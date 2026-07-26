Παύλος Ντε Γκρες – Οι όμορφες ευχές για τα γενέθλια της κόρης του: «Ολύμπια, είσαι το φως της ζωής»

Μία ιδιαίτερη μέρα ήταν η χθεσινή (25/07) για τη Μαρία – Ολυμπία, η οποία γιόρτασε τα γενέθλιά της έχοντας κοντά της την οικογένεια και τους αγαπημένους της ανθρώπους.

Ο Παύλος Ντε Γκρες θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους στιγμές από την οικογενειακή τους γιορτή, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές διακοπές τους.

Στα στιγμιότυπα, η οικογένεια απολαμβάνει χαλαρές στιγμές πάνω σε ένα σκάφος, με φόντο το καλοκαιρινό τοπίο. Ξεχωριστή θέση ανάμεσα στις φωτογραφίες έχει εκείνη όπου η Μαρία – Ολυμπία ποζάρει χαμογελαστή μπροστά στη γενέθλια τούρτα της, έτοιμη να σβήσει τα κεράκια της, έχοντας δίπλα τη μητέρα της, Μαρί Σαντάλ, καθώς και άλλα μέλη της οικογένειάς της.

«Χρόνια πολλά, αγαπητή Ολύμπια. Είσαι το φως της ζωής μου», έγραψε ο Παύλος Ντε Γκρες στη λεζάντα.