Το πετρέλαιο εκτοξεύεται στα $77 μετά τις δηλώσεις Τραμπ για το τέλος της εκεχειρίας με το Ιράν

Η τιμή του πετρελαίου σημείωσε άνοδο την Τετάρτη μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι, αν και οι διαπραγματεύσεις μπορούν να συνεχιστούν, αποτελούν «χάσιμο χρόνου».

Η άνοδος των τιμών είναι σημαντική, ωστόσο υπάρχουν ενδείξεις ότι οι αγορές δεν αναμένουν πλήρη επιστροφή στις πολεμικές επιχειρήσεις.

Οι τιμές αυξήθηκαν μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, οι οποίες ακολούθησαν έναν νέο γύρο αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν, ως απάντηση σε νέες ιρανικές επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

Η διεθνής τιμή αναφοράς Brent διαμορφώθηκε το πρωί της Τετάρτης στα 77,53 δολάρια το βαρέλι, περίπου 5 δολάρια υψηλότερα από το επίπεδο όπου βρισκόταν στην αρχή της εβδομάδας, μετά τις αυξήσεις της Τρίτης και της Τετάρτης.

Οι αγορές δεν προεξοφλούν νέο μεγάλο πόλεμο

Η σημερινή άνοδος είναι έντονη, ωστόσο έχουν υπάρξει μεγαλύτερες εκτινάξεις τιμών κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης. Παράλληλα, οι τιμές παραμένουν αρκετά χαμηλότερα από τα επίπεδα της άνοιξης, όταν το Brent είχε αγγίξει προσωρινά τα 126 δολάρια το βαρέλι τον Απρίλιο.

Αυτό δείχνει ότι οι αγορές δεν προεξοφλούν μια πλήρη επανακλιμάκωση του πολέμου, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα παρατεταμένη διακοπή της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ ή να αναγκάσει τις χώρες παραγωγής της περιοχής να μειώσουν ξανά την παραγωγή πετρελαίου.

Επιπλέον, σημαντικές ποσότητες πετρελαίου έχουν συνεχίσει να μεταφέρονται με δεξαμενόπλοια από την περιοχή τις τελευταίες εβδομάδες, γεγονός που έχει βελτιώσει σε κάποιο βαθμό την ισορροπία προσφοράς και ζήτησης στις αγορές.

Παραμένουν οι ανησυχίες για την ασφάλεια των μεταφορών

Ωστόσο, η εταιρεία έρευνας και συμβούλων Rystad Energy προειδοποίησε ότι ακόμη και χωρίς μια παρατεταμένη διακοπή της παραγωγής ή της μεταφοράς πετρελαίου, η αβεβαιότητα γύρω από την ασφάλεια των πλοίων, το κόστος ασφάλισης, τις πιθανές καθυστερήσεις και τον κίνδυνο νέων αντιποίνων αναμένεται να διατηρήσει την έντονη μεταβλητότητα στην αγορά.

«Η κίνηση των πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ θα παραμείνει σχεδόν σίγουρα περιορισμένη έως ότου ξεκαθαρίσει η κατάσταση ασφαλείας και οι συμμετέχοντες στην αγορά αποκτήσουν καλύτερη εικόνα για το αν υπάρχει διαθέσιμη διπλωματική διέξοδος», ανέφερε η εταιρεία.

Η απόφαση των ΗΠΑ για τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Τρίτη την ανάκληση των προσωρινών εξαιρέσεων που είχαν δοθεί στο πλαίσιο μνημονίου κατανόησης με το Ιράν και επέτρεπαν στην Τεχεράνη να πουλά πετρέλαιο.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο αναλυτής του Bloomberg, Χαβιέρ Μπλας, η απόφαση αυτή εξακολουθεί να επιτρέπει σημαντικές εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου.

Οι αναλυτές της ING σημείωσαν ότι η ανάκληση «δεν αλλάζει θεμελιωδώς τη δυναμική της αγοράς πετρελαίου», αλλά έχει σημασία σε επίπεδο ψυχολογίας, καθώς ενισχύει τους φόβους ότι η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν μπορεί να καταρρεύσει.

Στο επίκεντρο οι τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ

Οι αγορές παρακολουθούν πλέον εάν η άνοδος των τιμών πετρελαίου θα έχει διάρκεια, καθώς μια παρατεταμένη αύξηση θα μπορούσε να ανακόψει την πτώση των τιμών της βενζίνης στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες μειώνονταν σταθερά τις τελευταίες εβδομάδες.