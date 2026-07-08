ΗΠΑ - Ιράν: Ο αμερικανικός στρατός πραγματοποιεί νέα επίθεση κοντά στα Στενά του Ορμούζ

Snapshot Ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέες πυραυλικές επιθέσεις σε ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους κοντά στα Στενά του Ορμούζ, με εντολή του προέδρου Τραμπ.

Οι επιθέσεις στοχεύουν στην περαιτέρω αποδυνάμωση της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στην κρίσιμη υδάτινη οδό.

Το Ιράν απάντησε με προειδοποιήσεις για άμεση αντίδραση σε περαιτέρω αμερικανικές επιθέσεις και στόχευσε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ.

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θεωρείται λήξασα από τον Τραμπ, ο οποίος κατηγόρησε την ιρανική ηγεσία για επιθετικότητα και απείλησε με νέες επιθέσεις.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ προειδοποίησε ότι θα υπάρξουν στρατιωτικά αντίποινα εάν το Ιράν επιχειρήσει να κλείσει το Στενό του Ορμούζ, διατηρώντας την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Oι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποιούν αεροπορικές επιθέσεις εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων κοντά στα Στενα του Ορμούζ.

? BREAKING: At the direction of President Trump, the US forces are conducting MORE strikes on Iran to “further degrade their ability to threaten freedom of navigation in the Strait of Hormuz,” CENTCOM confirms



47 gave them fair warning. Iran decided to ignore him.



I’d imagine… pic.twitter.com/pZKmYYtLLU — Nick Sortor (@nicksortor) July 8, 2026

«Με εντολή του Ανώτατου Διοικητή, οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ έχουν ξεκινήσει την διενέργεια πρόσθετων πυραυλικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν, με στόχο την περαιτέρω εξασθένηση της ικανότητάς του να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενό του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν το Ιράν υπεύθυνο για την πρόσφατη αδικαιολόγητη επιθετικότητα εναντίον εμπορικών πλοίων και πολιτικών πληρωμάτων που πλέουν ελεύθερα σε κρίσιμη διεθνή υδάτινη οδό» αναφέρει σε ενημέρωσή της η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών (CENTCOM).

CENTCOM: At the direction of the Commander in Chief, U.S. Central Command forces have started conducting additional strikes against Iran to further degrade their ability to threaten freedom of navigation in the Strait of Hormuz. The United States is holding Iran accountable for… https://t.co/wvr7bkCSyX — Barak Ravid (@BarakRavid) July 8, 2026

Στόχος των επιθέσεων εναντίον του Ιράν είναι να περιορίσουν την περαιτέρω ικανότητα της Τεχεράνης να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοϊας στα στενά του Ορμούζ, όπως αναφέρει ο αμερικανικός στρατός.

Ο ισραηλινός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας KAN επικαλείται ισραηλινή πηγή σύμφωνα με την οποία οι ΗΠΑ έχουν ενημερώσει το Ισραήλ πριν από την επίθεση κατά του Ιράν

?The U.S. military is conducting strikes against Iranian military targets in the Strait of Hormuz, a U.S. official told me — Barak Ravid (@BarakRavid) July 8, 2026

Νωρίτερα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι εκρήκεις ακούστηκαν στις ιρανικές πόλεις Μπαντάρ Αμπάς και Σιρίκ

Today, more than 20 U.S. Navy warships are patrolling waters across the Middle East as CENTCOM forces continue promoting regional security and stability. Last month, U.S. naval warships and aircraft transited the Arabian Sea in close formation, demonstrating unmatched American… pic.twitter.com/gnfRIKAYJl — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 8, 2026

Εκρήξεις αναφέρθηκαν στο Μπαντάρ Αμπάς και το Σιρίκ, στο νότιο Ιράν, στις ακτές του Στενού του Ορμούζ, μετέδωσαν σήμερα το βράδυ τα ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων Mehr και Fars.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr αναφέρει ότι τα συστήματα αεροπορικής άμυνας του Ιράν ενεργοποιήθκαν για την αντιμετώπιση «εχθρικών στόχων» κοντά στο Μπαντάρ Αμπάς.

Το IRNA, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν, ανέφερε επίσης ότι ακούστηκαν εκρήξεις σε περιοχές του Μπαντάρ Αμπάς, μιας σημαντικής λιμενικής πόλης κοντά στο στενό που είχε δεχτεί επίθεση την Τρίτη, και ανέφερε ότι ο ανταποκριτής του στο Κις είχε ακούσει πολεμικά αεροσκάφη να πετούν πάνω από το νησί.

Ημιεπίσημα ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων ανέφεραν τον ήχο άλλων εκρήξεων στο Σίρικ, μια άλλη παράκτια περιοχή στην επαρχία Χορμοζγκάν.

Axios: Οι ΗΠΑ στοχεύουν παράκτια ραντάρ και πυραύλους κατά πλοίων στο Ιράν

Οι σημερινές αμερικανικές επιδρομές έχουν ευρύτερο πεδίο εφαρμογής από αυτές της Τρίτης. Στους στόχους περιλαμβάνονται τα παράκτια ραντάρ των Φρουρών της Επανάστασης, οι αντιπλοϊκές πυραυλικές εγκαταστάσεις και τα συστήματα αεράμυνας, αναφέρει το Axios.

Οι αναφορές για εκρήξεις έρχονται στον απόηχο των απειλών Τραμπ, μετά το τέλος της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και λίγο μετά την αναχώρησή του από την Τουρκία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την απογοήτευσή του απέναντι στους ιρανούς ηγέτες, αποκαλώντας τους «τρελούς» και απειλώντας να εξαπολύσει μια νέα σειρά επιθέσεων.

«Τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά χθες το βράδυ, και πολύ πιθανόν να τους χτυπήσουμε ξανά σκληρά απόψε», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν, στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. «Ήταν οι τυράννοι της Μέσης Ανατολής, αλλά δεν είναι πια τυράννοι».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν έχει «τελειώσει», καταδικάζοντας την ηγεσία της χώρας ως «αποβράσματα» και «κούκους» μετά από νέες ανταλλαγές πυρών κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Μιλώντας αργότερα σε δημοσιογράφους σε σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «τους χτύπησαν πολύ σκληρά χθες το βράδυ» και «πιθανώς θα τους χτυπήσουν σκληρά ξανά απόψε».

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, απάντησε σε μια ανάρτηση στο X: «Δεν απαντάμε στη χυδαιότητα με χυδαιότητα, αλλά με δράση: άφοβα και με μεγάλη γενναιότητα».

Από το βράδυ της Τρίτης προς την Τετάρτη σημειώθηκε η χειρότερη ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν από την υπογραφή της συμφωνίας - γνωστής ως μνημόνιο κατανόησης (MoU) - στις 17 Ιουνίου.

Περιλάμβανε 14 σημεία, μεταξύ των οποίων μια περίοδο 60 ημερών για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια της οποίας θα έπρεπε να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις, την ασφαλή διέλευση των πλοίων από το Στενό του Ορμούζ και την άρση των κυρώσεων των ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Όταν ρωτήθηκε για τη συμφωνία στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ την Τετάρτη, ο Τραμπ είπε:

«Νομίζω ότι τελείωσε. Δεν θέλω να ασχολούμαι άλλο μαζί τους, είναι αποβράσματα... καθοδηγούνται από άρρωστους ανθρώπους και είναι μοχθηροί, βίαιοι άνθρωποι». «Κάνουμε μια συμφωνία... Αυτοί [το Ιράν] βγαίνουν έξω, μιλούν στον Τύπο, λένε "δεν το συζητήσαμε ποτέ". Κάτι δεν πάει καλά με αυτούς. Είναι τρελοί. Κατά τη γνώμη μου, τελείωσε.»

Μιλώντας πριν από τη σύνοδο κορυφής, ο πρόεδρος δήλωσε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές θα μπορούσαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες «αν το θέλουν», αλλά είπε ότι το θεωρεί «χάσιμο χρόνου».

Ωστόσο, σε μεταγενέστερη συνέντευξη Τύπου, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι δεν πίστευε ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα ξεκινούσε ξανά και είπε ότι «ό,τι συμβεί θα τελειώσει γρήγορα».

Τα σχόλιά του προκάλεσαν αντιδράσεις από αρκετούς Ιρανούς αξιωματούχους. Ένας ανώτερος σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Ακμπάρ Βελαγιατί, προειδοποίησε ότι νέες επιθέσεις από τις ΗΠΑ θα αντιμετωπιστούν με «άμεση απάντηση».

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπάντι, δήλωσε επίσης ότι τα σχόλια του Τραμπ «δεν αποτελούν ένδειξη δύναμης, αλλά μάλλον μια παραδοχή της αποτυχίας μιας πολιτικής που βασίζεται στην ωμή βία, τις κυρώσεις και τις απειλές για χρόνια, η οποία δεν μπόρεσε να γονατίσει το ιρανικό έθνος».

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (Centcom) δήλωσε την Τρίτη ότι εξαπέλυσε «ισχυρά» πλήγματα σε απάντηση στις επιθέσεις σε τρία δεξαμενόπλοια στο Στενό του Ορμούζ. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οκτώ μέλη του στρατού της χώρας σκοτώθηκαν σε αμερικανικές επιδρομές στο Μπαντάρ Αμπάς και το Μπουσέρ, στο νότιο Ιράν.

Οι ΗΠΑ δήλωσαν επίσης ότι ανακάλεσαν την προσωρινή αναστολή των κυρώσεων στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου.

Την Τετάρτη, το Ιράν δήλωσε ότι στόχευσε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ σε αντίποινα.

Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν μετά τα σχόλια του Τραμπ, αν και εξακολουθούν να είναι πολύ χαμηλότερες από τα υψηλά που παρατηρήθηκαν κατά το πλήρες κλείσιμο του στενού.

Η Centcom δήλωσε την Τετάρτη ότι περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ συνεχίζουν να περιπολούν τα ύδατα σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Ο Βανς απειλεί το Ιράν εάν κλείσει το Στενό του Ορμούζ

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς, απείλησε το Ιράν με στρατιωτικά αντίποινα εάν το καθεστώς μπλοκάρει το Στενό του Ορμούζ.

«Εάν το Ιράν προσπαθήσει να κλείσει το στενό, ο αμερικανικός στρατός θα ανταποδώσει. Αυτή είναι η συμφωνία», προειδοποίησε σε συνέντευξη Τύπου στην Ουάσινγκτον.

«Η βασική συμφωνία που επιτύχαμε ήταν η εξής: θα άρουμε τον αποκλεισμό μας αν σταματήσετε να πυροβολείτε τα πλοία, αλλά αν πυροβολήσετε τα πλοία, θα ανταποδώσουμε», τόνισε, απειλώντας με περαιτέρω αμερικανικά πλήγματα. «Αυτό θα συνεχιστεί μέχρι να ανοίξουν ξανά αυτό το πέρασμα και να σταματήσουν να πυροβολούν τα πλοία».

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