο 300 κιλών κοκαΐνης στην Ανατολική Φλάνδρα.

Σε μία από τις πιο φρικτές περιπτώσεις, ένα 11χρονο κορίτσι σκοτώθηκε από πυροβολισμούς στην Αμβέρσα το 2023, όταν βρέθηκε στη μέση ανταλλαγής πυρών μεταξύ αντίπαλων εμπόρων ναρκωτικών.

Το παιδί, από την περιοχή Μέρκσεμ, έτρωγε με την οικογένειά του όταν το σπίτι τους δέχθηκε επίθεση με πυροβολισμούς.

Το 2020, η ολλανδική αστυνομία ανακάλυψε έναν αυτοσχέδιο θάλαμο βασανιστηρίων, γνωστό στους εγκληματίες ως «δωμάτιο θεραπείας», κατά τη διάρκεια έρευνας για το εμπόριο ναρκωτικών.

Το ηχομονωμένο κοντέινερ, που περιείχε οδοντιατρική καρέκλα με μηχανισμούς συγκράτησης, βρέθηκε σε αποθήκη κοντά στο Ρότερνταμ.

Οι αρχές εντόπισαν την εγκατάσταση μετά τη διάλυση του κρυπτογραφημένου εγκληματικού δικτύου τηλεφώνων EncroChat.

Μέσα στο κοντέινερ βρέθηκαν εργαλεία όπως πένσες, νυστέρια και χειροπέδες έτοιμα για χρήση.

Άλλα έξι κοντέινερ είχαν διαμορφωθεί για κράτηση θυμάτων, με επενδύσεις από αλουμινόχαρτο ώστε να αποφεύγεται ο εντοπισμός τους από θερμικές κάμερες.

Η Ισπανία νέα πύλη κοκαΐνης

Στη Μεσόγειο, η Ισπανία έχει πλέον ξεπεράσει το Βέλγιο και την Ολλανδία ως η βασική πύλη εισόδου κοκαΐνης στην Ευρώπη, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ναρκωτικών.

Η αλλαγή αυτή, σύμφωνα με τις αρχές ασφαλείας, τροφοδοτεί πρωτοφανή επίπεδα βίας.

Για δεκαετίες, η γεωγραφική θέση της Ισπανίας —με τη μεγάλη ακτογραμμή στον Ατλαντικό και τις σχέσεις με τη Νότια Αμερική— την έκανε φυσικό σημείο εισόδου παράνομων φορτίων.

Η χώρα αποτελεί επίσης βασικό διάδρομο για το χασίς, λόγω της απόστασης μόλις 9 μιλίων ανάμεσα στο Μαρόκο και το λιμάνι της Αλχεθίρας.

Η περίφημη «Costa del Crime», που κάποτε ήταν καταφύγιο Βρετανών εγκληματιών, έχει μετατραπεί σε μέτωπο μάχης μεταξύ αδίστακτων ναρκοσυμμοριών και πιεσμένων ισπανικών αρχών.

Πυροβολισμοί, καταδιώξεις υψηλής ταχύτητας και φρικτές τιμωρίες έχουν γίνει ανησυχητικά συχνές στις νότιες ακτές.

Νωρίτερα φέτος, η ισπανική αστυνομία ανακάλυψε ένα εξελιγμένο υπόγειο «λαβύρινθο» που χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά τόνων χασίς από το Μαρόκο στην Ευρώπη.

Η μυστική σήραγγα, κρυμμένη κάτω από βιομηχανική αποθήκη στη Θέουτα, διέθετε αντλίες, ηχομόνωση, σιδηροτροχιές και βαρύ εξοπλισμό μεταφοράς.

Τον περασμένο χρόνο, δύο Σκωτσέζοι εγκληματίες πυροβολήθηκαν σε μπαρ στη νότια Ισπανία, ενώ λίγες ημέρες αργότερα Σουηδός ράπερ δολοφονήθηκε έξω από καφέ μπροστά σε έντρομους τουρίστες.

Τον Ιανουάριο του ίδιου έτους, ένα «ναρκο-υποβρύχιο» με φορτίο κοκαΐνης αξίας περίπου 520 εκατ. λιρών κατασχέθηκε.

Οι πορτογαλικές αρχές ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν σχεδόν 9 τόνους ναρκωτικών περίπου 265 μίλια από τις Αζόρες.

Η επιχείρηση χαρακτηρίστηκε ως «η μεγαλύτερη κατάσχεση κοκαΐνης στην ιστορία της Πορτογαλίας».

Το υποβρύχιο προερχόταν από τη Λατινική Αμερική και επέβαιναν σε αυτό τρεις Κολομβιανοί και ένας Βενεζουελανός, οι οποίοι συνελήφθησαν.