Δώρα Παντέλη - Τζον Μεραμβελιωτάκη: Ο γάμος της χρονιάς ανήμερα τον γενεθλίων του γιου τους

Snapshot Η Δώρα Παντέλη και ο Τζον Μεραμβελιωτάκης παντρεύτηκαν στις 25 Ιουλίου 2026 στην εκκλησία της Παναγίας Φανερωμένης στη Βουλιαγμένη.

Το ζευγάρι έχει ήδη έναν γιο, που γεννήθηκε ακριβώς έναν χρόνο πριν από τον γάμο τους.

Η τελετή γάμου έγινε παρουσία αγαπημένων προσώπων και ακολούθησε δεξίωση με χορό και βεγγαλικά.

Η Δώρα Παντέλη άλλαξε νυφικό μετά την εκκλησιαστική τελετή, επιλέγοντας ένα αέρινο λευκό φόρεμα για τη δεξίωση. Snapshot powered by AI

Η Δώρα Παντέλη παντρεύτηκε τον Τζον Μεραμβελιωτάκη σε μια συγκινητική τελετή στη Βουλιαγμένη

Η γνωστή δημοσιογράφος Δώρα Παντέλη και ο σύντροφός της Τζον Μεραμβελιωτάκης ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου το Σάββατο 25 Ιουλίου 2026, σε μια όμορφη τελετή που πραγματοποιήθηκε στην εκκλησία της Παναγίας Φανερωμένης στη Βουλιαγμένη. Η ημέρα αυτή σηματοδοτεί μια νέα αρχή για το ζευγάρι, που ήδη μεγαλώνει την οικογένειά του με τον γιο τους.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία αγαπημένων προσώπων, με τη Δώρα Παντέλη να λάμπει μέσα στο νυφικό της. Η δημοσιογράφος, γνωστή για το ήρεμο και επαγγελματικό της προφίλ, φάνηκε ιδιαίτερα ευτυχισμένη, ενώ η ατμόσφαιρα ήταν γεμάτη από χαμόγελα και συγκίνηση.

Μετά την εκκλησιαστική τελετή, ακολούθησε δεξίωση όπου το ζευγάρι υποδέχτηκε τους καλεσμένους του με ζεστασιά και χαρά. Η Δώρα επέλεξε να αλλάξει το νυφικό της για ένα αέρινο λευκό φόρεμα, δίνοντας έναν πιο ανάλαφρο τόνο στη γιορτή. Ο Τζον και η Δώρα απόλαυσαν τον πρώτο τους χορό ως σύζυγοι, υπό το φως των βεγγαλικών που έκαναν το σκηνικό μαγικό.

Η ημερομηνία του γάμου, 25 Ιουλίου 2026, έχει ιδιαίτερη σημασία για το ζευγάρι, καθώς πριν ακριβώς έναν χρόνο, την ίδια μέρα, υποδέχτηκαν στον κόσμο τον πρώτο τους γιο.

Αυτή η σύμπτωση έδωσε ακόμη μεγαλύτερη συναισθηματική αξία στην ημέρα του γάμου, κάνοντας τη στιγμή ακόμα πιο ξεχωριστή.