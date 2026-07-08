Διακήρυξη της Άγκυρας: Το ΝΑΤΟ επιβεβαιώνει την «ακλόνητη» δέσμευση στη συλλογική άμυνα

Αναλυτικά τα 6 σημεία της Διακήρυξης της Άγκυρας  - θα υπάρξουν νέες συμφωνίες εξοπλισμών αξίας άνω των 50 δισ. δολαρίων

Newsbomb

Διακήρυξη της Άγκυρας: Το ΝΑΤΟ επιβεβαιώνει την «ακλόνητη» δέσμευση στη συλλογική άμυνα
Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα
nato
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ επιβεβαίωσαν την ακλόνητη δέσμευσή τους στη συλλογική άμυνα βάσει του Άρθρου 5 της συμμαχίας.
  • Οι ευρωπαϊκές χώρες και ο Καναδάς ανέλαβαν μεγαλύτερη ευθύνη για την άμυνα της συμμαχίας με νέες προμήθειες άνω των 50 δισ. δολαρίων.
  • Δεσμεύτηκαν να παράσχουν στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία ύψους 70 δισ. ευρώ για το 2026 και τουλάχιστον ισόποση υποστήριξη το 2027.
  • Η αποτροπή και η άμυνα του ΝΑΤΟ βασίζονται σε συνδυασμό πυρηνικών, συμβατικών, πυραυλικών, διαστημικών και κυβερνοδυνατοτήτων.
  • Το ΝΑΤΟ ζητά από το Ιράν να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα και να σεβαστεί την ελευθερία ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ.
Snapshot powered by AI

Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των χωρών μελών του ΝΑΤΟ, περιλαμβανομένου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσαν σήμερα την "ακλόνητη δέσμευσή" τους στη συλλογική άμυνα με βάση το Άρθρο 5 της συμμαχίας, στη διακήρυξη της συνόδου κορυφής που διεξήχθη στην Άγκυρα.

Στη διακήρυξή τους, ευρωπαϊκές χώρες και ο Καναδάς ανέφεραν ότι αναλαμβάνουν μεγαλύτερη ευθύνη για την άμυνα της συμμαχίας, καθώς οι σύμμαχοι ανακοίνωσαν νέες προμήθειες συνολικής αξίας άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ δεσμεύθηκαν επίσης να παράσχουν στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία ύψους 70 δισεκ. ευρώ (80 δισεκ. δολάρια) για το 2026 και "τουλάχιστον αντίστοιχα επίπεδα" υποστήριξης το 2027, σύμφωνα με τη διακήρυξη.

Η δήλωση ανέφερε ότι οι χώρες επιβεβαίωσαν την ακλόνητη δέσμευσή τους στη συλλογική άμυνα βάσει του Άρθρου 5 της συμφωνίας της συμμαχίας, κάτι που κατευνάζει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος νωρίτερα εξέφρασε τα παράπονά του για αυτό που χαρακτήρισε έλλειψη υποστήριξης από τους συμμάχους στις επιχειρήσεις των ΗΠΑ.

Η Διακήρυξη της Συνόδου Κορυφής της Άγκυρας

  1. Εμείς, οι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, συγκεντρωθήκαμε στην Άγκυρα για να επιβεβαιώσουμε εκ νέου την ακλόνητη δέσμευσή μας στη συλλογική μας άμυνα βάσει του Άρθρου 5 της Συνθήκης της Ουάσιγκτον και στον διατλαντικό δεσμό. Μια επίθεση εναντίον ενός είναι επίθεση εναντίον όλων. Η ενότητα, η αλληλεγγύη και η συλλογική μας δύναμη παραμένουν το θεμέλιο της ειρήνης, της ασφάλειας και της ευημερίας για το ένα δισεκατομμύριο πολίτες στη Συμμαχία μας των ελεύθερων και δημοκρατικών εθνών. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην 360 μοιρών προσέγγισή μας στην αποτροπή και την άμυνα.
  2. Για την αντιμετώπιση της μακροπρόθεσμης απειλής που θέτει η Ρωσία στην ευρωατλαντική ασφάλεια και σταθερότητα, καθώς και της επίμονης απειλής της τρομοκρατίας, οι Σύμμαχοι υλοποιούν τη δέσμευση της Χάγης για την άμυνα. Το 2025, οι Ευρωπαίοι Σύμμαχοι και ο Καναδάς αύξησαν τις επενδύσεις τους σε βασικές αμυντικές ανάγκες κατά περισσότερα από 139 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι επενδύσεις μας παρέχουν τις δυνατότητες που χρειαζόμαστε, ενισχύοντας παράλληλα τη βιομηχανική μας βάση και την ανθεκτικότητά μας. Σήμερα στην Άγκυρα, ανακοινώνουμε περισσότερα από 50 δισεκατομμύρια δολάρια σε νέες προμήθειες και δεσμευόμαστε να επεκτείνουμε τη συλλογική παραγωγική ικανότητα και να συνεργαστούμε με τη βιομηχανία για την επιτάχυνση της καινοτομίας. Θα συνεχίσουμε το έργο μας για την εξάλειψη των εμπορικών εμποδίων στον τομέα της άμυνας μεταξύ των Συμμάχων και θα αξιοποιήσουμε τις συνεργασίες του ΝΑΤΟ για τη μεγιστοποίηση του βάθους και της συνεργασίας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας.
  3. Χτίζουμε το μέλλον: μια ισχυρότερη Ευρώπη σε ένα ισχυρότερο ΝΑΤΟ – μια εκσυγχρονισμένη Συμμαχία. Οι Ευρωπαίοι Σύμμαχοι και ο Καναδάς, σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναλαμβάνουν μεγαλύτερη ευθύνη για την άμυνα της Συμμαχίας. Η αποτροπή και η άμυνα του ΝΑΤΟ βασίζονται σε ένα κατάλληλο μείγμα πυρηνικών, συμβατικών και πυραυλικών αμυντικών δυνατοτήτων, που συμπληρώνονται από διαστημικά και κυβερνο-μέσα. Δεσμευόμαστε να διατηρήσουμε το μαχητικό μας πλεονέκτημα . Επενδύουμε στην ικανότητά μας να αναπτύσσουμε , να ενδυναμώνουμε και να διατηρούμε τις ένοπλες δυνάμεις μας και να επιτυγχάνουμε τους στόχους μας σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων μεγάλης ακρίβειας, της ολοκληρωμένης αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας, των μη επανδρωμένων συστημάτων, των τεχνολογιών αιχμής και των δυνατοτήτων πληροφοριών. Αναπτύσσουμε ένα διαλειτουργικό διατλαντικό cloud μάχης και υιοθετούμε ισχυρά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.
  4. Η Ουκρανία συμβάλλει στη διατλαντική ασφάλεια και οι Σύμμαχοι παραμένουν ενωμένοι στην ακλόνητη υποστήριξή μας προς την Ουκρανία στην υπεράσπιση της ελευθερίας, της κυριαρχίας και της εδαφικής της ακεραιότητας. Οι Ευρωπαίοι Σύμμαχοι και ο Καναδάς χρηματοδοτούν πλέον το μεγαλύτερο μέρος της βοήθειας ασφαλείας προς την Ουκρανία μέσω διμερών και πολυμερών μέσων. Οι Σύμμαχοι υπογραμμίζουν ότι αυτή η υποστήριξη πρέπει να είναι δίκαιη, προβλέψιμη και βιώσιμη μακροπρόθεσμα. Για το 2026, οι Σύμμαχοι δεσμεύονται να παράσχουν 70 δισεκατομμύρια ευρώ σε στρατιωτικό εξοπλισμό, βοήθεια και εκπαίδευση για την Ουκρανία και επιβεβαιώνουν τις κυρίαρχες δεσμεύσεις τους για τη διατήρηση τουλάχιστον ισοδύναμων επιπέδων το 2027. Για τον σκοπό αυτό, χαιρετίζουμε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παράσχει πολυετή χρηματοδότηση στην Ουκρανία μέσω του Δανείου Στήριξης της Ουκρανίας.
  5. Η Συμμαχία συνεχίζει να ανταποκρίνεται και να προσαρμόζεται στον στρατηγικό ανταγωνισμό, την διάχυτη αστάθεια, τις υβριδικές απειλές και τα επαναλαμβανόμενα σοκ που καθορίζουν το ευρύτερο περιβάλλον ασφαλείας μας. Οι Σύμμαχοι επαναλαμβάνουν ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να έχει πυρηνικά όπλα και καλούν το Ιράν να σεβαστεί πλήρως την ελευθερία ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ.
  6. Εκφράζουμε την εκτίμησή μας για τη γενναιόδωρη φιλοξενία που μας προσέφερε η Τουρκία. Προσβλέπουμε στην επόμενη συνάντησή μας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:00LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Ήμουν η χαρά του Δρομοκαϊτειου, πίστευα ότι δεν θα με κρατήσουν»

16:57ΕΛΛΑΔΑ

Πατάτα γίγας για ρεκόρ Γκίνες στα Χανιά – Ζυγίζει πάνω από 6 κιλά

16:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Νομικά εμπόδια για την προμήθεια των F-35 από την Τουρκία

16:53ΚΟΣΜΟΣ

Τριπλή δολοφονία στη Βρετανία: Ανθρωποκυνηγητό για τον πατέρα που σκότωσε τη σύζυγο και τις 2 ανήλικες κόρες τους

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Διακήρυξη της Άγκυρας: Το ΝΑΤΟ επιβεβαιώνει την «ακλόνητη» δέσμευση στη συλλογική άμυνα

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Ευρώπη: Η «σιωπηλή» απειλή που ακολουθεί τον ιστορικό καύσωνα

16:44ΕΛΛΑΔΑ

«Έλαμψε με το πνεύμα του»: Θρήνος στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για τον θάνατο του 33χρονου Γιάννη Μισιούδη

16:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις: Ολιγοήμερη παράταση της προθεσμίας υποβολής ζητά το Οικονομικό Επιμελητήριο

16:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου: Οι ημερομηνίες πληρωμών - Νωρίτερα η καταβολή τους

16:31ΚΟΣΜΟΣ

O Ράμα και τα λευκά sneakers στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ: Η αντίδραση των ηγετών - Το viral στιγμιότυπο

16:27ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: 35χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του

16:26ΥΓΕΙΑ

Ανακαλείται ακατάλληλο «παιδικό» βερνίκι νυχιών - Η ανακοίνωση του ΕΟΦ

16:22ΕΛΛΑΔΑ

Coca-Cola Τρία Έψιλον: Νέα υπερ-υψηλής ταχύτητας γραμμή παραγωγής στο Σχηματάρι 20 εκατ. ευρώ

16:18ΕΛΛΑΔΑ

Ασανσέρ: Περιθώριο έως τις 10 Ιουλίου για την απογραφή των νέων ανελκυστήρων

16:15ΚΟΣΜΟΣ

«Μόνο για μουσουλμάνους»: Πώς ένα πάρτι με... ολόσωμα μαγιό στο Τέξας οδήγησε σε έκρηξη ισλαμοφοβίας

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Απειλές Τραμπ κατά Ιράν: «Θα μπορούσαμε να τους ξαναχτυπήσουμε το βράδυ» - Θα δώσουμε άδεια στην Ουκρανία να κατασκευάζει Patriot

16:14ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Είμαστε όλοι άνθρωποι, μιλάει κανείς για τα παιδιά που σκοτώνονται;» - Ο προπονητής της Αιγύπτου καταγγέλλει τη σιωπή για τη Γάζα μετά τον αποκλεισμό από την Αργεντινή

16:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Είναι επίσημο: Στον Παναθηναϊκό ο Γιαμπουσέλε

16:10WHAT THE FACT

Έβαζε κέρματα σε ένα βάζο για 70 χρόνια: Ο εγγονός του το άνοιξε και έμεινε άφωνος με το ποσό

16:03ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα πουλούν όπλα στους συμμάχους τους - Ας τα χρησιμοποιούν όπως θέλουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:44ΕΘΝΙΚΑ

«Ήταν μια παράνομη εισβολή, δεχτείτε το»: «Θερμό» επεισόδιο Νταβούτογλου - Χατζηβασιλείου για την Κύπρο

10:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρό μέτωπο... εξπρές φέρνει βροχές και καταιγίδες - Πότε πέφτει η θερμοκρασία

09:17LIFESTYLE

Στο «σφυρί» η βίλα του Αλέκου Αλεξανδράκη - Πόσο κοστολογείται το πανέμορφο οίκημα στο Νεράκι

13:24ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Εγκεφαλικά νεκρός ο 24χρονος που δέχθηκε πυροβολισμό από αστυνομικούς ΟΠΚΕ σε καταδίωξη - Δεν κατάφεραν να του αφαιρέσουν το βλήμα στο Θριάσιο

20:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χαμηλό βαρομετρικό πλησιάζει την χώρα μας - Πού αναμένονται βροχές τα επόμενα 24ωρα

11:58ΚΟΣΜΟΣ

Σκανδαλώδης σχέση: O γαμπρός παντρεύτηκε την πεθερά του - «Έριξε» το διαδίκτυο το βίντεο της τελετής

13:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θριάσιο: 50 Ρομά επιχείρησαν να... σπάσουν το νοσοκομείο - Αιτία η σειρά προτεραιότητας στον αξονικό τομογράφο

15:24ΕΛΛΑΔΑ

«Τιμή η κλήση, καθήκον η ανταπόκριση»: Ο Μπακογιάννης έκανε διπλό άλμα με αλεξίπτωτο - Βίντεο

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Απειλές Τραμπ κατά Ιράν: «Θα μπορούσαμε να τους ξαναχτυπήσουμε το βράδυ» - Θα δώσουμε άδεια στην Ουκρανία να κατασκευάζει Patriot

14:54ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: «Στον αέρα πυροβολήσαμε» λένε οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ - Εξετάζεται αν ήταν ευθεία βολή, εντοπίστηκε όπλο ρέπλικα

15:52ΚΟΣΜΟΣ

«Ήταν σαν να την είχαν περικυκλώσει κυνηγόσκυλα»: Η ιστορία της φωτογραφίας μαύρης γυναίκας ανάμεσα σε υπέρμαχους της «φυλετικής υπεροχής» των λευκών

07:48ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικό βίντεο που διέρρευσε από το Ιράν δείχνει την πραγματικότητα στην κηδεια του Χαμενεΐ

16:26ΥΓΕΙΑ

Ανακαλείται ακατάλληλο «παιδικό» βερνίκι νυχιών - Η ανακοίνωση του ΕΟΦ

02:46ΕΛΛΑΔΑ

Παραμένουν χωρίς ρεύμα Αιγάλεω, Χαϊδάρι, Πετρούπολη, Ίλιον – Πότε αναμένεται η αποκατάσταση

16:15ΚΟΣΜΟΣ

«Μόνο για μουσουλμάνους»: Πώς ένα πάρτι με... ολόσωμα μαγιό στο Τέξας οδήγησε σε έκρηξη ισλαμοφοβίας

08:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εφιαλτική πρόβλεψη ειδικού για το El Nino - «Το φετινό θα μείνει στην Ιστορία»

12:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Τι σημαίνει η χειρονομία «Χ» που έκανε ο προπονητής της Αιγύπτου

16:27ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: 35χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικός Τύπος: «Ο Μητσοτάκης ξεπέρασε τα όρια στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ - Προκλητικές δηλώσεις»

09:49LIFESTYLE

Εκνευρίστηκε επί σκηνής ο Νίκος Οικονομόπουλος: «Πάρτε τα όλα, δεν τα θέλω» -Πέταξε τα ακουστικά του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ