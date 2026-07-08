CNN Turk: «Πανικός σε Αθήνα και Τελ Αβίβ για τα F-35»

Snapshot Η προθυμία του Προέδρου Τραμπ να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα F 35 έχει προκαλέσει ανησυχία σε Αθήνα και Τελ Αβίβ.

Η Τουρκία αποκλείστηκε από το πρόγραμμα F 35 το 2019 λόγω της αγοράς του ρωσικού συστήματος αεροπορικής άμυνας S 400.

Η πιθανότητα μέτρων υπέρ της Τουρκίας στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ προκαλεί άγχος στην Ελλάδα, με υποστήριξη από Γαλλία και ΗΠΑ προς την Άγκυρα. Snapshot powered by AI

Η προφανής προθυμία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να δει την Άγκυρα να επανεντάσσεται στο πρόγραμμα μαχητικών αεροσκαφών F-35 – από το οποίο είχε αποκλειστεί το 2019 λόγω της αγοράς του συστήματος αεροπορικής άμυνας S-400 από τη Ρωσία – έχει προκαλέσει πανικό στην Αθήνα και στο Τελ Αβίβ, σχολιάζει το CNN Turk.

Το δίκτυο σημειώνει ότι οι κινήσεις της Τουρκίας στον τομέα της άμυνας, σε συνδυασμό με τη νέα προσέγγιση των ΗΠΑ όσον αφορά το πρόγραμμα F-35, έχουν καταστεί σημαντικό θέμα στη διεθνή ατζέντα.

Παράλληλα φιλοξενεί αρθρογραφία και ρεπορτάζ από τα ελληνικά και τα ισραηλινά ΜΜΕ για να αναδείξει «τον πανικό», όπως τον αποκαλεί, των δύο χωρών για τις κινήσεις της Άγκυρας.

Για την Αθήνα το δίκτυο τονίζει ότι επικρατεί άγχος και αναμονή καθώς φαίνεται ότι Γαλλία και ΗΠΑ «ενδέχεται να λάβουν μέτρα σύμφωνα με τις προσδοκίες της Άγκυρας στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ». Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το Παρίσι είναι θετικό στην πώληση γαλλο-ιταλικού συστήματος αεροπορικής άμυνας SAMP/T στην Τουρκία και ο Τραμπ είναι θετικός ως προς την επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα F-35.

«Στην Ουάσινγκτον, το ελληνικό λόμπι συνεχίζει τις προσπάθειές του να εμποδίσει οποιαδήποτε μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν υπέρ της Άγκυρας», υποστηρίζει το CNN Turk.