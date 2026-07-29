Νέα ένταση ΗΠΑ–Ιράν: Η CENTCOM ανακοίνωσε αναχαίτιση ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων

Οι Φρουροί της Επανάστασης επιχείρησαν, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, να πλήξουν αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, λίγα 24ωρα μετά την παύση των αμερικανικών βομβαρδισμών και την επανεκκίνηση των διπλωματικών επαφών.

Γιάννης Φιλιππάκος

Νέα ένταση ΗΠΑ–Ιράν: Η CENTCOM ανακοίνωσε αναχαίτιση ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η CENTCOM ανακοίνωσε ότι αμερικανικές δυνάμεις αναχαίτισαν βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή.
  • Οι Φρουροί της Επανάστασης επιχείρησαν αιφνιδιαστική επίθεση, αλλά όλοι οι πύραυλοι καταστράφηκαν χωρίς απώλειες ή ζημιές.
  • Το περιστατικό συνέβη λίγα 24ωρα μετά την παύση των αμερικανικών βομβαρδισμών και την επανεκκίνηση διπλωματικών επαφών με το Ιράν.
  • Η συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου επιβεβαίωσε τη στενή συνεργασία ΗΠΑ και Ισραήλ απέναντι στο Ιράν, ενώ το Ισραήλ δεν έχει εμπλακεί άμεσα στον νέο κύκλο συγκρούσεων.
  • Η ένταση επεκτείνεται και στην Υεμένη, όπου οι Χούθι, υποστηριζόμενοι από την Τεχεράνη, έχουν ανοίξει νέο μέτωπο με τη Σαουδική Αραβία.
Snapshot powered by AI

Νέα αναζωπύρωση της έντασης καταγράφηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, έπειτα από λίγες ημέρες σχετικής ηρεμίας.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι αμερικανικές δυνάμεις αναχαίτισαν βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν με στόχο αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, οι Φρουροί της Επανάστασης επιχείρησαν αιφνιδιαστική επίθεση, όμως όλοι οι πύραυλοι καταστράφηκαν προτού πλήξουν τους στόχους τους. Δεν αναφέρθηκαν απώλειες ή ζημιές.

Εύθραυστη η διπλωματική αποκλιμάκωση

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγα 24ωρα μετά την απόφαση της Ουάσινγκτον να αναστείλει τους βομβαρδισμούς στο Ιράν, έπειτα από δύο εβδομάδες επιθέσεων και ιρανικών αντιποίνων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι η παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων αποσκοπεί στο να δοθεί νέα ευκαιρία στη διπλωματία, εκφράζοντας μάλιστα την εκτίμηση ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη έχουν «καλές πιθανότητες» να οδηγήσουν σε αποτέλεσμα.

Την Τρίτη, ο Αμερικανός πρόεδρος υποδέχθηκε στον Λευκό Οίκο τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η συνάντηση χαρακτηρίστηκε θετική και επιβεβαίωσε τη στενή συνεννόηση ΗΠΑ και Ισραήλ απέναντι στο Ιράν.

Το Ισραήλ, πάντως, δεν έχει εμπλακεί άμεσα στον νέο κύκλο συγκρούσεων που ξέσπασε στις αρχές Ιουλίου, παρότι είχε συμμετάσχει μαζί με τις ΗΠΑ στην επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Την ίδια ώρα, η ένταση έχει επεκταθεί και στην Υεμένη, όπου οι Χούθι, που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη, έχουν ανοίξει νέο μέτωπο με τη Σαουδική Αραβία, βασικό σύμμαχο της διεθνώς αναγνωρισμένης υεμενίτικης κυβέρνησης.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:54ΚΟΣΜΟΣ

Νέα ένταση ΗΠΑ–Ιράν: Η CENTCOM ανακοίνωσε αναχαίτιση ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων

03:20ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ κοντά στα Ιωάννινα – Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές

02:56ΚΥΠΡΟΣ

Κυπριακό: Χριστοδουλίδης μετά το δείπνο με Γκουτέρες και Έρχιουρμαν – «Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από τη λύση»

02:32ΚΟΣΜΟΣ

Τετ α τετ Νετανιάχου – Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον πριν από την κηδεία του Λίντσεϊ Γκράχαμ

02:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την πολιτιστική κληρονομιά – «Δεν αλλάζει το ιδιοκτησιακό καθεστώς των μνημείων»

01:42ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάρο: Νύχτα αγωνίας στο νησί των Κυκλάδων – Αλλεπάλληλα τα μηνύματα από το 112

01:20ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ στην κηδεία του Λίντσεϊ Γκράχαμ: «Δεν ξεκινήσαμε καλά, αλλά εκείνος γέλασε τελευταίος»

00:58ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: To FBI ερευνά τον ιδιοκτήτη των Λέικερς, Μαρκ Γουόλτερ - Κατασχέθηκαν κινητά και λάπτοπ

00:52ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: Οριστικά στην «Ένωση» η SUNEL Arena για 49 χρόνια - Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο στη Βουλή

00:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε ρυθμούς Fed η Wall Street – Συνεχίζονται οι πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο

00:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Δεν έκανε το... χατίρι της ΑΕΚ η Τουν – Πέρασε η Ντινάμο με επική ανατροπή

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο ατύχημα στο Ρέθυμνο: Στο νοσοκομείο μητέρα και βρέφος

23:50ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ιρανός ηγέτης Μοτζτάμπα Χαμενεΐ κρύβεται με σωσίες και αγγελιοφόρους

23:41TRAVEL

Οι γαλάζιοι σπειροειδείς σχηματισμοί στη θάλασσα της Κεφαλονιάς

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Η αδελφή έκανε το πιο όμορφο και συγκινητικό δώρο στον αδελφό της

23:25ΕΛΛΑΔΑ

Έγκλημα στη Σύρο: Σε κατ' οίκον περιορισμό ο 42χρονος για την υπόθεση της δολοφονίας της 41χρονης διασώστριας

23:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Βουλή: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την πολιτιστική κληρονομιά

23:20ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ταρακούνησε τα Ιωάννινα - Συνοδεύτηκε από βουητό

23:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Απάντηση Κολυδά για την αφρικανική σκόνη - Πού θα κυμανθεί η θερμοκρασία

23:10ΚΟΣΜΟΣ

Καλιφόρνια: Πέθαναν τα δύο νεογέννητα κόκκινα πάντα - Ανησυχία για το απειλούμενο είδος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:56ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Αυγούστου - Πώς θα κάνουμε 15Αύγουστο

01:42ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάρο: Νύχτα αγωνίας στο νησί των Κυκλάδων – Αλλεπάλληλα τα μηνύματα από το 112

22:10ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Ο 28χρονος παραδέχθηκε ότι γνώριζε καιρό τον δικηγόρο

11:00WHAT THE FACT

Γιατί οι αεροσυνοδοί σάς χαιρετούν στην πόρτα του αεροπλάνου – Τι ελέγχουν όταν επιβιβάζεστε

21:20ΕΘΝΙΚΑ

Έβρος: Απαγόρευση εισόδου σε Τούρκο πολιτικό που συνδέεται με τους Γκρίζους Λύκους - Ήθελε να πάει στην Κομοτηνή

10:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμή εισβολή στις αρχές Αυγούστου - Πόσο θα διαρκέσει

23:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Απάντηση Κολυδά για την αφρικανική σκόνη - Πού θα κυμανθεί η θερμοκρασία

16:31ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Υποχρεωτική η επισκευή ηλεκτρονικών και οικιακών συσκευών ακόμη και αν δεν είναι στην εγγύηση - Νέα οδηγία ΕΕ

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση revenge porn για πρώην παίκτρια του Big Brother - Εμπλέκονται άλλα 15 άτομα

10:13ΕΛΛΑΔΑ

«Νιώθω απέραντη υπερηφάνεια»: Η συγκινητική ανάρτηση συζύγου υπαξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας

23:25ΕΛΛΑΔΑ

Έγκλημα στη Σύρο: Σε κατ' οίκον περιορισμό ο 42χρονος για την υπόθεση της δολοφονίας της 41χρονης διασώστριας

22:11ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 28/7/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

20:26ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στις ΗΠΑ: Σκότωσε τα 6 παιδιά του, τη σύζυγό του, και αυτοκτόνησε - Έβαλε φωτιά σκόπιμα

09:53ΕΛΛΑΔΑ

Καρχαρίας κατασπάραξε θαλάσσια χελώνα στον Παγασητικό Κόλπο - Δείτε βίντεο

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Θρήνος για τον 30χρονο Στάθη που αυτοκτόνησε πέφτοντας σε γκρεμό - Ήταν πατέρας δύο παιδιών

23:20ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ταρακούνησε τα Ιωάννινα - Συνοδεύτηκε από βουητό

20:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δυτική Μακεδονία: Πρόγραμμα επιδότησης για αντλίες θερμότητας, ηλιακούς και φωτοβολταϊκα - Οι επενδύσεις που ανακοίνωσε ανακοίνωσε ο Κωστής Χατζηδάκης ως επικεφαλής κυβερνητικού κλιμακίου

22:57ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Φίδια και ποντίκια σε δρόμο λόγω ακαθάριστων οικοπέδων - Κραυγή αγωνίας

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Η αδελφή έκανε το πιο όμορφο και συγκινητικό δώρο στον αδελφό της

21:45ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου : «Είχαμε μια εξαιρετική συνάντηση» με Τραμπ - Τι συζήτησαν και τι δεν μπήκε στο τραπέζι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ