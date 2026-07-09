Wall Street: Ο φόβος επιστρέφει – «Βουτιά» για τον Dow Jones μετά το τέλος της εκεχειρίας με το Ιράν

Η αισιοδοξία που είχε επιστρέψει στις αγορές, αντικαταστάθηκε ξανά από αβεβαιότητα, καθώς οι νέες εντάσεις στη Μέση Ανατολή «αναζωπύρωσαν» τους φόβους των επενδυτών.

Το τέλος της εκεχειρίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν και οι νέες επιθέσεις προκάλεσαν ισχυρές πιέσεις στη Wall Street, με τον Dow Jones να καταγράφει τη μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων ημερών, ενώ, οι τιμές του πετρελαίου «εκτινάχθηκαν» λόγω των ανησυχιών για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια.

Ο δείκτης των 30 μετοχών υποχώρησε κατά 576,76 μονάδες ή 1,09%, κλείνοντας στις 52.348,39 μονάδες. Ο S&P 500 σημείωσε πτώση 0,28%, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στις 7.482,71 μονάδες. Στον αντίποδα, ο δείκτης Nasdaq, ο οποίος κινήθηκε αντίθετα από την τάση, ενισχύθηκε κατά 0,2%, «κλείνοντας» στις 25.870,65 μονάδες.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του διεθνούς πετρελαίου Brent «έκλεισαν» με άνοδο 5,43%, στα 78,19 δολάρια το βαρέλι. Τα συμβόλαια του West Texas Intermediate (WTI) ενισχύθηκαν κατά 4,37%, στα 73,52 δολάρια το βαρέλι.

Οι μετοχές του ενεργειακού κλάδου, επίσης, ενισχύθηκαν. Οι μετοχές της ConocoPhillips σημείωσαν άνοδο 2%, ενώ, η Chevron κέρδισε 1%. Οι μετοχές της Marathon Petroleum ενισχύθηκαν κατά 5%.

Υποχώρησαν οι μετοχές εταιρειών καταναλωτικών αγαθών που ενδέχεται να επηρεαστούν από τις υψηλότερες τιμές ενέργειας. Η Home Depot σημείωσε πτώση κατά 2%, ενώ, η McDonald’s υποχώρησε περισσότερο από 1%. Η Booking Holdings κατέγραψε απώλειες της τάξεως του 4%.

Οι μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών, οι οποίες είχαν δεχθεί πιέσεις στην προηγούμενη συνεδρίαση, σταθεροποιήθηκαν. Το ETF VanEck Semiconductor (SMH) ενισχύθηκε σχεδόν 2%, αν και εξακολουθεί να βρίσκεται σχεδόν 12% κάτω από το πρόσφατο υψηλό του.

Η δημοσιοποίηση των πρακτικών από τη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών (Fed) τον Ιούνιο αντανακλά μία διχασμένη Κεντρική Τράπεζα, η οποία δεν είναι βέβαιη για την επόμενη πορεία των επιτοκίων χωρίς περισσότερα στοιχεία για τον πληθωρισμό.

Τα πρακτικά ανέφεραν ότι «πολλοί συμμετέχοντες εκτίμησαν πως το κατάλληλο επίπεδο του επιτοκίου των ομοσπονδιακών κεφαλαίων θα βρίσκεται εντός ή ελαφρώς κάτω από το τρέχον εύρος – στόχο στο τέλος του έτους», ενώ παράλληλα σημείωναν ότι «πολλοί άλλοι συμμετέχοντες αξιολόγησαν πως το κατάλληλο επίπεδο του επιτοκίου των ομοσπονδιακών κεφαλαίων θα βρίσκεται πάνω από αυτό».

Η αντίδραση της χρηματιστηριακής αγοράς στη δημοσιοποίηση των πρακτικών ήταν περιορισμένη.