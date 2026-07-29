Φωτιά στην Πάρο: Μήνυμα από το 112 στην κοινότητα Αγκαιριάς

Snapshot Στην Πάρο συνεχίζεται η κατάσβεση της πυρκαγιάς σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση κοντά σε κατοικίες.

Στις 01:30 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της Αγκαιριάς να μετακινηθούν προς την Παραλία Αλυκής.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 66 πυροσβέστες, τέσσερις ομάδες δασοκομάντος και 16 πυροσβεστικά οχήματα, με ενισχύσεις από Σύρο, Νάξο και Πειραιά.

Ο συντονισμός των επιχειρήσεων γίνεται από τον υπαρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος.

Με το πρώτο φως της ημέρας θα φτάσουν 20 επιπλέον πυροσβέστες με οκτώ οχήματα από τη Ραφήνα και θα επανέλθουν τα εναέρια μέσα. Snapshot powered by AI

Συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην Πάρο, σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση, όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.

Στη 01:30 μετά τα μεσάνυχτα ήχησε στους κατοίκους της κοινότητας Αγκαιριάς μήνυμα από το 112 προκειμένου να κατευθυνθούν προς την Παραλία Αλυκής.

Ενισχύονται συνεχώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, στο σημείο επιχειρούν 66 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες δασοκομάντος της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. από την Αττική και 16 πυροσβεστικά οχήματα. Οι επίγειες δυνάμεις ενισχύθηκαν με προσωπικό και μέσα από τη Σύρο, τη Νάξο και τον Πειραιά, ενώ συνδράμουν εθελοντές και μέσα του Δήμου Πάρου. Τον συντονισμό των επιχειρήσεων έχει αναλάβει ο υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος.

Με το πρώτο φως της ημέρας αναμένεται νέα ενίσχυση των δυνάμεων, καθώς θα μεταβούν ακτοπλοϊκώς από τη Ραφήνα ακόμη 20 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, ενώ θα επανέλθουν στις επιχειρήσεις και τα εναέρια μέσα.

Βίντεο από parianostypos.gr