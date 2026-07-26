Με εκβιασμούς και ροζ σκάνδαλα η μαφία των Χανίων «έτρωγε» την περιουσία της Αγίας Τριάδας

Τι έχει βρει η Αστυνομία για τον Επίσκοπο και τον λογιστή της Μονής

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Με εκβιασμούς και ροζ σκάνδαλα η μαφία των Χανίων «έτρωγε» την περιουσία της Αγίας Τριάδας
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Ο Επίσκοπος και πρώην Ηγούμε της Μονής Αγίας Τριάδας κατηγορείται για εκποίηση μοναστηριακής περιουσίας σε πολύ χαμηλές τιμές, προκαλώντας οικονομική ζημία στη Μονή.
  • Ο κληρικός απολογήθηκε και αφέθηκε ελεύθερος με χρηματική εγγύηση και όρους εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα.
  • Υπάρχουν ισχυρισμοί για εκβιασμούς σε βάρος του κληρικού με απαξιωτικό υλικό, το οποίο όμως απορρίφθηκε από την ανάκριση ως παράνομο.
  • Ο λογιστής της Μονής και πρώην αντιδήμαρχος εκβιάστηκε να συντάξει ψευδή δήλωση για την νομιμοποίηση παράνομης καταπάτησης έκτασης.
  • Μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν πλασματικούς τίτλους και ψευδείς διαβεβαιώσεις για να πείσουν επενδυτές να αγοράσουν παράνομα καταπατημένες εκτάσεις.
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Νέα δεδομένα για την υπόθεση της εκποίησης μοναστηριακής περιουσίας της Αγίας Τριάδας, φέρνει στο φως η νέα δικογραφία για τη δράση της μαφίας των Χανίων που φέρνει σε ακόμα δυσκολότερη θέση ηθικά και ποινικά έναν υψηλόβαθμο κληρικό και εμπλέκει πλέον ευθέως τον λογιστή της Μονής και πρώην αντιδήμαρχο.

Ο κληρικός είναι ο Επίσκοπος και πρώην Ηγούμενος της Μονής που απολογήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 2025 ενώπιον της ανακριτικής αρχής Χανίων για την υπόθεση μεταβίβασης 175 στρεμμάτων της Μονής στα αδέρφια του Σταυρού και από εκεί, σε ξένο fund και αφέθηκε ελεύθερος μέχρι τη δίκη, με χρηματική εγγύηση 150.000 ευρώ και τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα κάθε μήνα.

Στην δικογραφία υπήρχε ο ισχυρισμός πως οδηγήθηκε στις πράξεις αυτές εκβιαζόμενος με υλικό (βίντεο) ιδιαίτερα απαξιωτικό που θα ήταν συντριπτικό για τη δημόσια εικόνα του. Ωστόσο το υλικό αυτό απορρίφθηκε εξαρχής από την ανάκριση ως παρανόμως ληφθέν και δεν λήφθηκε υπόψη στη συνέχεια.

60 αγοραπωλησίες!

Με βάση έκθεση της αρχης για το ξύπλυμα βρώμικου χρήματος, ο εν λόγω κληρικός, εμπλέκεται σε πάνω από 60 αγοραπωλησίες σε πολύ χαμηλές τιμές τα οποία μεταπωληθηκαν σε τεράστια αξια.

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία, ο κληρικός, «διαχειρίστηκε την εκκλησιαστική περιουσία με αδιαφανείς διαδικασίες, λαμβάνοντας ποσά και ζημιώνοντας τη Μονή προς όφελος των αγοραστών.

Επιπλέον, ο κληρικός διαπραγματεύτηκε και ολοκλήρωσε αγοραπωλησίες αγροτεμαχίων και ακινήτων της εκκλησιαστικής περιουσίας με το συνολικό τίμημα που καταβλήθηκε να είναι υπολειπόμενο της αντικειμενικής αξίας, προκαλώντας οικονομική ζημία σε βάρος της Μονής.

O ρόλος του λογιστή

Από την έρευνα προέκεψε ακόμα «εκβίαση πρώην αντιδημάρχου και λογιστή της Μονής από μέλος της οργάνωσης, όπου τον εξανάγκασε να συντάξει ψευδή υπεύθυνη δήλωση βεβαίωση αναφορικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς καταπατημένης έκτασης. Η βεβαίωση αυτή χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια για τη νομιμοποίηση της παράνομης καταπάτησης». Σύμφωνα με πληροφορίες ο εκβιασμός αφορά πολεοδομικές παραβάσεις.

Στη συνέχεια μέλη της οργάνωσης, χρησιμοποιώντας πλασματικούς τίτλους και διαβεβαιώνοντας ψευδώς για τη νομιμότητα των διαδικασιών, καθώς και με τη συνδρομή δικηγόρων, έπεισαν επενδυτή να αγοράσει την ανωτέρω καταπατημένη περιοχή.

Πηγή: zarapanews.gr

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