Καθημερινές συνήθειες για την μείωση του κινδύνου καρκίνου του μαστού

Καρκίνος του μαστού: Καλές συνήθειες, προληπτικός έλεγχος και τι βοηθά πραγματικά.

Newsbomb

Καθημερινές συνήθειες για την μείωση του κινδύνου καρκίνου του μαστού
ΥΓΕΙΑ
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Ο κίνδυνος καρκίνου του μαστού επηρεάζεται από την ηλικία, τη γενετική, τις ορμόνες, την πυκνότητα του μαστού και το οικογενειακό ιστορικό, επομένως δεν μπορεί να ελεγχθεί πλήρως. Ωστόσο, ορισμένες καθημερινές συνήθειες μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο και επίσης να βελτιώσουν την καρδιακή, μεταβολική και συνολική υγεία.

Στόχος δεν είναι η τελειότητα. Είναι η μείωση των τροποποιήσιμων κινδύνων, ενώ παράλληλα ακολουθείται ο κατάλληλος έλεγχος και εστιάζουμε στον προσωπικό κίνδυνο και τις εξειδικευμένες συμβουλές.

Κινείτε το σώμα σας τις περισσότερες ημέρες

Η τακτική σωματική δραστηριότητα είναι μια από τις ισχυρότερες συνήθειες του τρόπου ζωής που συνδέονται με τον χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου του μαστού. Η άσκηση μπορεί να βοηθήσει υποστηρίζοντας τον έλεγχο του βάρους, μειώνοντας τη φλεγμονή, βελτιώνοντας την ευαισθησία στην ινσουλίνη και επηρεάζοντας τα επίπεδα ορμονών.

Στόχος είναι μια ρεαλιστική ρουτίνα: περπάτημα, κολύμβηση, ποδηλασία, χορός, ασκήσεις ενδυνάμωσης ή ενεργές δουλειές του σπιτιού, όλα μετράνε. Η καλύτερη άσκηση είναι πάντοτε εκείνη που μπορείτε να επαναλαμβάνετε με συνέπεια.

Ακόμα κι αν ήσασταν αδρανείς μέχρι σήμερα, η έναρξη μιας καλής ρουτίνας ακόμα και αργότερα στη ζωή εξακολουθεί να έχει σημασία. Ξεκινήστε ήπια και αυξήστε την ένταση σταδιακά, ειδικά εάν έχετε καρδιακή νόσο, πόνο στις αρθρώσεις ή άλλες ιατρικές παθήσεις.

Αποφύγετε το αλκοόλ ή κρατήστε το χαμηλά

Το αλκοόλ είναι ένας από τους πιο τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου για καρκίνο του μαστού. Ο κίνδυνος αυξάνεται ακόμη και με τακτική ελαφριά έως μέτρια κατανάλωση αλκοόλ, ενώ η υψηλότερη πρόσληψη αυξάνει περαιτέρω τον κίνδυνο.

Το αλκοόλ μπορεί να επηρεάσει τα επίπεδα οιστρογόνων και μπορεί να συμβάλει στη βλάβη του DNA. Εάν πίνετε, η μείωση της συχνότητας και του μεγέθους της μερίδας είναι ένα σημαντικό βήμα. Για τον χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου, η αποφυγή κατανάλωσης αλκοόλ είναι η ασφαλέστερη επιλογή.

Διατηρήστε ένα υγιές βάρος, ειδικά μετά την εμμηνόπαυση

Το υπερβολικό σωματικό λίπος μετά την εμμηνόπαυση συνδέεται με υψηλότερο κίνδυνο καρκίνου του μαστού. Μετά την εμμηνόπαυση, ο λιπώδης ιστός γίνεται πηγή οιστρογόνων, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν ορισμένους ορμονοευαίσθητους τύπους καρκίνους του μαστού.

Η διαχείριση του βάρους δεν απαιτεί ακραίες δίαιτες. Εστιάστε σε λαχανικά, φρούτα, όσπρια, δημητριακά ολικής αλέσεως, ψάρια, γιαούρτι, ξηρούς καρπούς, ελαιόλαδο και λιγότερα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα, ζαχαρούχα ποτά και μεγάλες μερίδες.

Μια μικρή, διαρκής απώλεια βάρους μπορεί να είναι πιο χρήσιμη από τις επαναλαμβανόμενες δίαιτες ταχείας δράσης.

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Ακολουθήστε μια πιο φυτική διατροφή

Κανένα τρόφιμο δεν αποτρέπει τον καρκίνο του μαστού. Αλλά ένα συνολικό διατροφικό πρότυπο πλούσιο σε φυτικές ίνες, πολύχρωμα φυτά και ελάχιστα επεξεργασμένα τρόφιμα υποστηρίζει πιο υγιές βάρος, σάκχαρο αίματος και φλεγμονή.

Δομήστε τα γεύματά σας γύρω από λαχανικά, φασόλια, φακές, δημητριακά ολικής αλέσεως, φρούτα, ξηρούς καρπούς και σπόρους. Περιορίστε τα επεξεργασμένα κρέατα και απολαύστε τις μερίδες κόκκινου κρέατος με μέτρο.

Αυτός ο τύπος διατροφικού προτύπου είναι χρήσιμος επειδή υποστηρίζει πολλές οδούς κινδύνου καρκίνου ταυτόχρονα.

Καταρτίστε προσεκτικά το πρόγραμμα ορμονοθεραπείας

Η ορμονοθεραπεία κατά την εμμηνόπαυση μπορεί να είναι κατάλληλη για ορισμένες γυναίκες, αλλά η συνδυασμένη θεραπεία οιστρογόνων-προγεστερόνης μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού, όταν χρησιμοποιείται για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.

Μην διακόπτετε ξαφνικά τη συνταγογραφούμενη θεραπεία χωρίς ιατρική συμβουλή. Αντ' αυτού, ρωτήστε τον/την γιατρό σας για τον ατομικό σας κίνδυνο, την ελάχιστη αλλά αποτελεσματική δόση, την ελάχιστη αλλά χρήσιμη διάρκεια και τυχόν μη ορμονικές επιλογές, εάν χρειάζεται.

Θηλάστε, εάν είναι δυνατόν

Ο θηλασμός μπορεί να μειώσει ελαφρώς τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού, ειδικά όταν συνεχίζεται για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Μπορεί να μειώσει την έκθεση σε ορμόνες του εμμηνορροϊκού κύκλου και να υποστηρίξει τις αλλαγές στα κύτταρα του μαστού μετά την εγκυμοσύνη.

Δεν μπορούν ή δεν επιλέγουν όλες οι γυναίκες να θηλάσουν. Είναι ένας προστατευτικός παράγοντας, όχι ηθική δοκιμασία ούτε και εγγύηση.

γυναικα κανει αυτοελεγχο στο στηθος για σημαδια καρκινου του μαστου

Μην παραλείπετε τον τακτικό έλεγχο του στήθους σας

Οι υγιεινές συνήθειες μειώνουν τον κίνδυνο. Ο τακτικός αυτοέλεγχος βοηθά στην έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου. Επίσης, οι συστάσεις για μαστογραφία ποικίλλουν ανάλογα με την ηλικία, το επίπεδο κινδύνου και τη χώρα, επομένως συζητήστε το χρονοδιάγραμμα με τον/την γιατρό σας.

Για γυναίκες με ισχυρό οικογενειακό ιστορικό, γνωστές γονιδιακές παραλλαγές, προηγούμενη ακτινοβολία θώρακα ή πολύ πυκνούς μαστούς μπορεί να χρειάζεται ένα πιο εξατομικευμένο σχέδιο ελέγχου.

Συχνές Ερωτήσεις

Τι γίνεται αν ο καρκίνος του μαστού υπάρχει στην οικογένειά μου;

Ο τρόπος ζωής εξακολουθεί να έχει σημασία, αλλά το οικογενειακό ιστορικό μπορεί να αλλάξει τις ανάγκες ελέγχου ή γενετικής συμβουλευτικής. Ρωτήστε αν το πρότυπό σας υποδηλώνει έλεγχο για κληρονομικό κίνδυνο.

Μπορούν τα συμπληρώματα να μειώσουν τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού;

Δεν υπάρχει κανένα συμπλήρωμα που να έχει αποδειχθεί ότι προλαμβάνει τον καρκίνο του μαστού στον γενικό πληθυσμό. Να είστε προσεκτικές με προϊόντα υψηλής δόσης, ειδικά με συμπληρώματα με λειτουργία που ομοιάζει σε εκείνη των ορμονών.

Αντικαθιστά ένας υγιεινός τρόπος ζωής τις μαστογραφίες;

Όχι. Οι συνήθειες πρόληψης και ο έλεγχος επιτελούν διαφορετικές λειτουργίες. Ένας υγιεινός τρόπος ζωής μειώνει τον κίνδυνο. Ο τακτικός έλεγχος αναζητά καρκίνο πριν εμφανιστούν τα συμπτώματα.

Συμπέρασμα

Οι καθημερινές συνήθειες που μπορεί να μειώσουν τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού περιλαμβάνουν τακτική κίνηση, περιορισμό του αλκοόλ, τήρηση υγιούς βάρους, φυτική διατροφή, προσεκτική ορμονοθεραπεία, θηλασμό όταν είναι δυνατόν και τακτικό έλεγχο στήθους.

Το βέλτιστο σχέδιο είναι, εν τέλει, ατομικό: γνωρίστε τους παράγοντες κινδύνου σας, ενεργήστε με βάση αυτούς που μπορείτε να αλλάξετε και ζητήστε ένα προσαρμοσμένο σχέδιο ελέγχου, όταν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό ή άλλοι κίνδυνοι.

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