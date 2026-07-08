Διακήρυξη της Άγκυρας: Το ΝΑΤΟ επιβεβαιώνει την «ακλόνητη» δέσμευση στη συλλογική άμυνα

Snapshot Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ επιβεβαίωσαν την ακλόνητη δέσμευσή τους στη συλλογική άμυνα βάσει του Άρθρου 5 της συμμαχίας.

Οι ευρωπαϊκές χώρες και ο Καναδάς ανέλαβαν μεγαλύτερη ευθύνη για την άμυνα της συμμαχίας με νέες προμήθειες άνω των 50 δισ. δολαρίων.

Δεσμεύτηκαν να παράσχουν στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία ύψους 70 δισ. ευρώ για το 2026 και τουλάχιστον ισόποση υποστήριξη το 2027.

Η αποτροπή και η άμυνα του ΝΑΤΟ βασίζονται σε συνδυασμό πυρηνικών, συμβατικών, πυραυλικών, διαστημικών και κυβερνοδυνατοτήτων.

Το ΝΑΤΟ ζητά από το Ιράν να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα και να σεβαστεί την ελευθερία ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ. Snapshot powered by AI

Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των χωρών μελών του ΝΑΤΟ, περιλαμβανομένου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσαν σήμερα την "ακλόνητη δέσμευσή" τους στη συλλογική άμυνα με βάση το Άρθρο 5 της συμμαχίας, στη διακήρυξη της συνόδου κορυφής που διεξήχθη στην Άγκυρα.

Στη διακήρυξή τους, ευρωπαϊκές χώρες και ο Καναδάς ανέφεραν ότι αναλαμβάνουν μεγαλύτερη ευθύνη για την άμυνα της συμμαχίας, καθώς οι σύμμαχοι ανακοίνωσαν νέες προμήθειες συνολικής αξίας άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ δεσμεύθηκαν επίσης να παράσχουν στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία ύψους 70 δισεκ. ευρώ (80 δισεκ. δολάρια) για το 2026 και "τουλάχιστον αντίστοιχα επίπεδα" υποστήριξης το 2027, σύμφωνα με τη διακήρυξη.

Η δήλωση ανέφερε ότι οι χώρες επιβεβαίωσαν την ακλόνητη δέσμευσή τους στη συλλογική άμυνα βάσει του Άρθρου 5 της συμφωνίας της συμμαχίας, κάτι που κατευνάζει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος νωρίτερα εξέφρασε τα παράπονά του για αυτό που χαρακτήρισε έλλειψη υποστήριξης από τους συμμάχους στις επιχειρήσεις των ΗΠΑ.

Η Διακήρυξη της Συνόδου Κορυφής της Άγκυρας

Εμείς, οι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, συγκεντρωθήκαμε στην Άγκυρα για να επιβεβαιώσουμε εκ νέου την ακλόνητη δέσμευσή μας στη συλλογική μας άμυνα βάσει του Άρθρου 5 της Συνθήκης της Ουάσιγκτον και στον διατλαντικό δεσμό. Μια επίθεση εναντίον ενός είναι επίθεση εναντίον όλων. Η ενότητα, η αλληλεγγύη και η συλλογική μας δύναμη παραμένουν το θεμέλιο της ειρήνης, της ασφάλειας και της ευημερίας για το ένα δισεκατομμύριο πολίτες στη Συμμαχία μας των ελεύθερων και δημοκρατικών εθνών. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην 360 μοιρών προσέγγισή μας στην αποτροπή και την άμυνα. Για την αντιμετώπιση της μακροπρόθεσμης απειλής που θέτει η Ρωσία στην ευρωατλαντική ασφάλεια και σταθερότητα, καθώς και της επίμονης απειλής της τρομοκρατίας, οι Σύμμαχοι υλοποιούν τη δέσμευση της Χάγης για την άμυνα. Το 2025, οι Ευρωπαίοι Σύμμαχοι και ο Καναδάς αύξησαν τις επενδύσεις τους σε βασικές αμυντικές ανάγκες κατά περισσότερα από 139 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι επενδύσεις μας παρέχουν τις δυνατότητες που χρειαζόμαστε, ενισχύοντας παράλληλα τη βιομηχανική μας βάση και την ανθεκτικότητά μας. Σήμερα στην Άγκυρα, ανακοινώνουμε περισσότερα από 50 δισεκατομμύρια δολάρια σε νέες προμήθειες και δεσμευόμαστε να επεκτείνουμε τη συλλογική παραγωγική ικανότητα και να συνεργαστούμε με τη βιομηχανία για την επιτάχυνση της καινοτομίας. Θα συνεχίσουμε το έργο μας για την εξάλειψη των εμπορικών εμποδίων στον τομέα της άμυνας μεταξύ των Συμμάχων και θα αξιοποιήσουμε τις συνεργασίες του ΝΑΤΟ για τη μεγιστοποίηση του βάθους και της συνεργασίας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Χτίζουμε το μέλλον: μια ισχυρότερη Ευρώπη σε ένα ισχυρότερο ΝΑΤΟ – μια εκσυγχρονισμένη Συμμαχία. Οι Ευρωπαίοι Σύμμαχοι και ο Καναδάς, σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναλαμβάνουν μεγαλύτερη ευθύνη για την άμυνα της Συμμαχίας. Η αποτροπή και η άμυνα του ΝΑΤΟ βασίζονται σε ένα κατάλληλο μείγμα πυρηνικών, συμβατικών και πυραυλικών αμυντικών δυνατοτήτων, που συμπληρώνονται από διαστημικά και κυβερνο-μέσα. Δεσμευόμαστε να διατηρήσουμε το μαχητικό μας πλεονέκτημα . Επενδύουμε στην ικανότητά μας να αναπτύσσουμε , να ενδυναμώνουμε και να διατηρούμε τις ένοπλες δυνάμεις μας και να επιτυγχάνουμε τους στόχους μας σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων μεγάλης ακρίβειας, της ολοκληρωμένης αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας, των μη επανδρωμένων συστημάτων, των τεχνολογιών αιχμής και των δυνατοτήτων πληροφοριών. Αναπτύσσουμε ένα διαλειτουργικό διατλαντικό cloud μάχης και υιοθετούμε ισχυρά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Η Ουκρανία συμβάλλει στη διατλαντική ασφάλεια και οι Σύμμαχοι παραμένουν ενωμένοι στην ακλόνητη υποστήριξή μας προς την Ουκρανία στην υπεράσπιση της ελευθερίας, της κυριαρχίας και της εδαφικής της ακεραιότητας. Οι Ευρωπαίοι Σύμμαχοι και ο Καναδάς χρηματοδοτούν πλέον το μεγαλύτερο μέρος της βοήθειας ασφαλείας προς την Ουκρανία μέσω διμερών και πολυμερών μέσων. Οι Σύμμαχοι υπογραμμίζουν ότι αυτή η υποστήριξη πρέπει να είναι δίκαιη, προβλέψιμη και βιώσιμη μακροπρόθεσμα. Για το 2026, οι Σύμμαχοι δεσμεύονται να παράσχουν 70 δισεκατομμύρια ευρώ σε στρατιωτικό εξοπλισμό, βοήθεια και εκπαίδευση για την Ουκρανία και επιβεβαιώνουν τις κυρίαρχες δεσμεύσεις τους για τη διατήρηση τουλάχιστον ισοδύναμων επιπέδων το 2027. Για τον σκοπό αυτό, χαιρετίζουμε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παράσχει πολυετή χρηματοδότηση στην Ουκρανία μέσω του Δανείου Στήριξης της Ουκρανίας. Η Συμμαχία συνεχίζει να ανταποκρίνεται και να προσαρμόζεται στον στρατηγικό ανταγωνισμό, την διάχυτη αστάθεια, τις υβριδικές απειλές και τα επαναλαμβανόμενα σοκ που καθορίζουν το ευρύτερο περιβάλλον ασφαλείας μας. Οι Σύμμαχοι επαναλαμβάνουν ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να έχει πυρηνικά όπλα και καλούν το Ιράν να σεβαστεί πλήρως την ελευθερία ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ. Εκφράζουμε την εκτίμησή μας για τη γενναιόδωρη φιλοξενία που μας προσέφερε η Τουρκία. Προσβλέπουμε στην επόμενη συνάντησή μας.

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