Η Goldman Sachs ανάβει φωτιές για την παγκόσμια οικονομία: Το πετρέλαιο μπορεί να ξεπεράσει τα $120

Η Goldman Sachs βλέπει μια πιθανή επιστροφή των τριψήφιων τιμών του αργού πετρελαίου στον ορίζοντα, εάν οι διαταραχές στις ροές πετρελαίου από τα Στενά του Ορμούζ δεν μειωθούν σύντομα.

Δημήτρης Μάνωλης

Η Goldman Sachs ανάβει φωτιές για την παγκόσμια οικονομία: Το πετρέλαιο μπορεί να ξεπεράσει τα $120
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Η Goldman Sachs προβλέπει ότι η τιμή του αργού πετρελαίου Brent μπορεί να φτάσει τα 120 δολάρια το βαρέλι το επόμενο τρίμηνο, εάν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά λόγω γεωπολιτικών διαταραχών.
  • Η πρόσφατη κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει αυξήσει την τιμή του Brent πάνω από 90 δολάρια το βαρέλι, με άνοδο περίπου 30% από τα πρόσφατα χαμηλά.
  • Οι διαταραχές στις ροές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο έχουν μειωθεί κάτω από το 45% των προπολεμικών επιπέδων, οδηγώντας σε σημαντική αύξηση των τιμών.
  • Η κατάσταση επιδεινώθηκε με την απειλή ναυτικού αποκλεισμού από τους Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα, που επηρεάζει τις εξαγωγές πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας.
  • Η ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ έχει σχεδόν σταματήσει, καθώς τα πλοία αποφεύγουν τον εντοπισμό λόγω των αυξημένων στρατιωτικών εντάσεων.
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Το νέο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχει ωθήσει τις τιμές του αργού πετρελαίου κατά 25% σε σχέση με τα χαμηλά των αρχών Ιουλίου. Θα μπορούσαν να αυξηθούν πολύ περισσότερο εάν η πλωτή οδός δεν ανοίξει ξανά, λένε οι αναλυτές της Goldman Sachs.

Οι τιμές του αργού πετρελαίου θα μπορούσαν να εκτοξευθούν στα 120 δολάρια το βαρέλι προς το τέλος του έτους, εάν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή παραταθεί και τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, προειδοποίησε η Goldman Sachs στην τελευταία της πρόβλεψη, ως απάντηση στις γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή.

Η πρόσφατη αύξηση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει ήδη οδηγήσει το Brent σε άνοδο πάνω από 90 δολάρια το βαρέλι, μια αύξηση περίπου 30% από το πρόσφατο χαμηλό του στα χαμηλά της δεκαετίας των 70 δολαρίων, όταν φάνηκε ότι οι δύο πλευρές είχαν μια συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και το άνοιγμα του Στενού.

«Η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και η μείωση των εκτιμώμενων ροών πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο σε επίπεδα κάτω από το 45% των προπολεμικών επιπέδων έχουν οδηγήσει ξανά τις τιμές του πετρελαίου υψηλότερα», ανέφεραν οι αναλυτές της Goldman σε σημείωμά τους, σύμφωνα με το Bloomberg.

Δεν πρόκειται για την πρώτη ανοδική πρόβλεψη της επενδυτικής τράπεζας για τις τιμές του πετρελαίου, παρότι μόλις πριν από λίγες εβδομάδες οι αναλυτές εμπορευμάτων της Goldman προειδοποιούσαν για υπερπροσφορά πετρελαίου, λόγω της ασθενικής ζήτησης και της άφθονης προσφοράς, θεωρώντας ότι η χειρότερη φάση του πολέμου μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών είχε ολοκληρωθεί.

Στις αρχές Ιουλίου, η Goldman Sachs εκτιμούσε ότι η επερχόμενη παγκόσμια προσπάθεια αναπλήρωσης των εξαντλημένων αποθεμάτων πετρελαίου δεν θα ήταν αρκετή για να αντισταθμίσει το τεράστιο πλεόνασμα που αναμενόταν να εμφανιστεί στην αγορά το επόμενο έτος, καθώς η ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ φαινόταν να επιστρέφει σταδιακά στην κανονικότητα.

Ωστόσο, έκτοτε η κατάσταση έχει αντιστραφεί δραματικά. Οι Χούθι στην Υεμένη φαίνεται ότι έχουν εισέλθει εκ νέου στην κρίση, απειλώντας τη Σαουδική Αραβία με ναυτικό αποκλεισμό στην Ερυθρά Θάλασσα.

Το βασίλειο εξάγει το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου του από το λιμάνι Γιανμπού (Yanbu) στην Ερυθρά Θάλασσα, μεταφέροντας το αργό μέσω του αγωγού East-West, ώστε να παρακάμπτει τα Στενά του Ορμούζ.

Οι Χούθι χαρακτήρισαν την κίνηση αυτή «θαλάσσιο εμπάργκο», ως απάντηση, όπως υποστηρίζουν, στην πολιορκία της Υεμένης από τη Σαουδική Αραβία.

Ακόμη και πριν από αυτή την εξέλιξη, όμως, η κίνηση πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ είχε επιστρέψει σχεδόν σε μηδενικά επίπεδα, καθώς το Ιράν έπληττε πλοία που συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες και οι ΗΠΑ στόχευαν πλοία που σχετίζονται με το Ιράν.

Μετά την κατάρρευση της εκεχειρίας του Ιουνίου, τα περισσότερα πλοία που επιχειρούν να διασχίσουν τα επικίνδυνα ύδατα των Στενών του Ορμούζ το κάνουν σε λεγόμενο «σκοτεινό καθεστώς» (dark mode), έχοντας απενεργοποιήσει τους πομποδέκτες τους ώστε να αποφύγουν τον εντοπισμό.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα δεδομένα παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας, ο αριθμός αυτών των πλοίων μειώνεται γρήγορα.

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