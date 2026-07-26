The Big Bang Theory: Πρωταγωνιστής της σειράς επιστρέφει… αγνώριστος σε νέα τηλεοπτική εμφάνιση

Ο αγαπημένος ηθοποιός επιστρέφει στο τηλεοπτικό σύμπαν της σειράς, αλλά με εντελώς διαφορετική εμφάνιση και χαρακτήρα

Newsbomb

The Big Bang Theory: Πρωταγωνιστής της σειράς επιστρέφει… αγνώριστος σε νέα τηλεοπτική εμφάνιση
ΚΟΣΜΟΣ
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Ο «αστέρας» του The Big Bang Theory είναι αγνώριστος σε αναπάντεχη εμφάνιση στο spin–off της σειράς Stuart Fails to Save the Universe.

Η παραγωγή περιλαμβάνει εμφανίσεις – έκπληξη, κρυφές αναφορές και εναλλακτικές εκδοχές αγαπημένων χαρακτήρων από την αρχική σειρά.

Ο Κουνάλ Ναγιάρ επιστρέφει στον ρόλο του Ραζ σε ένα εναλλακτικό σύμπαν, με εντελώς διαφορετική εμφάνιση και πιο καχύποπτη προσωπικότητα.

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Περισσότερα από 6 χρόνια μετά το τέλος του The Big Bang Theory, που ολοκλήρωσε την πορεία του έπειτα από 12 σεζόν, το τηλεοπτικό σύμπαν της δημοφιλούς κωμικής σειράς επεκτείνεται ξανά, φέρνοντας γνώριμα πρόσωπα στην οθόνη.

Η αρχική σειρά του CBS, που έκανε πρεμιέρα το 2007, επικεντρωνόταν στους φυσικούς Σέλντον Κούπερ (Τζιμ Πάρσονς) και Λέοναρντ Χόφσταντερ (Τζόνι Γκαλέκι), καθώς και στην παρέα τους: Την Πένι (Κέιλι Κουόκο), τον Χάουαρντ Γουόλοβιτς (Σάιμον Χέλμπεργκ), τον Ραζ Κουτραπάλι (Κουνάλ Ναγιάρ), την Έιμι Φάρα Φάουλερ (Μάιμ Μπιαλίκ) και την Μπερναντέτ Ροστενκόφσκι – Γούλοβιτς (Μελίσα Ράουτς).

Το The Big Bang Theory ολοκληρώθηκε το 2019, με τον Σέλντον και την Έιμι να κερδίζουν το Νόμπελ Φυσικής, ενώ η παρέα συγκεντρωνόταν για ένα τελευταίο κοινό δείπνο.

Τώρα, το Stuart Fails to Save the Universe μεταφέρει το επίκεντρο στον ιδιοκτήτη καταστήματος κόμικς Στιούαρτ Μπλουμ (Κέβιν Σάσμαν), χωρίς όμως να αφήνει εντελώς πίσω τους παλιούς ήρωες.

Στο πρώτο επεισόδιο με τίτλο Spoiler: Gary Dies, που έκανε πρεμιέρα την Πέμπτη (23/07), οι θεατές γνωρίζουν έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο, όπου τεράστιοι ανθρωποφάγοι σκώροι περιφέρονται και ο πολιτισμός έχει καταρρεύσει σε ένα σκηνικό που θυμίζει την «Αμμόλοφο» (Dune). Ο Στιούαρτ συνεχίζει να λειτουργεί το κατάστημα, αν και –όπως πάντα– οι δουλειές δεν πηγαίνουν ιδιαίτερα καλά.

Η ζωή του αλλάζει όταν συναντά μία εναλλακτική εκδοχή του εαυτού του, η οποία τον προειδοποιεί πως το πολυσύμπαν βρίσκεται σε κίνδυνο. Μαζί με την πρώην σύντροφό του, Ντενίζ (Λόρεν Λάπκους) και τον γεωλόγο, Μπερτ Κίμπλερ (Μπράιαν Πόζεν), ο Στιούαρτ ξεκινά μία αποστολή για να βρει μία μυστηριώδη συσκευή που μπορεί να σώσει την πραγματικότητα.

Η ομάδα καταλήγει σε ένα μετά–αποκαλυπτικό Καλτέκ, όπου συλλαμβάνεται από μίπα εναλλακτική εκδοχή του Μπάρι Κρίπκι (Τζον Ρος Μπόουι). Κατά τη διάρκεια της κράτησης στο εργαστήριο γεωλογίας, συναντούν ένα γνώριμο πρόσωπο: Μία διαφορετική εκδοχή του Ραζ, τον οποίο υποδύεται ξανά ο Κουνάλ Ναγιάρ, 45 ετών.

Αγνώριστος σχεδόν, με μακριά μαλλιά και αυστηρότερη εμφάνιση έπειτα από χρόνια αιχμαλωσίας, ο συγκεκριμένος Ραζ διατηρεί τη γοητεία και το γρήγορο χιούμορ που αγαπήθηκε από τους θαυμαστές, αλλά παρουσιάζεται με πολύ πιο καχύποπτη διάθεση.

Με τη βοήθεια των γνώσεων του Μπερτ στη γεωλογία, η ομάδα καταφέρνει να δραπετεύσει χρησιμοποιώντας αυτοσχέδιες βόμβες από πέτρες και συνεχίζει την αποστολή της μέσα στο πολυσύμπαν.

Η εμφάνιση του Ναγιάρ αποτελεί μονάχα μία από τις πολλές αναφορές που περιμένουν τους φανατικούς θεατές της αρχικής σειράς.

Νέα επεισόδια του Stuart Fails to Save the Universe προβάλλονται κάθε Πέμπτη στις 21:00 (ώρα Ανατολικής Ακτής Ηνωμένων Πολιτειών) στο HBO Max.

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