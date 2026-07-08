O Ράμα και τα λευκά sneakers στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ: Η αντίδραση των ηγετών - Το viral στιγμιότυπο

Snapshot Ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα εμφανίστηκε στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ με λευκά sneakers, προκαλώντας αντιδράσεις των άλλων ηγετών.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, προσπάθησε να τραβήξει την προσοχή του Ντόναλντ Τραμπ στα παπούτσια του Ράμα, χωρίς ιδιαίτερη ανταπόκριση από τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν παρατηρήθηκε να κοιτάζει επίμονα τα λευκά sneakers του Ράμα κατά τη διάρκεια της οικογενειακής φωτογραφίας.

Ο Έντι Ράμα έχει ξαναεμφανιστεί με λευκά sneakers σε διεθνή φόρουμ, κάνοντας αυτή την επιλογή σήμα κατατεθέν του.

Οι στυλιστικές επιλογές των ηγετών στη διπλωματία συχνά προσελκύουν ιδιαίτερη προσοχή παράλληλα με τις γεωπολιτικές συζητήσεις. Snapshot powered by AI

Σε ένα viral βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, φαίνεται να εντοπίζει το... αντισυμβατικό στυλ του Αλβανού πρωθυπουργού και να προσπαθεί να τραβήξει την προσοχή του Ντόναλντ Τραμπ προς τα λευκά του sneakers. Παρά τις προσπάθειες του Ρούτε να ελαφρύνει το κλίμα με λίγο χιούμορ, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν φάνηκε να συγκινείται ιδιαίτερα, παραμένοντας μάλλον αδιάφορος για το fashion statement του Ράμα.

Το viral βλέμμα του Ερντογάν

Ο οικοδεσπότης της Συνόδου ωστόσο φαίνεται πως δεν μπόρεσε να κρύψει την έκπληξή. Καθώς οι ηγέτες έπαιρναν τις θέσεις τους για την καθιερωμένη φωτογραφία, ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, «συνελήφθη» από τις κάμερες να κατεβάζει για μερικά δευτερόλεπτα το βλέμμα του, κοιτάζοντας επίμονα τα αθλητικά παπούτσια του Έντι Ράμα που έκαναν αντίθεση με το επίσημο κοστούμι.

Σημειωτέον αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Έντι Ράμα επιλέγει να σπάσει το αυστηρό διπλωματικό dress code, καθώς έχει εμφανιστεί ξανά με παρόμοιο στυλ σε διεθνή φόρουμ, κάνοντάς τα λευκά sneakers πλέον σήμα κατατεθέν του.

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας είχε εμφανιστεί με αθλητικά παπούτσια και στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ το 2022 στη Μαδρίτη. Σε ένα βίντεο που είχε δημοσιεύσει ο ίδιος στο Facebook, στεκόταν ανάμεσα στους πιο ισχυρούς ηγέτες του κόσμου, όπως ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ντυμένος με κοστούμι, ενώ φορούσε τα αγαπημένα του λευκά αθλητικά παπούτσια.

Πίσω από τις κρίσιμες γεωπολιτικές συμφωνίες, η γλώσσα του σώματος και οι στυλιστικές επιλογές των ηγετών έχουν πάντα το δικό τους, ξεχωριστό ενδιαφέρον, σχολίασαν τα τουρκικά Μέσα Ενημέρωσης.Οι θεωρίες για τα λευκά αθλητικά του Ράμα οργιάζουν. Κάποιοι λένε ότι ο Έντι Ράμα, θέλει να μεταδώσει την εικόνα μιας δυναμικής χώρας που κινείται με την εποχή. Ενώ άλλοι λένε ότι θέλει μόνο να «διαπιστευτεί» στα ευρωπαϊκά γραφεία ως στοιχείο σταθερότητας έγραφε η Corriere della Sera.