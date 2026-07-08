Τραμπ: Νέα επίθεση στην Ισπανία - Είναι απαίσιος σύμμαχος - «Κόψτε κάθε εμπόριο μαζί τους»

«Είναι ένας απαίσιος σύμμαχος. Δεν θέλω να έχω καμία σχέση μαζί τους. Είναι κακοί άνθρωποι», δήλωσε από την Άγκυρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ,στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ

Δημήτρης Μάνωλης

Τραμπ: Νέα επίθεση στην Ισπανία - Είναι απαίσιος σύμμαχος - «Κόψτε κάθε εμπόριο μαζί τους»
U.S. President Donald Trump and NATO Secretary General Mark Rutte attend the plenary session at the NATO summit in Ankara, Turkey, Wednesday, July 8, 2026. (AP Photo/Alex Brandon)
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ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την Ισπανία «απαίσιο σύμμαχο» και διέταξε τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ να διακόψει κάθε εμπορική σχέση με τη χώρα.
  • Η ισπανική κυβέρνηση απάντησε με ψυχραιμία, τονίζοντας τις καλές διμερείς σχέσεις και ότι οι εμπορικές πολιτικές καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστήριξε την Ισπανία, επισημαίνοντας τη σημασία ενός αμοιβαία επωφελούς διατλαντικού εμπορίου και την ανάγκη τήρησης των συμφωνιών.
  • Ο Τραμπ κατηγόρησε την Ισπανία για μη αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ και για άρνηση χρήσης στρατιωτικών βάσεων για επιχειρήσεις κατά του Ιράν.
  • Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, αναγνώρισε αύξηση των ισπανικών αμυντικών δαπανών στο 2%, προσπαθώντας να μετριάσει τις εντάσεις με τον Τραμπ.
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Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά της Ισπανίας στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, όπως είχε κάνει και πέρυσι στη Χάγη. Στην έναρξη της Συνόδου, η οποία είχε σχεδιαστεί ώστε να κατευνάσει τις εντάσεις με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Τραμπ διατύπωσε ευθεία απειλή, δηλώνοντας ότι έδωσε εντολή στον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, να διακόψει κάθε εμπορική σχέση με την Ισπανία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την Ισπανία «απαίσιο σύμμαχο» στο ΝΑΤΟ, υποστηρίζοντας ότι «δεν συμμετέχει και δεν θέλει να πληρώσει», ενώ έφτασε στο σημείο να αποκαλέσει τον λαό της χώρας, και όχι προσωπικά τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, «κακούς ανθρώπους».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ απειλεί τη Μαδρίτη. Το 2025 είχε προειδοποιήσει με «τρομακτικούς δασμούς», οι οποίοι τελικά δεν επιβλήθηκαν, καθώς η εμπορική πολιτική απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όχι της ισπανικής κυβέρνησης. Στο πλαίσιο της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς δεν είναι δυνατόν να επιβληθούν μέτρα αποκλειστικά κατά ενός κράτους-μέλους χωρίς να αφορούν συνολικά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίστοιχα, προηγούμενες απειλές του Τραμπ περί αποπομπής της Ισπανίας από το ΝΑΤΟ δεν μπορούσαν να υλοποιηθούν.

Η απάντηση της Μαδρίτης

Η ισπανική κυβέρνηση αντέδρασε άμεσα με ανακοίνωση της Μονκλόα η οποία φαίνεται πως είχε προετοιμαστεί ενόψει πιθανής επίθεσης από τον Αμερικανό πρόεδρο.

«Η Ισπανία αντιμετωπίζει αυτές τις δηλώσεις με ψυχραιμία και κανονικότητα», αναφέρει η ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι «η χώρα μας διατηρεί άριστες κοινωνικές, πολιτιστικές και οικονομικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν επιθυμεί να αλλάξει αυτό».

Παράλληλα, η ισπανική κυβέρνηση υπενθυμίζει ότι οι ΗΠΑ έχουν εμπορικό πλεόνασμα έναντι της Ισπανίας, γεγονός που σημαίνει ότι επωφελούνται περισσότερο από τη διμερή εμπορική σχέση. Επισημαίνει επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ενιαία εμπορική ένωση και δεν μπορεί να στοχοποιηθεί μεμονωμένο κράτος-μέλος, ενώ τονίζει ότι οι οικονομικοί δεσμοί οικοδομούνται από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και όχι από τις κυβερνήσεις.

Στήριξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έσπευσε εκ νέου να υπερασπιστεί την Ισπανία απέναντι στις δηλώσεις Τραμπ.

«Η Επιτροπή θα διασφαλίζει πάντοτε την πλήρη προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των κρατών-μελών της. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε ένα σταθερό, προβλέψιμο και αμοιβαία επωφελές διατλαντικό εμπόριο προς όφελος όλων», δήλωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν στις Βρυξέλλες.

Ο ίδιος υπενθύμισε ότι το εμπόριο μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ είναι βαθιά αλληλεξαρτώμενο και αμοιβαία επωφελές, ενώ τόνισε ότι οι δύο πλευρές έχουν ήδη υπογράψει εμπορική συμφωνία που καθορίζει το καθεστώς των δασμών και εξέφρασε την προσδοκία ότι η Ουάσιγκτον θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της.

Βαριά επίθεση κατά των Ευρωπαίων

Οι δηλώσεις του Τραμπ επισκίασαν μια Σύνοδο που θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Σύμφωνα με πηγές που συμμετείχαν στις εργασίες, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε πιο συγκρατημένος στις κλειστές συνεδριάσεις, αποφεύγοντας τις άμεσες επιθέσεις κατά της Ισπανίας και άλλων χωρών.

Αντίθετα, στις δημόσιες δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους εξαπέλυσε δριμεία κριτική στους Ευρωπαίους συμμάχους, τους οποίους χαρακτήρισε «άχρηστους» και «τζαμπατζήδες», ενώ επανέλαβε με ακόμη πιο έντονο τρόπο τις απειλές του για την προσάρτηση της Γροιλανδίας και δήλωσε ότι «δεν είναι ευχαριστημένος με το ΝΑΤΟ».

Παρότι επέκρινε επίσης τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία, η πιο σκληρή του επίθεση στράφηκε κατά της Ισπανίας.

«Είναι χαμένη υπόθεση», είπε χαρακτηριστικά, δίπλα στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

«Δεν θέλω καμία σχέση με την Ισπανία»

Ο Τραμπ κατηγόρησε την Ισπανία επειδή δεν έχει δεσμευθεί να αυξήσει τις αμυντικές της δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ και επειδή δεν επέτρεψε τη χρήση των στρατιωτικών βάσεων στη Μορόν και τη Ρότα για τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Υποστήριξε ακόμη ότι η ισπανική κυβέρνηση συμπεριφέρθηκε «απαράδεκτα» στον Μαρκ Ρούτε.

«Είναι κακοί άνθρωποι. Δηλώνουν ανοιχτά ότι δεν πρόκειται να αυξήσουν τις δαπάνες. Υπάρχουν και άλλοι, αλλά η Ισπανία είναι ιδιαίτερα εχθρική», ανέφερε.

Η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ επιμένει ότι μπορεί να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της προς το ΝΑΤΟ επενδύοντας το 2,1% του ΑΕΠ στην άμυνα και υπογραμμίζει ότι έχει ενισχύσει τη συμβολή της στη Συμμαχία μέσω πολλών αποστολών και επιχειρήσεων.

Απειλεί να διακόψει το διμερές εμπόριο με την Ισπανία

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ο πόλεμος με το Ιράν αποτέλεσε «δοκιμασία» για τους Ευρωπαίους συμμάχους.

«Μίλησα με τη Γερμανία, μίλησα με την Ιταλία... Δεν μίλησα με την Ισπανία. Η Ισπανία είναι χαμένη υπόθεση», είπε.

Στη συνέχεια απευθύνθηκε δημόσια στον υπουργό Οικονομικών του:

«Δεν θέλουμε πλέον εμπορικές συναλλαγές με την Ισπανία. Θέλω να τις σταματήσετε. Δεν θέλω να έχω καμία σχέση με την Ισπανία. Διακόψτε κάθε εμπόριο με την Ισπανία, παρακαλώ. Ακόμη και τις επισκέψεις. Θα δείτε πόσο γρήγορα θα επιστρέψουν. Δεν χρειαζόμαστε εμπόριο μαζί τους. Δεν θέλω να κάνω άλλες δουλειές μαζί τους. Να γίνει αμέσως. Μην τους μιλάτε καν. Δεν αλλάζουν. Είναι κακοί άνθρωποι.»

Στη συνέχεια χλεύασε ένα υποθετικό σενάριο κατά το οποίο η Ισπανία θα επιχειρούσε να αποκαταστήσει τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, υποστηρίζοντας ότι η Μαδρίτη θα «παρακαλούσε» την Ουάσιγκτον να συνεχίσουν τις εμπορικές συναλλαγές.

Η στάση του Ρούτε

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, επαίνεσε τον Τραμπ για την πίεση που ασκεί στους συμμάχους ώστε να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες.

Αναγνώρισε ότι η Ισπανία έχει αυξήσει τις αμυντικές της δαπάνες, αποφεύγοντας ωστόσο να αντικρούσει ευθέως τον Αμερικανό πρόεδρο.

«Αναφερθήκατε στην Ισπανία. Ακόμη και εκεί καταφέρατε να φτάσουν στο 2%. Έκαναν ένα μεγάλο βήμα πέρυσι. Υπάρχουν ακόμη ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν, αλλά ακόμη και η Ισπανία έφτασε στο 2%», δήλωσε, επιχειρώντας να κατευνάσει τον Τραμπ, ο οποίος λίγο πριν από την έναρξη της Συνόδου είχε εξαπολύσει μία από τις σφοδρότερες επιθέσεις του εναντίον ευρωπαϊκών συμμάχων, με την Ισπανία να βρίσκεται στο επίκεντρο της κριτικής του.

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