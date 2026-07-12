Ο 11χρονος που ψάρεψε 162 λαγοκέφαλους στο Καστελόριζο: «Πρέπει να έχεις μεράκι και όρεξη»

Στα νερά του Καστελόριζου, ένας μικρός ψαράς κατάφερε να γίνει ο μεγαλύτερος «πονοκέφαλος» των λαγοκέφαλων. Ο 11χρονος Λευτέρης Καββίδας, με αγάπη για τη θάλασσα από όταν θυμάται τον εαυτό του, κατάφερε αυτό που θα ζήλευαν πολλοί έμπειροι ψαράδες: Να ανεβάσει τον πήχυ στους 162 λαγοκέφαλους και να «γράψει» το δικό του ξεχωριστό ρεκόρ.

«Αυτά τα ψάρια τα βρίσκεις παντού. Πρέπει να έχεις όρεξη και μεράκι, οι πρώτες μου αναμνήσεις είναι από το ψάρεμα με τον παππού μου», τόνισε σήμερα (12/07) ο μικρός Λευτέρης, μιλώντας στο OPEN.

«Μόνο ψωμί χρησιμοποίησα για το δόλωμα, έχει πολλά λαγόψαρα εδώ. Ψαρεύω πολύ, μου αρέσει, δεν έχω και πολλά πράγματα να κάνω εδώ. Στην αρχή, δεν το είχα πάρει τόσο σοβαρά, έλεγα να πιάσω 2 – 3. Όμως, μετά είδα τις αφίσες και κάτι βιντεάκια ενός διαγωνισμού και ασχολήθηκα περισσότερο», επεσήμανε ακόμη.

Ο 11χρονος έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία και μπορεί να ξεχωρίζει πότε στην πετονιά του έχει πιαστεί λαγοκέφαλος. Όπως εξηγεί, το συγκεκριμένο ψάρι έχει διαφορετικό τράβηγμα από τα υπόλοιπα, καθώς «τραβάει πάνω – κάτω και τεντώνεται συνέχεια».

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