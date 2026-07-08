Μητσοτάκης για F-35: Να λαμβάνονται υπόψιν οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ

Snapshot Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η συμμαχία του ΝΑΤΟ πρέπει να βασίζεται στις αρχές της καλής γειτονίας.

Ο πρωθυπουργός αρνήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις Τραμπ και Ερντογάν για την πιθανή προμήθεια F-35 από την Τουρκία.

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία και πρέπει να παραμείνει σε ετοιμότητα.

Ο Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων στο ΝΑΤΟ.

Εκφράζει την επιθυμία για βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων και δήλωσε χαρά για την επίσκεψή του στην Άγκυρα. Snapshot powered by AI

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στις εργασίες της Συνόδου του ΝΑΤΟ, κλήθηκε να σχολιάσει το θέμα που ανέκυψε με την πιθανή προμήθεια των αμερικανικών F-35 από την Τουρκία.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός δήλωσε στο περιθώριο της Συνόδου που λαμβάνει χώρα στη γείτονα, ότι «μία συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας» κι αρνήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις Τραμπ-Ερντογάν για το θέμα της προμήθειας των F-35 στην Τουρκία, ωστόσο, έστειλε σαφές μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, τονίζοντας ότι «θα πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψιν οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων» αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν θα γίνουν ανεκτές μονομερείς ενέργειες.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε για μία ακόμα φορά πως «η χώρα μου αντιμετωπίζει μία διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε ετοιμότητα και νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν η ευαισθησία όλων των συμμάχων. Είμαι βέβαιος ότι τα ζητήματα αυτά μπορούν να λυθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας».

Παράλληλα, δήλωσε ότι είναι χαρά του να επισκέπτεται την Άγκυρα. «Πάντοτε ήμουν θερμός υποστηρικτής της βελτίωσης των σχέσεων των δύο χωρών μας».

Αναλυτικά η δήλωση Μητσοτάκη

«Η χώρα μου ήδη δαπανά 3,5% υλοποιημένα πρόγραμμα εκσυγχρονισμού ενόπλων δυνάμεων. Έχουμε ήδη τηρήσει τη δέσμευσή μας προς το ΝΑΤΟ. Όσον αφορά την τρέχουσα κατάσταση θέλω να εκφράσω την πεποίθησή μου ότι η συμφωνία θα τηρηθεί και δεν θα υπάρξει νέα ένταση στην περιοχή.

Δεν θα σχολιάσω τις χθεσινές δηλώσεις Τραμπ και Ερντογάν (σ.σ.: για τα F-35) αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας. Η χώρα μου αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία.

Θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε ετοιμότητα και να λαμβάνονται υπ'όψιν όλες οι ευαισθησίες των συμμάχων. Είμαι βέβαιος ότι τα ζητήματα αυτά μπορούν να επιλυθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας. Αυτό που μπορώ να σας πω ότι είναι χαρά μου να επισκέπτομαι την Άγκυρα και πάντα ήμουν ένθερμος υποστηρικτής των καλών σχέσεων με την Τουρκία.

Συναντιόμαστε εδώ στην Άγκυρα σε περίοδο μεγάλων αβεβαιοτήτων. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ στην πρώτη του θητεία έθεσε στους ευρωπαίους συμμάχους την ανάληψη μεγαλύτερου μέρους των δαπανών από την Ευρώπη. Είμαστε υπέρ της ευρωπαϊκής αμυντικής αυτονομίας όχι ανταγωνιστικά στο ΝΑΤΟ. Στη Χάγη λάβαμε σημαντικές αποφάσεις.

Η Ελλάδα η χώρα μου ήδη δαπανά το 3,5% σε αμυντικές δαπάνες και υλοποιούμε ένα πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των ΕΔ. Έχουμε τηρήσει τη δέσμευσή μας προς το ΝΑΤΟ για τις αμυντικές δαπάνες. Σε ό,τι αφορά την υφιστάμενη κατάσταση στην περιοχή θα ήθελα να εκφράσω την ελπίδα να διατηρηθεί η εκεχειρία και χρειάζεται χρόνος για να επιλυθεί αυτό το ακανθώδες ζήτημα. Ευελπιστούμε ότι δεν θα έχουμε μια νέα ένταση στην περιοχή».

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