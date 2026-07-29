Νέα ένταση ΗΠΑ–Ιράν: Η CENTCOM ανακοίνωσε αναχαίτιση ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων

Snapshot Η CENTCOM ανακοίνωσε ότι αμερικανικές δυνάμεις αναχαίτισαν βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή.

Οι Φρουροί της Επανάστασης επιχείρησαν αιφνιδιαστική επίθεση, αλλά όλοι οι πύραυλοι καταστράφηκαν χωρίς απώλειες ή ζημιές.

Το περιστατικό συνέβη λίγα 24ωρα μετά την παύση των αμερικανικών βομβαρδισμών και την επανεκκίνηση διπλωματικών επαφών με το Ιράν.

Η συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου επιβεβαίωσε τη στενή συνεργασία ΗΠΑ και Ισραήλ απέναντι στο Ιράν, ενώ το Ισραήλ δεν έχει εμπλακεί άμεσα στον νέο κύκλο συγκρούσεων.

Η ένταση επεκτείνεται και στην Υεμένη, όπου οι Χούθι, υποστηριζόμενοι από την Τεχεράνη, έχουν ανοίξει νέο μέτωπο με τη Σαουδική Αραβία. Snapshot powered by AI

Νέα αναζωπύρωση της έντασης καταγράφηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, έπειτα από λίγες ημέρες σχετικής ηρεμίας.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι αμερικανικές δυνάμεις αναχαίτισαν βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν με στόχο αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή.

EXCLUSIVE: Footage shows Jordanian air defenses attempting to shoot down incoming Iranian ballistic missiles over Amman. https://t.co/X5DnWRqzXj pic.twitter.com/anDAXyIjwd — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) July 28, 2026

Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, οι Φρουροί της Επανάστασης επιχείρησαν αιφνιδιαστική επίθεση, όμως όλοι οι πύραυλοι καταστράφηκαν προτού πλήξουν τους στόχους τους. Δεν αναφέρθηκαν απώλειες ή ζημιές.

Εύθραυστη η διπλωματική αποκλιμάκωση

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγα 24ωρα μετά την απόφαση της Ουάσινγκτον να αναστείλει τους βομβαρδισμούς στο Ιράν, έπειτα από δύο εβδομάδες επιθέσεων και ιρανικών αντιποίνων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι η παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων αποσκοπεί στο να δοθεί νέα ευκαιρία στη διπλωματία, εκφράζοντας μάλιστα την εκτίμηση ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη έχουν «καλές πιθανότητες» να οδηγήσουν σε αποτέλεσμα.

Την Τρίτη, ο Αμερικανός πρόεδρος υποδέχθηκε στον Λευκό Οίκο τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η συνάντηση χαρακτηρίστηκε θετική και επιβεβαίωσε τη στενή συνεννόηση ΗΠΑ και Ισραήλ απέναντι στο Ιράν.

Το Ισραήλ, πάντως, δεν έχει εμπλακεί άμεσα στον νέο κύκλο συγκρούσεων που ξέσπασε στις αρχές Ιουλίου, παρότι είχε συμμετάσχει μαζί με τις ΗΠΑ στην επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Την ίδια ώρα, η ένταση έχει επεκταθεί και στην Υεμένη, όπου οι Χούθι, που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη, έχουν ανοίξει νέο μέτωπο με τη Σαουδική Αραβία, βασικό σύμμαχο της διεθνώς αναγνωρισμένης υεμενίτικης κυβέρνησης.