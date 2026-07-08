Ιράν: Αναφορές για εκρήξεις σε ιρανικές πόλεις

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr αναφέρει ότι τα συστήματα αεροπορικής άμυνας του Ιράν ενεργοποιήθκαν για την αντιμετώπιση «εχθρικών στόχων» κοντά στο Μπαντάρ Αμπάς.

Οι αναφορές για εκρήξεις έρχονται στον απόηχο των απειλών Τραμπ, μετά το τέλος της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και λίγο μετά την αναχώρησή του από την Τουρκία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την απογοήτευσή του απέναντι στους ιρανούς ηγέτες, αποκαλώντας τους «τρελούς» και απειλώντας να εξαπολύσει μια νέα σειρά επιθέσεων.

«Τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά χθες το βράδυ, και πολύ πιθανόν να τους χτυπήσουμε ξανά σκληρά απόψε», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν, στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. «Ήταν οι τυράννοι της Μέσης Ανατολής, αλλά δεν είναι πια τυράννοι».

Οι δηλώσεις του Τραμπ ήρθαν λίγες ώρες αφότου κήρυξε «τελειωμένη» την εκεχειρία των ΗΠΑ με το Ιράν, μετά τις επιθέσεις του καθεστώτος εναντίον εμπορικών πλοίων κοντά στο Στενό του Ορμούζ, αν και ανέφερε ότι θα επιτρέψει τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων.

«Συμφωνούν σε όλα και μετά πηγαίνουν και δίνουν συνέντευξη Τύπου λέγοντας ότι δεν το συζητήσαμε καν», είπε ο Τραμπ. «Είναι τρελοί, κάτι δεν πάει καλά με αυτούς τους ανθρώπους».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι «δεν είναι ευχαριστημένος» με το καθεστώς, αναφέροντας ότι εξετάζει τώρα το ενδεχόμενο περισσότερων επιθέσεων ήδη από την Τετάρτη το βράδυ.

«Θα μπορούσαμε να τους χτυπήσουμε σκληρά απόψε, αλλά θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα», είπε.

Μιλώντας για την κηδεία του Αγιατολάχ Χαμενέι, δήλωσε ότι οι Ιρανοί του ζήτησαν να μην τους σκοτώσουν κατά την διάρκεια αυτής, και συμπλήρωσε ότι όχι μόνο δεν το έκαναν αλλά και τους προστάτεψαν.

Όπως τόνισε πάντως, ενώ όλη του τη ζωή κάνει συμφωνίες, «δεν το βλέπει» να γίνεται με το Ιράν. Μιλώντας για τις επιχειρήσεις χθές το βράδυ είπε: «Χθες το βράδυ επιτεθήκαμε στο νησί Χαργκ.Ενδέχεται να καταλάβουμε το νησί Χαργκ. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα για να το αποτρέψουν».

Στις απειλές αυτές του Αμερικανού προέδρου απάντησε εκπρόσωπος του Κοινοβουλίου του Ιράν.

Ούτε ένας Αμερικανός στρατιώτης δεν θα επιστρέψει ζωντανός σε περίπτωση αμερικανικής εισβολής στο νησί Καργκ, δήλωσε.

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