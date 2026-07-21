Η Ευρώπη έχει πρόβλημα με τον λαγοκέφαλο - Πόσο πρέπει να ανησυχούμε - Πλησιάζουν οι καρχαρίες;

Βρετανίδα δημοσιογράφος ανησυχεί ότι οι διακοπές της θα μετατραπούν σε «Σαγόνια του Σαγονιού» 

Newsbomb

Η Ευρώπη έχει πρόβλημα με τον λαγοκέφαλο - Πόσο πρέπει να ανησυχούμε - Πλησιάζουν οι καρχαρίες;
ΚΟΣΜΟΣ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι τοξικοί λαγοκέφαλοι εξαπλώνονται στη Μεσόγειο με αναφορές επιθέσεων σε λουόμενους, κυρίως στην Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Τουρκία και Ισραήλ.
  • Η κλιματική αλλαγή και η διάνοιξη της Διώρυγας του Σουέζ επιταχύνουν την εξάπλωση εξωτικών ειδών όπως ο λαγοκέφαλος στη Μεσόγειο.
  • Σπάνιες εμφανίσεις καρχαριών, όπως ο μεγάλος λευκός καρχαρίας και ο αμμοκαρχαρίας, καταγράφονται πλέον πιο κοντά στις ευρωπαϊκές ακτές.
  • Η αύξηση της θερμοκρασίας των θαλασσών προκαλεί έκρηξη στον πληθυσμό των χταποδιών στην Κορνουάλη, οδηγώντας σε περιοριστικά μέτρα στην αλιεία.
  • Ο φόβος για το νερό και τα θαλάσσια ζώα μπορεί να ενισχύσει την θαλασσοφοβία, η οποία αντιμετωπίζεται με ψυχολογικές θεραπείες όπως η μέθοδος EMDR και προληπτικά μέτρα κατά τη θάλασσα.
Snapshot powered by AI

Με τους τοξικούς λαγοκέφαλους να μπορούν να δαγκώνουν ακόμη και μεταλλικά κουτιά και τους πληθυσμούς χταποδιών να αυξάνονται κατακόρυφα στην Κορνουάλη, η Σάρλοτ Κριπς της βρετανικής εφημερίδας Independent φοβάται ότι οι διακοπές της θα θυμίζουν την ταινία «Τα Σαγόνια του Καρχαρία». Μίλησε με ειδικούς στη θαλάσσια βιολογία για τις αλλαγές που συντελούνται στις θάλασσες και αναζήτησε απαντήσεις στο ερώτημα αν οι φόβοι της είναι βάσιμοι.

independent.png

Δεν ανυπομονώ για τις διακοπές μου. Η σκέψη και μόνο ότι μπορεί να βρεθώ πρόσωπο με πρόσωπο με έναν τοξικό λαγοκέφαλο, που θα μου δείχνει τα κοφτερά του δόντια, με γεμίζει άγχος και ξυπνά τη θαλασσοφοβία μου – τον έντονο φόβο για μεγάλες υδάτινες εκτάσεις, όπως η θάλασσα ή οι βαθιές λίμνες.

Τα αποκρουστικά αυτά ψάρια έχουν εξαπλωθεί στη Μεσόγειο, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, όπου ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός εξέδωσε επείγουσα προειδοποίηση μετά από αναφορές για επιθέσεις σε λουόμενους, ενώ βίντεο που δείχνουν λαγοκέφαλους να δαγκώνουν μεταλλικά κουτιά έγιναν viral, όπως μεταδίδει η βρετανική εφημερίδα.

Παρουσία τους έχει καταγραφεί επίσης στις ακτές της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Τουρκίας αλλά και του Ισραήλ.

Όπως αναφέρει η αρθρογράφος της Independent, «καθώς ετοιμάζομαι να ταξιδέψω στην Κορσική, στο κέντρο σχεδόν της Μεσογείου, δεν μπορώ να βγάλω από το μυαλό μου την εικόνα αυτών των ψαριών με το φουσκωμένο σώμα και το αλλόκοτο στόμα τους».

Ο φόβος μου για όσα κρύβονται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας ξεκίνησε όταν, σε ηλικία πέντε ετών, πάτησα πάνω στα δηλητηριώδη αγκάθια μιας δράκαινας (weever fish) στην Κορνουάλη. Έκλαιγα από τον πόνο, ενώ ένας ναυαγοσώστης έτρεξε και... ούρησε στο πόδι μου, μια πρακτική που σήμερα έχει αποδειχθεί ότι δεν εξουδετερώνει το δηλητήριο και θεωρείται πλέον μύθος. Ο φόβος μου είναι σχετικά ήπιος και δεν με εμποδίζει να κολυμπώ. Ωστόσο υπάρχει και το θέμα των καρχαριών.

Ένιωσα τυχερή όταν, μία εβδομάδα αφότου έφυγα από θέρετρο της Ερυθράς Θάλασσας στην Αίγυπτο το 2010, τρεις Ρώσοι και μία Ουκρανή τουρίστρια δέχθηκαν σοβαρές επιθέσεις από καρχαρίες. Δεν επέστρεψα ποτέ εκεί.

Πλέον όμως οι καρχαρίες βρίσκονται πιο κοντά μας. Τον Ιούνιο ένας δύτης συνάντησε έναν μεγάλο λευκό καρχαρία στη Μεσόγειο και κατέγραψε τη σπάνια αυτή στιγμή στο Στενό της Σικελίας, ανάμεσα στη Σικελία και την Τυνησία.

Τον ίδιο μήνα, ένας σπάνιος και απειλούμενος αμμοκαρχαρίας (smalltooth sand tiger shark), βάρους περίπου 600 κιλών και μήκους 4,3 μέτρων, ξεβράστηκε ζωντανός στις ακτές του νησιού Τζέρσεϊ, στην πρώτη καταγεγραμμένη περίπτωση στα Νησιά της Μάγχης.

Ακόμη πιο ασυνήθιστο ήταν το γεγονός ότι ένα δελφίνι ξεβράστηκε στο νοτιοδυτικό Λονδίνο, κάτι σχεδόν πρωτοφανές.

Παράλληλα, εξαιτίας της αύξησης της θερμοκρασίας των θαλασσών, η Κορνουάλη όπου θα ταξιδέψω τον Αύγουστο, γνωρίζει μια «εκπληκτική» έκρηξη στον πληθυσμό των χταποδιών, όπως τη χαρακτηρίζει η περιβαλλοντική οργάνωση The Wildlife Trust. Μάλιστα εγκρίθηκε έκτακτο μέτρο που περιορίζει τον αριθμό των μεγάλων αλιευτικών σκαφών που τα αλιεύουν.

Η ιδέα ότι μπορεί να συναντήσω ένα χταπόδι με τα πλοκάμια του ενώ κολυμπώ με τις δύο κόρες μου με ανατριχιάζει, αν και προσπαθώ να μη μεταφέρω τον φόβο μου στα παιδιά.

Πόσο ασφαλείς είναι τελικά οι διακοπές στη Μεσόγειο;

Ο καθηγητής Ματ Φροστ, πρόεδρος της Marine Climate Change Impacts Partnership, η οποία συμβουλεύει τη βρετανική κυβέρνηση για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις θάλασσες, εμφανίζεται καθησυχαστικός.

Όπως λέει, δεν υπάρχει λόγος πανικού εξαιτίας μεμονωμένων περιστατικών, όταν εκατομμύρια άνθρωποι απολαμβάνουν κάθε χρόνο τη θάλασσα χωρίς προβλήματα.

Ο ίδιος, που έγινε θαλάσσιος βιολόγος αφού είδε την ταινία «Τα Σαγόνια του Καρχαρία», εργάζεται στο Plymouth Marine Laboratory, με αντικείμενο την παρακολούθηση των ωκεανών σε παγκόσμιο επίπεδο.

«Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι τα θαλάσσια οικοσυστήματα αλλάζουν διαρκώς για πολλούς λόγους και όχι μόνο εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής», εξηγεί.

Όπως αναφέρει, σε αυτούς τους παράγοντες περιλαμβάνεται και η διάνοιξη της Διώρυγας του Σουέζ, η οποία άνοιξε έναν νέο δρόμο για την είσοδο τροπικών ειδών στη Μεσόγειο, μεταξύ των οποίων και ο λαγοκέφαλος.

«Η κλιματική αλλαγή επιταχύνει στη συνέχεια την εξάπλωσή τους, καθώς τα θερμότερα νερά τους επιτρέπουν να επεκτείνουν την παρουσία τους.»

Η έρευνά του περιλαμβάνει επίσης την παρακολούθηση των θαλάσσιων βακτηρίων του γένους Vibrio, τα οποία ευνοούνται από τις υψηλές θερμοκρασίες και μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο λοιμώξεων σε περιοχές όπου μέχρι πρόσφατα τα νερά ήταν πιο ψυχρά.

«Καθώς οι θάλασσες θερμαίνονται, είναι πιθανό ολοένα και περισσότερα εξωτικά είδη να εγκατασταθούν στη Βρετανία και την υπόλοιπη Ευρώπη», σημειώνει.

Ωστόσο, επισημαίνει ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι τόσο τα ίδια τα ζώα όσο η υποβάθμιση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, τα οποία ενδέχεται να μην μπορούν πλέον να προσφέρουν βασικές υπηρεσίες, όπως η παραγωγή τροφής.

Ο φόβος για τη θάλασσα

Επειδή τίποτα από αυτά δεν με καθησύχαζε ιδιαίτερα, η Βρετανίδα δημοσιογράφος απευθύνθηκε στην κλινική ψυχολόγο Δρ Λόρα Γουόλτον, ειδική στα τραύματα και τις φοβίες που σχετίζονται με το νερό.

Η Γουόλτον εφαρμόζει τη μέθοδο EMDR (Απευαισθητοποίηση και Επανεπεξεργασία μέσω Κινήσεων των Ματιών), η οποία χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του μετατραυματικού στρες αλλά έχει αποδειχθεί αποτελεσματική και στις φοβίες.

«Όσοι έχουν ήδη φόβο για το νερό είναι πιθανότερο να αντιδράσουν έντονα όταν κάτι αγγίξει το πόδι τους ή ενεργοποιήσει μια δυσάρεστη ανάμνηση», εξηγεί.

«Τότε επανέρχεται το παλιό τραύμα και, αν πανικοβληθούν μέσα στη θάλασσα, υπάρχει πραγματικός κίνδυνος πνιγμού».

Η ίδια θεωρεί ότι ο εγκέφαλος της δημοσιογράφου δεν έχει επεξεργαστεί πλήρως ούτε το περιστατικό με τη δράκαινα ούτε τις επιθέσεις καρχαριών στην Ερυθρά Θάλασσα.

«Όταν συμβεί κάτι πραγματικά τραυματικό, η ανάμνηση "παγιδεύεται" στο νευρικό σύστημα. Η θεραπεία EMDR βοηθά να επεξεργαστεί ξανά ο εγκέφαλος την εμπειρία, ώστε να μειωθεί η ένταση του φόβου και να αντιμετωπιστεί πιο ψύχραιμα.»

Η ψυχολόγος συμβουλεύει επίσης τη λήψη απλών προληπτικών μέτρων, όπως η χρήση ειδικών παπουτσιών στη θάλασσα, το σύρσιμο των ποδιών στον βυθό αντί για κανονικό περπάτημα ώστε να απομακρύνονται οι δράκαινες, ή ακόμη και η χρήση πλωτού βοηθήματος για μεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας.

Όπως καταλήγει, η θαλασσοφοβία συνδέεται κυρίως με την αβεβαιότητα.

«Προκαλεί στους ανθρώπους ένα αίσθημα αδυναμίας. Το ενδιαφέρον είναι ότι το αντίθετό της είναι το δέος – το συναίσθημα που νιώθεις όταν κοιτάζεις τα αστέρια και αισθάνεσαι μέρος ενός πολύ μεγαλύτερου κόσμου.»

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:02ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικάνικα βομβαρδιστικά Β-1 απογειώθηκαν από την Βρετανία μετά τις απειλές Τραμπ για το όρος Pickaxe

21:01ΚΟΣΜΟΣ

«Σαν κοινοί πολίτες»: Ο Χάρι και η Μέγκαν φέρεται να πέρασαν από εξονυχιστικό έλεγχο πριν δουν τον Κάρολο

20:51ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ράγισε τζαμαρία στο Μετρό στον σταθμό Βενιζέλου - Βίντεο

20:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurostat: Πρώτη η Ελλάδα στη μείωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ το α' τρίμηνο

20:40ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Όλαφ Τούφτε: Χρυσός Ολυμπιονίκης της Αθήνας 2004

20:35ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Προχωρά στην απαγόρευση του καπνίσματος σε εξωτερικούς χώρους και παραλίες

20:31ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ολυμπιακό Χωριό

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη σύγκρουση των δύο πλοίων στη Σούδα – «Με βυτία, με υγραέρια… Ο αλήτης ήρθε πάνω μας “καρφί”»

20:20ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Λος Άντζελες: 20χρονη μητέρα πυροβολήθηκε θανάσιμα ενώ κοιμόταν με την 1 έτους κόρη της

20:13ΚΟΣΜΟΣ

Independent: Η Ευρώπη έχει πρόβλημα με τον λαγοκέφαλο - Πόσο πρέπει να ανησυχούμε - Πλησιάζουν οι καρχαρίες στις ακτές

20:11ΕΛΛΑΔΑ

Ακρόπολη - επίθεση με μαχαίρι: Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στον 60χρονο - Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί

20:10ΕΡΓΑΣΙΑ

Παύση χειρονακτικών εργασιών και ντελίβερι από τις 13:00 έως τις 17:00 την Τετάρτη λόγω καύσωνα

20:00ΥΓΕΙΑ

Πάρκινσον: Πόσο αυξάνει τον κίνδυνο ο θόρυβος της γειτονιάς και του δρόμου

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα εμπρηστών: Ο διάλογος-φωτιά για τις παράνομες επιδοτήσεις - «Έχω μάστερ στην πλαστογραφία»

19:57ΚΟΣΜΟΣ

Ερυθρά θάλασσα: Αναστροφή έκαναν δύο τάνκερ μετά από τις απειλές των Χούθι - Απειλεί με βομβαρδισμούς ο Τραμπ

19:53ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ξεσπά ιερέας για κλήσεις του «έκοψε» η αστυνομία σε πιστούς ανήμερα της Αγίας Μαρίνας στην Ηλιούπολη - «Θα τα πληρώσει το εκκλησιαστικό συμβούλιο»

19:46ΚΟΣΜΟΣ

Αν Γουίτικαμ : Με 21 χτυπήματα από σφυρί δολοφονήθηκε η πρώην Βρετανίδα πολιτικός ενώ έτρωγε μεσημεριανό στην κουζίνα της

19:44ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το… μυστικό του Λουτσιάνο Σπαλέτι – Γιατί δεν φορά ποτέ κοντομάνικα ούτε με καύσωνα στη Γιουβέντους

19:36LIFESTYLE

Ποιες επαναλήψεις προγραμμάτων φέρνουν πρωτιές στα κανάλια

19:35ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Θα χτυπήσουμε το Pickaxe Mountain-Τι είναι το βουνό της Αξίνας- «Το Ιράν δεν έχει δει τίποτα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από πότε έρχεται η ραγδαία αλλαγή με κεραυνούς, χαλάζι, ισχυρούς ανέμους και βροχές - Πού θα εμφανιστούν εντονότερα φαινόμενα - Χάρτες

18:44ΕΛΛΑΔΑ

Δικαστική ανατροπή σε υπόθεση χάκερ που «άδειασαν» το e-banking ζευγαριού - Το Πρωτοδικείο υποχρεώνει την τράπεζα να αποζημιώσει τα θύματα

20:31ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ολυμπιακό Χωριό

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Τήνο

19:53ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ξεσπά ιερέας για κλήσεις του «έκοψε» η αστυνομία σε πιστούς ανήμερα της Αγίας Μαρίνας στην Ηλιούπολη - «Θα τα πληρώσει το εκκλησιαστικό συμβούλιο»

13:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αλέξης Σταμάτης: Το σπαρακτικό μήνυμα της Μπέτυς Αρβανίτη για τον γιο της - «Μεγαλώσαμε μαζί»

18:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πόλη που «έβρασε» με θερμικό δείκτη 46℃ – «Η υγρασία εκτόξευσε τη δυσφορία», λέει ο Αρναούτογλου

12:30ΕΥ ΖΗΝ

Ο καλύτερος τρόπος να παίρνετε μαγνήσιο για μέγιστη απορρόφηση

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη σύγκρουση των δύο πλοίων στη Σούδα – «Με βυτία, με υγραέρια… Ο αλήτης ήρθε πάνω μας “καρφί”»

13:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Ο Γιαμάλ έσπασε το πρωτόκολλο και χαιρέτησε σαν κολλητός τον βασιλιά Φελίπε

07:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται θεαματική αλλαγή σε λίγες ώρες - Προειδοποίηση του ESTOFEX για την Ελλάδα

14:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Viral η στάση της Αργεντινής στην απονομή της Ισπανίας - Μόνο ένας παίκτης δεν γύρισε την πλάτη

15:49ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αλέξης Σταμάτης: Η Εύα Σιμάτου αποχαιρετά τον σύζυγό της - «Αν έφτασες ως εδώ, περπάτησες επάνω μου»

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Κόκκινος συναγερμός σε 17 νομούς σε όλη την Ελλάδα για αύριο Τετάρτη λόγω καύσωνα και θυελλωδών ανέμων - «Θα έχουμε καταβάτες που προσομοιάζουν με το φαινόμενο στο Μάτι»: Η δραματική προειδοποίηση Τουρνά

08:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι ξένοι «καίγονται» για ένα εξοχικό στην Ελλάδα– Το νησί με τη μεγαλύτερη ζήτηση και τις… λογικότερες τιμές

19:36LIFESTYLE

Ποιες επαναλήψεις προγραμμάτων φέρνουν πρωτιές στα κανάλια

17:48ΚΟΣΜΟΣ

«Σήκω πάνω» – Χαστούκι σε φίλαθλο επειδή έμεινε καθιστός στον εθνικό ύμνο πριν από αγώνα

20:40ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Όλαφ Τούφτε: Χρυσός Ολυμπιονίκης της Αθήνας 2004

09:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: 84χρονος έφτιαξε τσιμεντένιο φράγμα στον Αξιό ποταμό για να ποτίζει τα χωράφια του

20:20ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Λος Άντζελες: 20χρονη μητέρα πυροβολήθηκε θανάσιμα ενώ κοιμόταν με την 1 έτους κόρη της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ