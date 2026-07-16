Wall Street: Ανοδική τάση στους δείκτες με τα στοιχεία πληθωρισμού - Ανεβαίνει κι άλλο το πετρέλαιο

Snapshot Οι δείκτες της Wall Street έκλεισαν ανοδικά με τον Dow Jones στο +0,29%, τον S&P 500 στο +0,38% και τον Nasdaq στο +0,62%.

Οι αποδόσεις των ομολόγων υποχώρησαν μετά τα στοιχεία πληθωρισμού, με το 10ετές στο 4,54% και το 30ετές στο 5,07%.

Ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) αυξήθηκε λιγότερο από τις προβλέψεις, ενισχύοντας την εκτίμηση για αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων.

Οι αγορές προεξοφλούν πλέον μόνο μία αύξηση επιτοκίων από τη Fed έως τον Δεκέμβριο, λόγω περιορισμένων επιπτώσεων από τον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν στις τιμές.

Οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν υψηλές, με το Brent και το WTI στα 84,95 δολάρια το βαρέλι, επηρεαζόμενες από στρατιωτικές εντάσεις στα Στενά του Ορμούζ. Snapshot powered by AI

Άνοδο σημείωσαν οι τιμές της Wall Street στο κλείσιμο της Τετάρτης 15 Ιουλίου.

Στο ταμπλό, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,29% στις 52.659 μονάδες, ο S&P 500 πρόσθεσε 0,38% στις 7.572 μονάδες και ο Nasdaq κατέγραψε άνοδο 0,62% φτάνοντας τις 26.269 μονάδες.

Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις υποχώρησαν με φόντο τα νέα πληθωριστικά στοιχεία με το 10ετές να πέφτει στο 4,54% και το 30ετές στο 5,07%, παραμένοντας ωστόσο πάνω από το όριο του 5%.

Το επενδυτικό κλίμα βελτιώθηκε μετά την ανακοίνωση του δείκτη τιμών παραγωγού (PPI), ο οποίος αυξήθηκε λιγότερο από τις προβλέψεις των αναλυτών, επιβεβαιώνοντας την κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης των πληθωριστικών πιέσεων που είχε δείξει ήδη χθες ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI).

Συγκεκριμένα, ο γενικός PPI υποχώρησε κατά 0,3% σε μηνιαία βάση τον Ιούνιο, ενώ ο δομικός δείκτης αυξήθηκε μόνο κατά 0,2%. Σε ετήσια βάση, ο γενικός PPI διαμορφώθηκε στο 5,5% και ο δομικός στο 4,7%.

Η περιορισμένη επίδραση που είχε μέχρι στιγμής ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στις τιμές ενίσχυσε τις προσδοκίες ότι η Fed δεν θα χρειαστεί να προχωρήσει άμεσα σε νέα αύξηση των επιτοκίων. Οι αγορές παραγώγων προεξοφλούν πλέον πλήρως μόλις μία αύξηση επιτοκίων έως τον Δεκέμβριο, έναντι πιο επιθετικών εκτιμήσεων που επικρατούσαν τις προηγούμενες εβδομάδες.

«Φαίνεται ότι η αναζωπύρωση του πληθωρισμού το 2026 κορυφώθηκε τον προηγούμενο μήνα και επιστρέφει στην καθοδική πορεία που είχε πριν από τη σύγκρουση», σχολίασε ο Τζέιμι Κοξ της Harris Financial Group. «Αυτό βοηθά πραγματικά τη Fed να αποφύγει το λάθος μιας αύξησης επιτοκίων απέναντι σε ένα σοκ από την πλευρά της προσφοράς».

Παρά τη θετική εικόνα στα στοιχεία του πληθωρισμού, οι επενδυτές εξακολουθούν να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ανεβαίνει το πετρέλαιο

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν από τα υψηλά της ημέρας, αλλά παρέμειναν σε θετική τροχιά, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύκλο αεροπορικών επιδρομών κατά ιρανικών στόχων, απαντώντας στις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων που απειλούν τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

H τιμή του Brent συμβολαίων Σεπτεμβρίου «έκλεισε» στα 84,95 δολάρια και το αμερικανικό WTI ανέβηκε στα 84,95 δολάρια το βαρέλι.

«Βραχυπρόθεσμα δεν υπάρχει πίεση προς τη Fed, αλλά σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα το πετρέλαιο είναι εκείνο που θα καθορίσει τις εξελίξεις», εξήγησε ο Ντέιβιντ Ράσελ της TradeStation. «Η ενέργεια βοήθησε σημαντικά στη μείωση του πληθωρισμού τον Ιούνιο, όμως αυτό μπορεί να αλλάξει γρήγορα αν τα Στενά του Ορμούζ δεν επαναλειτουργήσουν σύντομα».

Διαβάστε επίσης