Στα ύψη ξανά το πετρέλαιο με φόντο την ένταση στα Στενά του Ορμούζ

Snapshot Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent ξεπέρασε τα 76 δολάρια το βαρέλι λόγω της έντασης στα Στενά του Ορμούζ και των επιθέσεων των ΗΠΑ στο Ιράν.

Οι επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν και η ανάκληση της προσωρινής άρσης κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο έχουν αυξήσει τις ανησυχίες για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια.

Η διαφωνία για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ παραμένει, με το Ιράν να προειδοποιεί και να απειλεί με «αποφασιστικά μέτρα» σε απάντηση στις αμερικανικές ενέργειες.

Οι τιμές πετρελαίου αναμένεται να παραμείνουν υψηλές λόγω των επικίνδυνων συνθηκών στο Ορμούζ και της μείωσης των αποθεμάτων πετρελαίου έκτακτης ανάγκης.

Υπάρχει κίνδυνος μείωσης της διέλευσης πετρελαίου από τα Στενά κάτω από το 50% των προπολεμικών επιπέδων για πολλούς μήνες λόγω της επιδίωξης του Ιράν να εδραιώσει τον έλεγχό του. Snapshot powered by AI

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent ξεπέρασε τα 76 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά εδώ και δύο εβδομάδες, εν μέσω της νέας έντασης στα Στενά του Ορμούζ. Οι τιμές του «μαύρου χρυσού» έχουν αυξηθεί κατακόρυφα, καθώς οι ανανεωμένες εχθροπραξίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν απειλούν να εκτροχιάσουν μια εύθραυστη εκεχειρία που είχε ανακουφίσει προσωρινά τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

Το αργό πετρέλαιο Brent, το κύριο διεθνές σημείο αναφοράς, αυξήθηκε κατά περισσότερο από 3% την Τετάρτη, αντιστρέφοντας μια πτώση που είχε οδηγήσει τις τιμές να επιστρέψουν στα προπολεμικά επίπεδα. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent για τον Σεπτέμβριο διαμορφώθηκαν στα 76,48 δολάρια το βαρέλι, στα υψηλότερα επίπεδα από τις 23 Ιουνίου.

Οι ασιατικές χρηματιστηριακές αγορές ήταν ανάμεικτες, με μεγάλες απώλειες στο Τόκιο και τη Σεούλ και κέρδη στην Ταϊπέι και το Χονγκ Κονγκ. Οι νέοι κλυδωνισμοί στις αγορές σημειώθηκαν μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν και την ανάκληση της προσωρινής άρσης των κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο, με φόντο τις επιθέσεις σε τρία εμπορικά πλοία στο Στενό του Ορμούζ.

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ, του Κατάρ και της Σαουδικής Αραβίας κατηγόρησαν το Ιράν για τις επιθέσεις στα πλοία. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δήλωσε στο X ότι είχε ξεκινήσει «να εξαπολύει μια σειρά ισχυρών επιθέσεων εναντίον του Ιράν για να επιβάλει βαρύ κόστος για τη στόχευση και την επίθεση σε εμπορικά πλοία με πλήρωμα αθώους πολίτες σε μια διεθνή πλωτή οδό».

Η Τεχεράνη δεν έχει αναλάβει άμεσα την ευθύνη για τις επιθέσεις, αλλά έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει τα πλοία να μην επιχειρούν να διέλθουν από την πλωτή οδό σε διαδρομές που δεν έχει εγκρίνει.

Ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γκαριμπαμπάντι δήλωσε νωρίτερα ότι η Τεχεράνη θα λάβει «αποφασιστικά μέτρα» για να διαφυλάξει τα συμφέροντά της σε απάντηση στην ανάκληση της απαλλαγής, χαρακτηρίζοντας την κίνηση ως «κατάφωρη παραβίαση» του μνημονίου συνεννόησης που υπέγραψαν η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη στις 17 Ιουνίου.

Ο Tony Sycamore, αναλυτής αγοράς στην IG Australia, δήλωσε ότι η διατύπωση του Μνημονίου Συνεργασίας ήταν σκόπιμα ασαφής όσον αφορά ατον έλεγχο των Στενών και τη διαχείριση της κυκλοφορίας.

Η διαφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν σχετικά με το αν το στενό αποτελεί διεθνή πλωτή οδό ή εν μέρει χωρικά ύδατα του Ιράν δεν επιλύθηκε ποτέ πλήρως, δήλωσε. «Μένει να δούμε αν οι αμερικανικές επιδρομές σήμερα το πρωί θα φέρουν ένα γρήγορο τέλος στην τελευταία κλιμάκωση ή αν το Ιράν θα επιλέξει να συνεχίσει να ασκεί πίεση στα Στενά με ενέργειες που θα πυροδοτήσουν μια ευρύτερη σύγκρουση», ανέφερε ο Sycamore σε σημείωμα προς τους πελάτες την Τετάρτη. «Τουλάχιστον, θα κρατήσει τις αγορές σε εγρήγορση και υποδηλώνει ότι οι τιμές του αργού πετρελαίου έχουν σταθεροποιηθεί προς το παρόν».

Οι επιθέσεις των ΗΠΑ ακολούθησαν μια ξεχωριστή κίνηση του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ αργά την Τρίτη να ανακαλέσει την 60ήμερη απαλλαγή του από τις κυρώσεις κατά του ιρανικού πετρελαίου. Το Υπουργείο Οικονομικών τον περασμένο μήνα ενέκρινε την πώληση ιρανικού πετρελαίου έως τις 21 Αυγούστου στο πλαίσιο ευρύτερων διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη, αλλά οι συναλλαγές δεν θα επιτρέπονται πλέον μετά τις 12:01 π.μ. (τοπική ώρα) στις 17 Ιουλίου, σύμφωνα με δήλωση στον ιστότοπο του υπουργείου.

Η νέα εντολή ανακαλεί επίσης την εξουσιοδότηση για οποιεσδήποτε νέες συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των αγορών ή της φόρτωσης, μετά την Τρίτη. Ο Saul Kavonic, επικεφαλής της ενεργειακής έρευνας στην MST Financial, δήλωσε ότι αναμένει ότι οι τιμές του πετρελαίου θα παραμείνουν υψηλές καθώς παραμένουν οι επικίνδυνες συνθήκες στο Ορμούζ και η απελευθέρωση των αποθεμάτων πετρελαίου έκτακτης ανάγκης μειώνεται.

«Το Ιράν σκοπεύει να εδραιώσει πλήρως τον έλεγχό του επί του Ορμούζ τις επόμενες εβδομάδες, κάτι που είναι απαράδεκτο για τις ΗΠΑ, πολλά κράτη του Κόλπου και παγκόσμιους πελάτες, και θα μπορούσε να οδηγήσει στη διατήρηση της διέλευσης από τα Στενά κάτω από το 50% των προπολεμικών επιπέδων για πολλούς μήνες, με περιοδικές αναζωπυρώσεις των εχθροπραξιών», δήλωσε στο Al Jazeera.

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