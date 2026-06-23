«Πράσινο» φως από τις ΗΠΑ στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου έως τις 21 Αυγούστου

Οι ΗΠΑ ενέκριναν τις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου εν μέσω των συνομιλιών για την τελική ειρηνευτική συμφωνία

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

«Πράσινο» φως από τις ΗΠΑ στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου έως τις 21 Αυγούστου
AP
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι ΗΠΑ ενέκριναν τη Δευτέρα τη γενική άδεια για πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου έως τις 21 Αυγούστου, χαλαρώνοντας τις κυρώσεις δεκαετιών.
  • Η άδεια επιτρέπει την εισαγωγή ιρανικού αργού πετρελαίου, πετροχημικών και πετρελαϊκών προϊόντων, καθώς και σχετικές τραπεζικές συναλλαγές, ασφάλειες και μεταφορές.
  • Η Τεχεράνη δεσμεύτηκε για ελεύθερη διέλευση στα Στενά του Ορμούζ και για πρόσβαση επιθεωρητών του ΔΟΑΕ στο πλαίσιο των συνομιλιών για ειρηνευτική συμφωνία με τις ΗΠΑ.
  • Οι συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης σημείωσαν «ενθαρρυντική πρόοδο» και βασίζονται σε μνημόνιο συνεννόησης για παράταση της εύθραυστης εκεχειρίας άλλες 60 ημέρες.
  • Η χαλάρωση των κυρώσεων οδήγησε σε πτώση των τιμών του πετρελαίου, που είχαν αυξηθεί λόγω αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη.
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Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέκριναν τη Δευτέρα τις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου, χαλαρώνοντας τις κυρώσεις δεκαετιών, καθώς πιέζουν προς μια τελική ειρηνευτική συμφωνία με την Τεχεράνη με αντάλλαγμα δεσμεύσεις για πυρηνικές επιθεωρήσεις και ελεύθερη διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ. Η γενική άδεια, που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών, επιτρέπει την πώληση αργού πετρελαίου, πετροχημικών και πετρελαϊκών προϊόντων ιρανικής προέλευσης έως τις 21 Αυγούστου.

Η άδεια αναφέρει ότι το ιρανικό πετρέλαιο μπορεί να εισαχθεί στις ΗΠΑ όταν είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση της πώλησης, της παράδοσης ή της εκφόρτωσής του. Οι ΗΠΑ δεν έχουν εισαγάγει ουσιαστικά ιρανικό πετρέλαιο από τότε που η Ουάσινγκτον επέβαλε μέτρα μετά την επανάσταση του 1979. «Σύμφωνα με τις συνεχιζόμενες παραγωγικές συνομιλίες στην Ελβετία, το Ιράν έχει δεσμευτεί για ελεύθερη και ανοιχτή διέλευση στα Στενά του Ορμούζ και να επιτρέψει στους επιθεωρητές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) να εισέλθουν στη χώρα του», έγραψε ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ στο X.

«Στο πλαίσιο της συμφωνίας, το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε προσωρινή γενική άδεια 60 ημερών που επιτρέπει την παραγωγή, την παράδοση και την πώληση ιρανικού πετρελαίου». Σύμφωνα με το μνημόνιο κατανόησης που υπογράφηκε την περασμένη εβδομάδα μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, οι ΗΠΑ συμφώνησαν να εκδώσουν εξαιρέσεις για την εξαγωγή ιρανικού αργού πετρελαίου, προϊόντων πετρελαίου και παραγώγων του, καθώς και για όλες τις συναφείς υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών συναλλαγών, των ασφαλειών και των μεταφορών.

Η καταβολή χρημάτων στο Ιράν μπορεί να γίνει σε δολάρια ΗΠΑ, σύμφωνα με την άδεια. Η Κούβα , η Βόρεια Κορέα και η Κριμαία είναι μεταξύ εκείνων που εξαιρούνται από την άδεια. Η Ουάσινγκτον επέβαλε για πρώτη φορά κυρώσεις στο Ιράν το 1979, όταν φοιτητές κατέλαβαν την αμερικανική πρεσβεία στην Τεχεράνη, κρατώντας ομήρους διπλωμάτες. Έκτοτε, έχουν επιβληθεί πολυάριθμες πρόσθετες κυρώσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα και την υποστήριξη του Ιράν σε ομάδες που οι ΗΠΑ θεωρούν τρομοκρατικές οργανώσεις.

Ανεξάρτητα κινεζικά διυλιστήρια ήταν οι κύριοι αγοραστές ιρανικού πετρελαίου που έχει υποστεί κυρώσεις, εκμεταλλευόμενα τις μεγάλες εκπτώσεις, καθώς άλλα μέρη απέφευγαν τέτοιες αγορές. Η Ινδία , η Νότια Κορέα , η Ιαπωνία , η Ιταλία, η Ελλάδα, η Ταϊβάν και η Τουρκία ήταν επίσης σημαντικοί αγοραστές ιρανικού αργού πετρελαίου πριν από την εκ νέου επιβολή των κυρώσεων των ΗΠΑ το 2018.

Οι μεσολαβητές δήλωσαν τη Δευτέρα ότι η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη σημείωσαν « ενθαρρυντική πρόοδο » στον πρώτο γύρο συνομιλιών που αποσκοπούσαν στην επίτευξη τελικής ειρηνευτικής συμφωνίας. Οι συνομιλίες ξεκίνησαν βάσει των όρων του μνημονίου συνεννόησης που επιτεύχθηκε την περασμένη εβδομάδα για την παράταση της εύθραυστης εκεχειρίας από τον Απρίλιο για τουλάχιστον άλλες 60 ημέρες.

Οι τιμές του πετρελαίου είχαν αυξηθεί απότομα όταν η Τεχεράνη άρχισε να αποκλείει τα Στενά του Ορμούζ, προκαλώντας τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων από τις ΗΠΑ, αλλά μετά την ενδιάμεση συμφωνία, έπεσαν στο χαμηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου με τις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν .

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