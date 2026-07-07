Νέα επίθεση Τραμπ σε Μελόνι και φιλοφρονήσεις στον Ερντογάν

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε απογοήτευση για τη μη συμμετοχή των ευρωπαϊκών χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας, στην αμερικανική επίθεση στο Ιράν.

Ο Τραμπ επιτέθηκε προσωπικά στην πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, δηλώνοντας ότι η σχέση τους έχει επιδεινωθεί λόγω της άρνησής της να υποστηρίξει τις ΗΠΑ στο Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε θετικά σχόλια για τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν και τη διοργάνωση της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.

Η Ιταλία αποφάσισε να μην απαντά πλέον στις προκλητικές δηλώσεις του Τραμπ, προκειμένου να αποφευχθεί διαμάχη με τους συμμάχους της.

Η Μελόνι, παλαιότερα υποστηρίκτρια του Τραμπ, πλέον τον επικρίνει, ενώ ο Τραμπ συνεχίζει τις επιθέσεις μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Snapshot powered by AI

Την απογοήτευσή του με τους Ευρωπαίους ΝΑΤΟϊκούς συμμάχους αναφορικά με τη συμμετοχή τους στην αμερικανική επίθεση στο Ιράν, εξέφρασε σε κοινές δηλώσεις με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, στην Άγκυρα, λίγες ώρες πριν από τη σύνοδο κορυφής της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ειδικότερα, ο Τραμπ επιτέθηκε στους ηγέτες της Ιταλίας, της Γερμανίας, της Βρετανίας και της Γαλλίας.

«Εμείς κάναμε κάτι στο Ιράν, δεν ήθελα τη βοήθειά τους, αλλά πριν τη ζητήσω είπαν εμείς δεν θα πάμε πουθενά. Χαλάσαμε δισ. για να βοηθηθούν κυρίως οι χώρες της Ευρώπης. Και δεν ήταν πρόθυμοι να κάνουν κάτι για εμάς. Στη Βρετανία ο πρωθυπουργός δεν είναι πια στη θέση του εξαιτίας αυτού. Εγώ δοκίμασα τους ανθρώπους να δω αν είναι εκεί για εμάς. Η Ιταλία, η Γερμανία η Γαλλία δεν ήταν εκεί για εμάς», σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Μάλιστα, έκανε ξεχωριστή αναφορά στην πρωθυπουργό της Ιταλίας.

«Μου αρέσει η Τζόρτζια Μελόνι, είναι καλός άνθρωπος, αλλά δεν ήταν εκεί για εμάς» στο Ιράν.

Ο Τραμπ πρόσθεσε: «Δεν της άσκησα μεγάλη πίεση. Αλλά αρνήθηκε να εμπλακεί στα Στενά του Ορμούζ ή στο Ιράν γενικότερα».

Συνέχισε: «Η σχέση μου μαζί της έχει επιδεινωθεί, αλλά μου αρέσει και νομίζω ότι είναι ένας καλός άνθρωπος που έκανε ένα λάθος. Δεν ήταν εκεί για εμάς και αυτό δεν με έκανε ευτυχισμένο».

Την ίδια ώρα, ωστόσο, έπλεξε το εγκώμιο του Τούρκου προέδρου. «Ήμουν πολύ απογοητευμένος με το ΝΑΤΟ και, ειλικρινά, αν δεν δειξαγόταν η σύνοδος κορυφής στην Τουρκία, όπου ένας φίλος μου είναι ένας πολύ ισχυρός ηγέτης, ένα πολύ ισχυρό άτομο, πιθανότατα δεν θα είχα συμμετάσχει. Ένιωσα ότι έπρεπε να συμμετάσχω επειδή ξέρω ότι κατέβαλε σκληρή δουλειά».

Η Ιταλία θα σταματήσει να αντιδρά στις προσβολές του Τραμπ για να αποφύγει «διαμάχη με συμμάχους»

Η Ιταλία δεν θα απαντά πλέον στα προκλητικά σχόλια του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι σε συνέντευξή του καθώς οι ηγέτες του ΝΑΤΟ ετοιμάζονται να συναντηθούν στην Τουρκία.

Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι κατηγόρησε τον περασμένο μήνα τον Τραμπ ότι κατασκεύασε μια ιστορία γι' αυτήν, αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε σε ιταλικό τηλεοπτικό κανάλι ότι τον «παρακάλεσε» να φωτογραφηθεί μαζί της σε μια σύνοδο κορυφής της G-7 στη Γαλλία.

Καθώς οι δύο ηγέτες πρόκειται να παραστούν στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα απόψε και την Τετάρτη, ο Τραμπ φάνηκε να αναζωπυρώνει τη διαμάχη όταν δημοσίευσε στο Truth Social μια φωτογραφία της Μελόνι να τον κοιτάζει με τη λεζάντα «Χρειάζεται περιοριστικά μέτρα».

Ο Τραμπ «μιλάει για τον εαυτό του. Έχουμε έναν πρόεδρο των ΗΠΑ που λατρεύει να προκαλεί, ειδικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αποφασίσαμε να σταματήσουμε να απαντάμε σε αυτά τα σχόλια, ώστε να μην τροφοδοτήσουμε τις διαμάχες μεταξύ των συμμάχων μας», δήλωσε ο Ταγιάνι στην εφημερίδα La Stampa.

«Είμαστε και θα παραμείνουμε φίλοι των Ηνωμένων Πολιτειών ως στρατηγικού μας εταίρου και της Ευρώπης», πρόσθεσε.

Η Μελόνι ήταν κάποτε ένθερμη υποστηρίκτρια του Τραμπ και ήταν η μόνη Ευρωπαία ηγέτης που παρευρέθηκε στην ορκωμοσία του το 2025.

Ωστόσο, τον επέκρινε φέτος επειδή επιτέθηκε στον Πάπα Λέοντα για την καταδίκη του για τη σύγκρουση στο Ιράν. Αυτό με τη σειρά του προκάλεσε μια έντονη επίπληξη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος την κατηγόρησε ότι δεν έχει θάρρος.

Η ιταλική εφημερίδα Il Foglio έφερε τον τίτλο της πρώτης σελίδας της την Τρίτη, ευρωνευόμενη την επίθεση του Τραμπ εναντίον της Μελόνι, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία του προέδρου των ΗΠΑ με τον Ρώσο Βλαντιμίρ Πούτιν, με την ίδια λεζάντα «Χρειάζεται περιοριστικά μέτρα».

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