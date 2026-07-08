Πώς διαβάζει η Αθήνα τις υποσχέσεις Τραμπ στον Ερντογάν: Ψυχραιμία απέναντι στα F-35 και το «δώρο»

Snapshot Η ελληνική κυβέρνηση αντιμετωπίζει με ψυχραιμία τις δηλώσεις Τραμπ για πιθανή επαναπροσέγγιση με την Τουρκία και δεν θεωρεί ότι έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις για τα F35.

Οι εξοπλισμοί της Ελλάδας έχουν ενισχυθεί σημαντικά, με 20 εξασφαλισμένα F35, την αναβάθμιση 83 F16, την ένταξη Rafale και νέες φρεγάτες Belharra.

Η όποια απόφαση για την άρση κυρώσεων ή εξοπλισμούς της Τουρκίας εξαρτάται από το αμερικανικό Κογκρέσο και θεσμικές διαδικασίες, όχι μόνο από πολιτικές δηλώσεις.

Η κυβέρνηση απορρίπτει την πρόωρη κινδυνολογία και κατηγορεί αντιπολιτευτικά κόμματα και μέσα ενημέρωσης για δημιουργία κλίματος φόβου στα εθνικά θέματα.

Η Ελλάδα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, τονίζοντας ότι οι τελικές αποφάσεις θα κριθούν τους επόμενους μήνες βάσει συγκεκριμένων ενεργειών. Snapshot powered by AI

Με ψυχραιμία και χωρίς διάθεση κινδυνολογίας αντιμετωπίζει η ελληνική κυβέρνηση τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις μετά τις δημόσιες τοποθετήσεις του Ντόναλντ Τραμπ και τις επαφές του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Παρά τις πληροφορίες περί επανεκκίνησης της συζήτησης για τα F-35 και τις αναφορές του Αμερικανού προέδρου ότι επιθυμεί να αποκαταστήσει πλήρως τη συνεργασία με την Άγκυρα, στην Αθήνα εκτιμούν ότι δεν υπάρχουν αποφάσεις, αλλά μόνο πολιτικές δηλώσεις και προθέσεις.

Το μήνυμα που εκπέμπει το Μέγαρο Μαξίμου αλλά και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι σαφές: ψυχραιμία, χωρίς υπερβολές και χωρίς πρόωρα συμπεράσματα.

Μαρινάκης: «Η Ελλάδα είναι ισχυρότερη από ποτέ»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επιχείρησε να βάλει τη συζήτηση στις πραγματικές της διαστάσεις.

Όπως τόνισε, οποιαδήποτε ενδεχόμενη συμφωνία για εξοπλιστικά προγράμματα της Τουρκίας δεν αποτελεί διμερή υπόθεση μεταξύ Ουάσιγκτον και Άγκυρας, αλλά περνά μέσα από συγκεκριμένες θεσμικές διαδικασίες, με καθοριστικό ρόλο του αμερικανικού Κογκρέσου και με ρήτρες που αφορούν τη χρήση των οπλικών συστημάτων έναντι συμμάχων του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, η Ελλάδα δεν έχει λόγο να παρασύρεται από δημοσιεύματα ή διαρροές, καθώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία οριστική απόφαση.

Το επιχείρημα της κυβέρνησης: Η Ελλάδα ήδη έχει κερδίσει τη μάχη των εξοπλισμών

Στην Αθήνα υπενθυμίζουν ότι από το 2019 μέχρι σήμερα η χώρα έχει αλλάξει πλήρως τη θέση της στον αμυντικό χάρτη.

Η κυβέρνηση υπογραμμίζει ότι:

έχουν εξασφαλιστεί 20 F-35 με δυνατότητα επέκτασης σε 40,

προχωρά η αναβάθμιση 83 F-16 σε έκδοση Viper,

έχουν ήδη ενταχθεί στην Πολεμική Αεροπορία τα Rafale,

ενώ το Πολεμικό Ναυτικό ενισχύεται με τις φρεγάτες Belharra.

Το επιχείρημα του Μεγάρου Μαξίμου είναι ότι, ενώ η Ελλάδα έχει ήδη κλειδώσει τα δικά της προγράμματα, η Τουρκία εξακολουθεί να βρίσκεται στη φάση της διεκδίκησης.

Το «δώρο» Τραμπ στον Ερντογάν

Αυτό που προκάλεσε μεγαλύτερο προβληματισμό στην Αθήνα δεν ήταν μόνο οι αναφορές στα F-35.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσαν οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι επιθυμεί να βοηθήσει τον «φίλο του Ταγίπ» να ξεπεράσει το εμπόδιο των αμερικανικών κυρώσεων που επιβλήθηκαν στην Τουρκία μετά την αγορά των ρωσικών πυραύλων S-400.

Μια τέτοια εξέλιξη, εφόσον προχωρήσει, θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την επαναπροσέγγιση Ουάσιγκτον - Άγκυρας και να επηρεάσει συνολικά τις ισορροπίες στην περιοχή.

Ωστόσο, κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι ούτε αυτό αποτελεί αποκλειστική απόφαση του Λευκού Οίκου, καθώς υπάρχουν συγκεκριμένες νομοθετικές προβλέψεις και αρμοδιότητες του Κογκρέσου.

Το μήνυμα Γεραπετρίτη

Στην ίδια γραμμή κινήθηκε και ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος απέφυγε τις δραματικές εκτιμήσεις.

Όπως υπογράμμισε, η διαδικασία για οποιαδήποτε μεταβολή στο καθεστώς των εξοπλισμών της Τουρκίας είναι θεσμικά προκαθορισμένη και δεν μπορεί να αλλάξει με μία πολιτική δήλωση ή μία συνάντηση κορυφής.

Η κυβέρνηση θεωρεί ότι η δημόσια συζήτηση πρέπει να βασίζεται στα πραγματικά δεδομένα και όχι σε εικασίες.

Αιχμές κατά της αντιπολίτευσης και των «φιδέμπορων»

Ο Παύλος Μαρινάκης εξαπέλυσε παράλληλα επίθεση κατά κομμάτων της αντιπολίτευσης αλλά και μέρους των μέσων ενημέρωσης, κατηγορώντας τους ότι καλλιεργούν κλίμα φόβου και ηττοπάθειας στα εθνικά ζητήματα.

Επικαλέστηκε μάλιστα παλαιότερα πρωτοσέλιδα που, όπως είπε, παρουσίαζαν την Τουρκία να «τα παίρνει όλα», ενώ οι εξελίξεις στη συνέχεια διέψευσαν αυτές τις προβλέψεις.

Το κυβερνητικό μήνυμα είναι ότι η εξωτερική πολιτική δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με όρους εσωτερικής πολιτικής αντιπαράθεσης.

Το στοίχημα των επόμενων μηνών

Στο Μέγαρο Μαξίμου γνωρίζουν ότι μια ενδεχόμενη επαναπροσέγγιση ΗΠΑ - Τουρκίας αποτελεί εξέλιξη που απαιτεί στενή παρακολούθηση.

Ωστόσο, εκτιμούν ότι η Ελλάδα εισέρχεται σε αυτή τη νέα φάση με σημαντικά διπλωματικά και αμυντικά ερείσματα, έχοντας ήδη ενισχύσει τις στρατηγικές της σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γαλλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για τον λόγο αυτό, η επίσημη γραμμή της κυβέρνησης παραμένει σταθερή: ούτε εφησυχασμός ούτε πανικός. Η Αθήνα παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις, επιμένει στην τήρηση των θεσμικών διαδικασιών στις ΗΠΑ και θεωρεί ότι οι πραγματικές αποφάσεις θα κριθούν τους επόμενους μήνες, όταν και εφόσον οι πολιτικές εξαγγελίες μετατραπούν σε συγκεκριμένες πράξεις.

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