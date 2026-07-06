Μεγάλη αναστάτωση στην Πλαζ Πάτρας: Λαγοκέφαλος δάγκωσε λουόμενη στο λαιμό

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (5/7)

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Μεγάλη αναστάτωση στην Πλαζ Πάτρας: Λαγοκέφαλος δάγκωσε λουόμενη στο λαιμό
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Μια 64χρονη λουόμενη δαγκώθηκε στον λαιμό από λαγοκέφαλο στην Πλαζ Πάτρας το πρωί της Κυριακής 5 Ιουλίου.
  • Το δάγκωμα συνέβη κοντά στην καρωτίδα, ενώ η γυναίκα βρισκόταν στη θάλασσα και δεν πρόλαβε να αντιδράσει.
  • Η τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας Βορείου Τομέα, όπου της χορηγήθηκε αντιτετανικό και αντιβιοτική αγωγή.
  • Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στην πολυσύχναστη παραλία και η γυναίκα παραμένει σοκαρισμένη.
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Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Κυριακής (5/7) στην Πλαζ Πάτρας όταν λουόμενη τραυματίστηκε μετά από δάγκωμα που δέχθηκε από λαγοκέφαλο.

Όπως αναφέρει το flasmis.gr, η 64χρονη γυναίκα βούτηξε στη θάλασσα και βρέθηκε μπροστά σε ένα λαγοκέφαλο. Το ψάρι, πριν η γυναίκα προλάβει να αντιδράσει, δάγκωσε τη γυναίκα στον λαιμό, κοντά στην καρωτίδα.

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Αμέσως μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Βορείου Τομέα, όπου εφαρμόστηκε το πρωτόκολλο για το συγκεκριμένο δάγκωμα που δέχθηκε.

«Ήταν μαζί με μία άλλη κυρία που και εκείνη είδε το ψάρι και μας περιέγραψε το συμβάν. Αντιμετωπίσαμε άμεσα την πληγή στον λαιμό και χορηγήσαμε αντιτετανικό και αντιβίωση», δήλωσε ο διευθυντής του Κέντρου υγείας, στο τοπικό μέσο ενημέρωσης.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει αναστάτωση στην περιοχή καθώς η συγκεκριμένη παραλία είναι πολυσύχναστη με την γυναίκα να παραμένει σοκαρισμένη.

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