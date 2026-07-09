Wall Street: Ο φόβος επιστρέφει – «Βουτιά» για τον Dow Jones μετά το τέλος της εκεχειρίας με το Ιράν

Οι τοποθετήσεις του Αμερικανού προέδρου για το τέλος της εκεχειρίας με το Ιράν προκάλεσαν αναταράξεις στις αγορές και «εκτόξευσαν» τις τιμές του πετρελαίου

Γιάννης Νικηφοράκης

Wall Street: Ο φόβος επιστρέφει – «Βουτιά» για τον Dow Jones μετά το τέλος της εκεχειρίας με το Ιράν
AP.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η αισιοδοξία που είχε επιστρέψει στις αγορές, αντικαταστάθηκε ξανά από αβεβαιότητα, καθώς οι νέες εντάσεις στη Μέση Ανατολή «αναζωπύρωσαν» τους φόβους των επενδυτών.

Το τέλος της εκεχειρίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν και οι νέες επιθέσεις προκάλεσαν ισχυρές πιέσεις στη Wall Street, με τον Dow Jones να καταγράφει τη μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων ημερών, ενώ, οι τιμές του πετρελαίου «εκτινάχθηκαν» λόγω των ανησυχιών για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια.

Ο δείκτης των 30 μετοχών υποχώρησε κατά 576,76 μονάδες ή 1,09%, κλείνοντας στις 52.348,39 μονάδες. Ο S&P 500 σημείωσε πτώση 0,28%, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στις 7.482,71 μονάδες. Στον αντίποδα, ο δείκτης Nasdaq, ο οποίος κινήθηκε αντίθετα από την τάση, ενισχύθηκε κατά 0,2%, «κλείνοντας» στις 25.870,65 μονάδες.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του διεθνούς πετρελαίου Brent «έκλεισαν» με άνοδο 5,43%, στα 78,19 δολάρια το βαρέλι. Τα συμβόλαια του West Texas Intermediate (WTI) ενισχύθηκαν κατά 4,37%, στα 73,52 δολάρια το βαρέλι.

Οι μετοχές του ενεργειακού κλάδου, επίσης, ενισχύθηκαν. Οι μετοχές της ConocoPhillips σημείωσαν άνοδο 2%, ενώ, η Chevron κέρδισε 1%. Οι μετοχές της Marathon Petroleum ενισχύθηκαν κατά 5%.

Υποχώρησαν οι μετοχές εταιρειών καταναλωτικών αγαθών που ενδέχεται να επηρεαστούν από τις υψηλότερες τιμές ενέργειας. Η Home Depot σημείωσε πτώση κατά 2%, ενώ, η McDonald’s υποχώρησε περισσότερο από 1%. Η Booking Holdings κατέγραψε απώλειες της τάξεως του 4%.

Οι μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών, οι οποίες είχαν δεχθεί πιέσεις στην προηγούμενη συνεδρίαση, σταθεροποιήθηκαν. Το ETF VanEck Semiconductor (SMH) ενισχύθηκε σχεδόν 2%, αν και εξακολουθεί να βρίσκεται σχεδόν 12% κάτω από το πρόσφατο υψηλό του.

Η δημοσιοποίηση των πρακτικών από τη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών (Fed) τον Ιούνιο αντανακλά μία διχασμένη Κεντρική Τράπεζα, η οποία δεν είναι βέβαιη για την επόμενη πορεία των επιτοκίων χωρίς περισσότερα στοιχεία για τον πληθωρισμό.

Τα πρακτικά ανέφεραν ότι «πολλοί συμμετέχοντες εκτίμησαν πως το κατάλληλο επίπεδο του επιτοκίου των ομοσπονδιακών κεφαλαίων θα βρίσκεται εντός ή ελαφρώς κάτω από το τρέχον εύρος – στόχο στο τέλος του έτους», ενώ παράλληλα σημείωναν ότι «πολλοί άλλοι συμμετέχοντες αξιολόγησαν πως το κατάλληλο επίπεδο του επιτοκίου των ομοσπονδιακών κεφαλαίων θα βρίσκεται πάνω από αυτό».

Η αντίδραση της χρηματιστηριακής αγοράς στη δημοσιοποίηση των πρακτικών ήταν περιορισμένη.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:56ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Η μεγάλη ταλαιπωρία της Αγγλίας – Πάνω από 20.000 χιλιόμετρα στον δρόμο για το όνειρο

01:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Ο φόβος επιστρέφει – «Βουτιά» για τον Dow Jones μετά το τέλος της εκεχειρίας με το Ιράν

01:03ΚΟΣΜΟΣ

Θησαυρός 2.500 ετών στην Ιταλία: Ανακαλύφθηκε τάφος πρίγκιπα – πολεμιστή μαζί με το άρμα του

00:40ΕΛΛΑΔΑ

Το Natsu Matsuri επέστρεψε στην Αθήνα για πέμπτη συνεχή χρονιά

00:19ΚΟΣΜΟΣ

«Βράζει» η θάλασσα του Ηνωμένου Βασιλείου, 5℃ πάνω από το κανονικό και… καμπανάκι για ακραίο καύσωνα

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Μαθήματα φιλοξενίας - Νεαρός δόκιμος αστυνομικός έδωσε λύση στο πρόβλημα Γερμανού τουρίστα

23:50ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 9 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Παππούς και εγγονός έβγαλαν τεράστιο λαγοκέφαλο και τον μετέφεραν με παιδικό παιχνίδι

23:38ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Δύο νεκροί εργαζόμενοι από έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων

23:31ΕΛΛΑΔΑ

Νέο κρούσμα βανδαλισμού στo Ρέθυμνο: Αναποδογύρισαν παγκάκια, τα στράβωσαν και έγιναν «καπνός»

23:23ΕΥ ΖΗΝ

Πώς να προστατευτείτε από τον καύσωνα - Οδηγός επιβίωσης

23:16ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ - Ιράν: Ο αμερικανικός στρατός πραγματοποιεί νέα επίθεση κοντά στα Στενά του Ορμούζ

23:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Στο στόχαστρο των φορολογικών ελέγχων οι influencers - Πρόστιμο 70.000 ευρώ επιβλήθηκε σε instagrammer

23:07ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Το σπίτι του πρώην προέδρου Μπολσονάρου ερευνήθηκε για κρυμμένα όπλα

23:06ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Αναφορές για εκρήξεις σε ιρανικές πόλεις

23:06ΚΟΣΜΟΣ

Αποζημίωση ύψους 5,8 εκατ. δολαρίων καλείται να πληρώσει ο Τραμπ στην Τζιν Κάρολ μετά από απόφαση Δικαστηρίου

22:56ΚΟΣΜΟΣ

ΝΑΤΟ: «Καμία αυτοεκτίμηση;» -Δημοσιογράφος από τη Δανία στριγμώνει τον Ρούτε για τον «μπαμπά» Τραμπ

22:52ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Χειροβομβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε σε ποτάμι στην Αμφίκλεια

22:43LIFESTYLE

Σάλος για τη συναυλία των 4 εκατ. ευρώ του Κάνιε Γουέστ στα Τίρανα – Τι απαντά ο Έντι Ράμα

22:32ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Διασωληνωμένος νεαρός που βούτηξε από τη Σκάλα Περαίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρό μέτωπο... εξπρές φέρνει βροχές και καταιγίδες - Πότε πέφτει η θερμοκρασία

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Παππούς και εγγονός έβγαλαν τεράστιο λαγοκέφαλο και τον μετέφεραν με παιδικό παιχνίδι

21:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Βροχές και καταιγίδες την Πέμπτη – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

20:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Ολική μεταβολή το επόμενο 24ωρο - Πού αναμένονται βροχές και καταιγίδες

17:50ΚΟΣΜΟΣ

Είναι ζάπλουτος, ξόδεψε εκατομμύρια για να φτιάξει σώμα εφήβου και να επιβραδύνει τη γήρανση αλλά διαγνώστηκε με αυτοάνοσο νόσημα

23:16ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ - Ιράν: Ο αμερικανικός στρατός πραγματοποιεί νέα επίθεση κοντά στα Στενά του Ορμούζ

22:56ΚΟΣΜΟΣ

ΝΑΤΟ: «Καμία αυτοεκτίμηση;» -Δημοσιογράφος από τη Δανία στριγμώνει τον Ρούτε για τον «μπαμπά» Τραμπ

21:56ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν για F-35: «Ρωτήσαμε ποτέ τον Μητσοτάκη "γιατί τα αγοράσατε αυτά;"» -Τι είπε για casus belli

15:44ΕΘΝΙΚΑ

«Ήταν μια παράνομη εισβολή, δεχτείτε το»: «Θερμό» επεισόδιο Νταβούτογλου - Χατζηβασιλείου για την Κύπρο

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Μαθήματα φιλοξενίας - Νεαρός δόκιμος αστυνομικός έδωσε λύση στο πρόβλημα Γερμανού τουρίστα

20:02ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Για ανθρωποκτονία διώκονται οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν 20χρονο - Νοσηλεύεται στο ΚΑΤ

02:46ΕΛΛΑΔΑ

Παραμένουν χωρίς ρεύμα Αιγάλεω, Χαϊδάρι, Πετρούπολη, Ίλιον – Πότε αναμένεται η αποκατάσταση

13:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θριάσιο: 50 Ρομά επιχείρησαν να... σπάσουν το νοσοκομείο - Αιτία η σειρά προτεραιότητας στον αξονικό τομογράφο

16:44ΕΛΛΑΔΑ

«Έλαμψε με το πνεύμα του»: Θρήνος στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για τον θάνατο του 33χρονου Γιάννη Μισιούδη

08:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εφιαλτική πρόβλεψη ειδικού για το El Nino - «Το φετινό θα μείνει στην Ιστορία»

01:03ΚΟΣΜΟΣ

Θησαυρός 2.500 ετών στην Ιταλία: Ανακαλύφθηκε τάφος πρίγκιπα – πολεμιστή μαζί με το άρμα του

19:47ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Γέφυρα ζωής για εγκυμονούσα σε πρόωρο τοκετό - Από τα ΚΤΕΛ στο Ιπποκράτειο σε 12 λεπτά

16:10WHAT THE FACT

Έβαζε κέρματα σε ένα βάζο για 70 χρόνια: Ο εγγονός του το άνοιξε και έμεινε άφωνος με το ποσό

11:58ΚΟΣΜΟΣ

Σκανδαλώδης σχέση: O γαμπρός παντρεύτηκε την πεθερά του - «Έριξε» το διαδίκτυο το βίντεο της τελετής

23:50ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 9 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ