Σύνοδος ΝΑΤΟ: Με οθωμανικό εμβατήριο υποδέχθηκε τον Μητσοτάκη ο Ερντογάν - Τι λένε οι στίχοι του

Snapshot Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε στην Άγκυρα από την τουρκική κυβέρνηση με το οθωμανικό στρατιωτικό εμβατήριο «Ceddin Deden».

Το «Ceddin Deden» είναι ένα παραδοσιακό έργο των οθωμανικών στρατιωτικών μπαντών Μεχτέρ, που συνοδεύουν επίσημες και στρατιωτικές τελετές στην Τουρκία.

Το εμβατήριο αναφέρεται στην ιστορική κληρονομιά και τη δύναμη των προγόνων, με στίχους που προωθούν τον εθνικισμό και την στρατιωτική δόξα του τουρκικού έθνους.

Η επιλογή του συγκεκριμένου εμβατηρίου αντανακλά την πολιτισμική και ιστορική παράδοση της Τουρκίας σε επίσημες υποδοχές υψηλού επιπέδου. Snapshot powered by AI

Με ένα οθωμανικό εμβατήριο υποδέχθηκε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Άγκυρα η τουρκική κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Συγκεκριμένα, κατά την άφιξη του Έλληνα πρωθυπουργού στην τουρκική πρωτεύουσα για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, παιάνιζε το «Ceddin Deden».

Πρόκειται για ένα εμβατήριο της παράδοσης των οθωμανικών στρατιωτικών μπαντών Μεχτέρ, των περίφημων στρατιωτικών μουσικών σωμάτων της οθωμανικής αυτοκρατορίας.

Οι συγκεκριμένες μπάντες είχαν στρατιωτικό ρόλο και χρησιμοποιούνταν για να συνοδεύουν τις πορείες και τις εκστρατείες του οθωμανικού στρατού. Το συγκεκριμένο έργο θεωρείται ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα οθωμανικά στρατιωτικά εμβατήρια και εξακολουθεί να εκτελείται σήμερα σε επίσημες και στρατιωτικές τελετές στην Τουρκία.

WATCH: Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis is welcomed in Ankara by the Mehter band performing "Ceddin Deden" ahead of the NATO summit dinner. pic.twitter.com/cel94gA78j — Clash Report (@clashreport) July 7, 2026

Η ονομασία «Ceddin Deden» αποδίδεται στα ελληνικά περίπου ως «ο πρόγονός σου, ο πατέρας σου», με στίχους που αναφέρονται στην ιστορική κληρονομιά και τη δύναμη των προγόνων. Η μελωδία έχει έντονα χαρακτηριστικά στρατιωτικού εμβατηρίου, με δυνατά κρουστά και ρυθμό πορείας, στοιχεία χαρακτηριστικά της παράδοσης των Μεχτέρ.

Οι στίχοι του ceddin deden

Ο πρόγονος σου είναι ο παππούς σου, η καταγωγή σου είναι ο πατέρας σου

Πάντα ηρωικό, το τουρκικό έθνος

Οι στρατοί σου, για πάρα πολύ καιρό

Απολάμβαναν τη δόξα σε όλο τον κόσμο

Το τουρκικό έθνος, το τουρκικό έθνος

Αγάπα τον εθνικισμό με πάθος

Κατάστρεψε, έθνος μου, τον εχθρό σου

Άστους να υποφέρουν μέσα στην καταραμένη τους ντροπή

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