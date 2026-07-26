Σούπερ μάρκετ: Τη Δευτέρα οι προτάσεις για μειώσεις τιμών έως 20%

Στην τελική ευθεία το σχέδιο για μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Σούπερ μάρκετ: Τη Δευτέρα οι προτάσεις για μειώσεις τιμών έως 20%
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Από 27 Ιουλίου αρχίζει η υποβολή δεσμευτικών προτάσεων επιχειρήσεων για μειώσεις 5%-20% σε βασικά προϊόντα, με εφαρμογή από 31 Αυγούστου έως 31 Δεκεμβρίου 2026.
  • Οι μειώσεις αφορούν κανονικές τιμές ραφιού και όχι προσφορές, με τιμή αναφοράς την κανονική τιμή κάθε προϊόντος στις 27 Αυγούστου.
  • Σημαντικές κατηγορίες προϊόντων στην πρωτοβουλία είναι το νωπό κρέας, γαλακτοκομικά, αυγά, ζυμαρικά, όσπρια, βρεφικά είδη, απορρυπαντικά και σχολικά είδη.
  • Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλουν αναλυτικά στοιχεία ανά προϊόν και οι συμμετέχοντες κωδικοί θα παραμείνουν στην πρωτοβουλία τουλάχιστον δύο μήνες.
  • Η ΑΑΕΑ&ΠΚ εφαρμόζει αυστηρούς κανόνες προστασίας του ανταγωνισμού, απαγορεύοντας ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ανταγωνιστικών επιχειρήσεων για τιμές και στρατηγικές.
Snapshot powered by AI

Από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου αρχίζει η υποβολή των δεσμευτικών προτάσεων των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στην Εθνική Πρωτοβουλία αποκλιμάκωσης των τιμών, η οποία προβλέπει μειώσεις 5%-20% σε βασικά προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει καταρτίσει η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή (ΑΑΕΑ&ΠΚ), οι επιχειρήσεις θα καταθέσουν τις προτάσεις τους ανά κωδικό προϊόντος (barcode), οι οποίες θα αξιολογηθούν στις 28 Ιουλίου, ενώ στις 29 Ιουλίου θα γνωστοποιηθούν στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ οι κωδικοί που θα ενταχθούν στην πρωτοβουλία. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 3 Αυγούστου με την υποβολή των τελικών προτάσεων.

Η πρωτοβουλία προβλέπει πραγματικές μειώσεις στις κανονικές τιμές ραφιού και όχι προσφορές ή άλλες προωθητικές ενέργειες, ενώ ως τιμή αναφοράς θα ληφθεί η κανονική τιμή κάθε προϊόντος στις 27 Αυγούστου. Η εφαρμογή του προγράμματος θα ξεκινήσει στις 31 Αυγούστου και θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Υπενθυμίζεται ότι η πρωτοβουλία ξεκίνησε με σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου στα τέλη Ιουνίου και εξειδικεύτηκε σε νέα σύσκεψη υπό τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας, των προμηθευτών και του οργανωμένου λιανεμπορίου.

Η πρόσκληση συμμετοχής που απέστειλε η ΑΑΕΑ&ΠΚ προς τους παραγωγικούς και εμπορικούς φορείς προβλέπει ότι οι μειώσεις θα αφορούν τις κανονικές τιμές ραφιού και όχι προσωρινές προσφορές ή προωθητικές ενέργειες. Ως τιμή αναφοράς θα ληφθεί η κανονική τιμή κάθε προϊόντος στις 27 Αυγούστου, ενώ οποιαδήποτε μεταγενέστερη προσφορά θα υπολογίζεται επί της νέας, μειωμένης τιμής.

Στις κατηγορίες υψηλής προτεραιότητας περιλαμβάνονται το νωπό κρέας, τα γαλακτοκομικά, τα αυγά, τα ζυμαρικά, τα όσπρια, τα άλευρα, τα έλαια, το βρεφικό γάλα και οι πάνες, τα είδη πρωινού, τα αναψυκτικά, τα απορρυπαντικά, τα προϊόντα προσωπικής υγιεινής και τα σχολικά είδη. Η Αρχή επισημαίνει ότι η συμμετοχή θα πρέπει να αφορά προϊόντα υψηλής εμπορικής σημασίας και όχι περιορισμένης κυκλοφορίας.

Οι επιχειρήσεις θα υποβάλουν αναλυτικά στοιχεία για κάθε προϊόν ανά barcode, δηλώνοντας μεταξύ άλλων την υφιστάμενη και τη νέα τιμή, το ποσοστό μείωσης και τη διάρκεια εφαρμογής της. Τα προϊόντα που θα ενταχθούν στην πρωτοβουλία θα πρέπει να παραμένουν σε αυτήν τουλάχιστον δύο μήνες.

Παράλληλα, οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται για τα προϊόντα που συμμετέχουν μέσω ειδικής ενότητας στην πλατφόρμα PosoKanei, ενώ στα καταστήματα θα υπάρχει ενιαία σήμανση στα ράφια για την εύκολη αναγνώρισή τους.

Η ΑΑΕΑ & ΠΚ έχει προβλέψει 16 δικλίδες προστασίας του ανταγωνισμού, απαγορεύοντας οποιαδήποτε ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ανταγωνιστικών επιχειρήσεων σχετικά με τιμές, ποσοστά μειώσεων, κόστη ή εμπορική στρατηγική. Όπως επισημαίνει, η επιτυχία της πρωτοβουλίας θα κριθεί από το πραγματικό όφελος που θα φτάσει στα ελληνικά νοικοκυριά μέσω ουσιαστικών και διατηρήσιμων μειώσεων στις τιμές βασικών αγαθών.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πού μπορεί να οδηγήσει η κρίση ΗΠΑ-Ιράν – Επιπλέον μείωση 10 λεπτά στο diesel για τον Αύγουστο

10:02ΚΟΣΜΟΣ

«Είμαστε πιο απαισιόδοξοι από ότι χθες» - Χωρίς ελπίδες για έλεγχο των πυρκαγιών Γαλλία και Ισπανία

10:00ΥΓΕΙΑ

Καθημερινές συνήθειες για την μείωση του κινδύνου καρκίνου του μαστού

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Καταδίωξη στο Αντίρριο: Οδηγός εμβόλισε περιπολικό, εγκατέλειψε το όχημα και εξαφανίστηκε

10:00ANNOUNCEMENTS

ΝΕΑ Προσφορά Γνωριμίας που μυρίζει… summeraki!

09:49LIFESTYLE

Δώρα Παντέλη - Τζον Μεραμβελιωτάκη: Ο γάμος της χρονιάς ανήμερα τον γενεθλίων του γιου τους

09:42LIFESTYLE

Παύλος Ντε Γκρες – Οι όμορφες ευχές για τα γενέθλια της κόρης του: «Χρόνια πολλά Ολύμπια, είσαι το φως της ζωής μου»

09:28ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Κρατούσε αγκαλιά το νεκρό παιδί της για πάνω από ένα 24ωρο - Οικογενειακό δράμα πίσω από το θάνατο του 24χρονου

09:26ΚΟΣΜΟΣ

Η Ευρώπη έρμαιο των ναρκομαφιών: Πώς τα καρτέλ χτίζουν παρακράτη με όπλα, διαφθορά και τρόμο

09:21ΚΟΣΜΟΣ

The Big Bang Theory: Πρωταγωνιστής της σειράς επιστρέφει… αγνώριστος σε νέα τηλεοπτική εμφάνιση

09:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Με εκβιασμούς και ροζ σκάνδαλα η μαφία των Χανίων «έτρωγε» την περιουσία της Αγίας Τριάδας

09:04ΚΟΣΜΟΣ

Μία φιλία που «λιώνει» καρδιές: Η ζέβρα και ο ρινόκερος που έγιναν αχώριστοι από την πρώτη στιγμή

09:02WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ίσως αποκάλυψαν επιτέλους την κρυφή αιτία πίσω από το «χαμένο» ασήμι του Ήλιου

09:01ΚΟΣΜΟΣ

Εντυπωσιακό βίντεο: Ουκρανός σκοπευτής καταρρίπτει ρωσικά drones μέσα από ανοιχτό πιλοτήριο

08:57ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαίρη Λίντα: Το κορίτσι που έγινε θρύλος πριν καν ενηλικιωθεί - Μια ζωή σαν λαϊκό τραγούδι

08:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σούπερ μάρκετ: Τη Δευτέρα οι προτάσεις για μειώσεις τιμών έως 20%

08:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής

08:32ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Με επιβραδυντικό αφρό από Airbus προσπαθούν να σβήσουν τη μεγάλη φωτιά στο Μπορντό

08:29ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Καλέστε τον αμέσως στην εθνική»: Καζάκος καμεραμάν έγινε viral τρέχοντας δίπλα στους αθλητές

08:28ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Βόλο: Νεκρός ηλικιωμένος μετά από πυρκαγιά στο σπίτι του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ευχάριστα νέα για την Ελλάδα για τον Αύγουστο - Η πρόβλεψη των Ιταλών μετεωρολόγων

09:28ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Κρατούσε αγκαλιά το νεκρό παιδί της για πάνω από ένα 24ωρο - Οικογενειακό δράμα πίσω από το θάνατο του 24χρονου

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Πώς γνώρισε τον δολοφόνο του - Το χρονικό του εγκλήματος και η τραγική ειρωνεία

20:57ΕΛΛΑΔΑ

Αυξάνονται τα «γκρίζα διαζύγια» στην Ελλάδα – Ιστορικό ρεκόρ για χωρισμούς σε γάμους άνω των 40 ετών

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται το Μητρώο Ακινήτων: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα και ποιοι μπαίνουν πρώτοι στο «μικροσκόπιο»

21:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Καλλιάνος: Επιστρέφει η ζέστη – Πού και πότε θα φθάσει τους 40°C

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: «Άρπαξα το μαχαίρι που έτρωγα και της επιτέθηκα» - Τι ισχυρίστηκε ο 41χρονος

15:24ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Σάλος με πιθανό στημένο παιχνίδι της εθνικής Ισπανίας – Ποιον αγώνα ερευνούν οι Αρχές

14:58ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κώδικας Ιδιοκτησίας στις πολυκατοικίες: Τι αλλάζει σε κοινόχρηστα, λήψη αποφάσεων, διαμερίσματα

08:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής

10:02LIFESTYLE

Η «Μπριγκάντα» στην Πεύκη κρύβει τον πιο όμορφο κήπο των βορείων προαστίων

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Ολοκληρώθηκε η αναπαράσταση του εγκλήματος – «Το κίνητρο δεν είναι ξεκάθαρο», αναφέρει η ΕΛΑΣ

20:30ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Συγκλονίζει η μητέρα της διασώστριας - «Δεν στέκει» - Το τελευταίο τηλεφώνημα

07:42LIFESTYLE

Copy αλλά ελληνικά - Ξένες σειρές που διασκευάζονται για τη νέα σεζόν

07:56ΕΛΛΑΔΑ

Ράχες: Μεθυσμένος αλλοδαπός παρενόχλησε ανήλικες στο λιμάνι - Τα δύο κορίτσια έπεσαν στη θάλασσα

09:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Με εκβιασμούς και ροζ σκάνδαλα η μαφία των Χανίων «έτρωγε» την περιουσία της Αγίας Τριάδας

08:05ΑΘΛΗΜΑΤΑ

World Cup Πόλο ανδρών: Ώρα χρυσού μεταλλίου για την Εθνική Ελλάδας, στον τελικό με την Ουγγαρία

09:26ΚΟΣΜΟΣ

Η Ευρώπη έρμαιο των ναρκομαφιών: Πώς τα καρτέλ χτίζουν παρακράτη με όπλα, διαφθορά και τρόμο

08:29ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Καλέστε τον αμέσως στην εθνική»: Καζάκος καμεραμάν έγινε viral τρέχοντας δίπλα στους αθλητές

07:23ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στον αέρα για τον Τραμπ: Άλλαξε αεροπλάνο στην Τουρκία λόγω... Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ