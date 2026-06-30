Τραμπ προς πρατήρια καυσίμων: Ρίξτε άμεσα τις τιμές αλλιώς θα υπάρξουν «μεγάλα προβλήματα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος ζητάει άμεσες μειώσεις στις τιμές της βενζίνης, επικαλούμενος την υποχώρηση του πετρελαίου στα 68 δολάρια το βαρέλι.

Γιάννης Φιλιππάκος

Τραμπ προς πρατήρια καυσίμων: Ρίξτε άμεσα τις τιμές αλλιώς θα υπάρξουν «μεγάλα προβλήματα»
AP
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  • Ο Ντόναντ Τρα ζήτησε άμεσες μειώσεις στις τιμές της βενζης, επικαλούμενος την πτώση του πετρελαίου στα 68 δολάρια το βαρέλι.
  • Ο Τραμπ προειδοποίησε για «μεγάλα προβλήματα» και κατηγόρησε τα πρατήρια για παράνομη αισχροκέρδεια αν δεν μειώσουν τις τιμές.
  • Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν αρχικά λόγω της έντασης μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν και του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη.
  • Η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου οφείλεται στη συμφωνία κατανόησης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης που μείωσε τις ανησυχίες για την προσφορά.
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Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε εκ νέου τα πρατήρια καυσίμων και τις εταιρείες λιανικής να μειώσουν άμεσα τις τιμές της βενζίνης, υποστηρίζοντας ότι δεν δικαιολογούνται από τη σημερινή τιμή του πετρελαίου.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι το πετρέλαιο έχει υποχωρήσει στα 68 δολάρια το βαρέλι και εκτίμησε ότι η πτωτική πορεία θα συνεχιστεί.

«Οι λιανοπωλητές βενζίνης πρέπει να μειώσουν τις τιμές τους αμέσως», έγραψε, προσθέτοντας ότι οι σημερινές τιμές παραμένουν υπερβολικά υψηλές.

Ο Τραμπ προειδοποίησε ακόμη ότι θα υπάρξουν «μεγάλα προβλήματα» για όσους δεν προχωρήσουν σε μειώσεις, ενώ έκανε λόγο για παράνομη αισχροκέρδεια.

«Πρέπει να αντιδράσουν γρήγορα και να κάνουν αυτό που γνωρίζουν ότι είναι σωστό: να μειώσουν τις τιμές για τον αμερικανικό λαό», ανέφερε.

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Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου είχαν αυξηθεί απότομα στην αρχή του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν, μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη. Από τη θαλάσσια οδό διέρχεται συνήθως περίπου το 20% των παγκόσμιων ενεργειακών προμηθειών.

Έκτοτε, οι τιμές έχουν υποχωρήσει, καθώς η συμφωνία κατανόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης περιόρισε τις ανησυχίες για την προσφορά και ενίσχυσε τις προσδοκίες για μια ευρύτερη συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές.

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