O Ερντογάν φαίνεται να αγνοεί την επανέναρξη των επιθέσεων των ΗΠΑ στο Ιράν

Γνωρίζει ο πρόεδρος της Τουρκίας την κατάσταση στη Μέση Ανατολή; 

Newsbomb

O Ερντογάν φαίνεται να αγνοεί την επανέναρξη των επιθέσεων των ΗΠΑ στο Ιράν
President Donald Trump, right, speaks with Turkish President Recep Tayyip Erdogan at the Bestepe Presidential Palace during a formal welcome for the NATO summit in Ankara, Turkey, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Francisco Seco)
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι θαυμάζει τη στάση του Ντόναλντ Τραμπ για τη διαρκή ειρήνη με το Ιράν, ενώ οι ΗΠΑ είχαν ήδη ξεκινήσει επιθέσεις κατά της Τεχεράνης.
  • Η τοποθέτηση του Ερντογάν στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα φαίνεται να αγνοεί ή να μην αντιλαμβάνεται την επανέναρξη των αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν.
  • Ο Ερντογάν ευχαρίστησε συμμάχους του ΝΑΤΟ για την υποστήριξη στην αεράμυνα της Τουρκίας κατά τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ και κάλεσε σε αλληλεγγύη ενάντια στην τρομοκρατία.
  • Η δήλωση του Ερντογάν προκάλεσε ερωτήματα αν οφείλεται σε έλλειψη ενημέρωσης ή σε σκόπιμη στρατηγική της Τουρκίας να διατηρήσει χαμηλούς τόνους προς την Ουάσιγκτον και να αποστασιοποιηθεί από το Ιράν.
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Αίσθηση προκάλεσε η τοποθέτηση του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά την έναρξη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, καθώς εμφανίστηκε να αναφέρεται στις προσπάθειες για μια «διαρκή ειρήνη» με το Ιράν, την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε ήδη ανακοινώσει ότι η προσωρινή κατάπαυση του πυρός έχει λήξει και έχει δώσει εντολή για την έναρξη των αμερικανικών επιθέσεων κατά της Τεχεράνης επανεκκινούνται.

Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι θαυμάζει τη σταθερή στάση του Ντόναλντ Τραμπ στις προσπάθειες για την εμπέδωση μιας διαρκούς ειρήνης με το Ιράν, λίγο αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η προσωρινή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός είχε λήξει.

Μιλώντας στην έναρξη της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Ερντογάν ευχαρίστησε επίσης τους συμμάχους του - Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία και Ηνωμένες Πολιτείες - για την υποστήριξή τους προς την Τουρκία στον τομέα της αεράμυνας κατά τη διάρκεια του πολέμου Ιράν-Ιράκ και τους προέτρεψε να επιδείξουν αλληλεγγύη εναντίον όλων των μορφών τρομοκρατίας.

Η δήλωσή του Ερντογάν δημιούργησε ερωτήματα ως προς το αν αντανακλά καθυστέρηση στην ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις ή αν αποτελεί συνειδητή και εσκεμμένη επιλογή της Άγκυρας να διατηρήσει χαμηλούς τόνους απέναντι στην Ουάσιγκτον και να γυρίσει την πλάτη στο Ιράν.

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