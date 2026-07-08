Sky News: Η Σύνοδος του ΝΑΤΟ θα δοκιμάσει τους δεσμούς μεταξύ των Συμμάχων

Σε ανάλυση η ανταποκρίτρια του δικτύου προβλέπει ότι η σημερινή Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα θα είναι άβολη και δεν αποκλείεται να υπάρξουν και νέες οργισμένες δηλώσεις Τραμπ

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Sky News: Η Σύνοδος του ΝΑΤΟ θα δοκιμάσει τους δεσμούς μεταξύ των Συμμάχων
AP
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα αναμένεται να είναι δύσκολη και να δοκιμάσει τους δεσμούς μεταξύ των συμμάχων.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ εκφράζει οργή προς το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Γερμανία για την έλλειψη άμεσης υποστήριξης στις επιθέσεις εναντίον του Ιράν.
  • Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, επιχειρεί να διασφαλίσει την ενότητα και να ηρεμήσει τα πνεύματα με κολακευτικές προσεγγίσεις προς τον Τραμπ.
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Μία δύσκολη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ μεταξύ των ΗΠΑ και την Ευρωπαίων εταίρων της περιγράφει σε ανταπόκριση από την Άγκυρα η δημοσιογράφος του Sky News, Ντέμπορα Χέινς.

Σε σχόλιο για τις δηλώσεις που έκαναν πριν την έναρξη της Συνόδου ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε και ο Ντόναλντ Τραμπ η δημιοσιογράφος ανέφερε ότι έφεραν στο φως όλες τις διαμάχες στα παρασκήνια της βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Ο Μαρκ Ρούτε, ήθελε η Σύνοδος Κορυφής να επικεντρωθεί στην ενότητα και στην ενίσχυση της αποτρεπτικής δύναμης του ΝΑΤΟ έναντι της Ρωσίας, αλλά συνάντησε την «απόλυτη οργή» του Ντόναλντ Τραμπ, όπως ανέφερε η Χέινς.

Ντόναλντ Τραμπ ΝΑΤΟ Σύνοδος

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιτέθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Γερμανία και άλλες χώρες επειδή δεν υποστήριξαν άμεσα τις επιθέσεις του εναντίον του Ιράν ενώ ο Ρούτε προσπάθησε να ηρεμήσει τα πνεύματα και του υπενθύμισε ότι οι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ επέτρεψαν στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις αεροπορικές βάσεις τους.

«Θεώρησα συναρπαστικό να δω τον Μαρκ Ρούτε σε δράση. Ο κόσμος τον περιγράφει συχνά ως τον “γητευτή του Τραμπ” και ήταν αρκετά ενοχλητικό να ακούω τη συχνά υποτακτική γλώσσα του, καθώς πλησίαζε κρυφά τον Ντόναλντ Τραμπ και χρησιμοποιούσε πολλά κολακευτικά σχόλια», είπε η Χέινς.

«Αλλά είναι σαφές ότι λειτουργεί, στο βαθμό που ο Ντόναλντ Τραμπ τον ακούει και τον σέβεται προφανώς», τόνισε η δημοσιογράφος. Όπως εξήγησε ο Ρούτε με τις δηλώσεις ήθελε να διασφαλίσει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος βλέπει σφαιρικά το θέμα και την πλευρά των Ευρωπαίων.

Η Σύνοδος Κορυφής θα είναι «πολύ δυσάρεστη» και θα δοκιμάσει τους δεσμούς μεταξύ των συμμάχων της Συνθήκης, προέβλεψε η Χέινς. «Πραγματικά προετοιμάζει το έδαφος για περισσότερο χαμό αργότερα από τον Ντόναλντ Τραμπ, και για πιο γενναίες προσπάθειες από τον Μαρκ Ρούτε να λειτουργήσει ο σχεδιασμός για την Σύνοδο», τόνισε.

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