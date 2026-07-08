Τουρκικός Τύπος: «Ο Μητσοτάκης ξεπέρασε τα όρια στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ - Προκλητικές δηλώσεις»

Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το τουρκικό δίκτυο A-Haber

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Τουρκικός Τύπος: «Ο Μητσοτάκης ξεπέρασε τα όρια στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ - Προκλητικές δηλώσεις»
Greece's Prime Minister Kyriakos Mitsotakis arrives for the NATO summit in Ankara, Turkey, Wednesday, July 8, 2026. (AP Photo/Emrah Gurel)
AP
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκάλεσε έντονες αντιδράσεις τουρκικών ΜΜΕ με τις δηλώσεις του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.
  • Η αναφορά του Έλληνα πρωθυπουργού σε «απειλή πολέμου» από την Τουρκία χαρακτηρίστηκε από το A-Haber ως προκλητική και έλλειψη διπλωματικής ευγένειας.
  • Τουρκικά μέσα κατηγορούν την Ελλάδα ότι επιδιώκει να δημιουργήσει αρνητική εικόνα της Τουρκίας στη διεθνή κοινή γνώμη.
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Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη πριν την έναρξη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και κυρίως το σχόλιο του ότι η Ελλάδα βρίσκεται υπό την συνεχή απειλή πολέμου της Τουρκίας, πυροδότησαν έντονες αντιδράσεις στα τουρκικά ΜΜΕ.

Το τουρκικό δίκτυο A-Haber ανέφερε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης «ξεπέρασε τα όρια και έκανε σκανδαλώδεις δηλώσεις την δεύτερη ημέρα της Συνόδου του ΝΑΤΟ».

Η παρουσιάστρια ειδήσεων του δικτύου Ελίφ Σααττσιόγλου, ανέφερε ότι οι απαντήσεις και η στάση του Έλληνα πρωθυπουργού, ιδίως όσον αφορά τις ερωτήσεις για τα F-35, ήταν από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα της Συνόδου. Μάλιστα σχολίασε ότι το γεγονός ότι ο Μητσοτάκης μίλησε για «απειλή πολέμου» εκ μέρους της Τουρκίας στερούνταν διπλωματικής ευγένειας. Επίσης κατηγόρησε την ελληνική πλευρά ότι προσπαθεί να δημιουργήσει μια αρνητική εικόνα της Τουρκίας στη διεθνή κοινή γνώμη μέσω τέτοιων δηλώσεων.

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Από την πλευρά του ο παρουσιαστής του A Haber, Χακτάν Ουϊσάλ σχολίασε ότι Κυριάκος Μητσοτάκης προσπάθησε να μετριάσει τον τόνο στο τελευταίο μέρος της δήλωσής του αλλά οι κατηγορίες που εξαπέλυσε στο πρώτο μέρος της δήλωσης του ήταν ανάρμοστες για έναν εταίρο της συμμαχίας. «Το τελευταίο μέρος είναι λίγο πιο ήπιο, αλλά στο πρώτο μέρος, λέτε αυτά για τον γείτονά σας στη χώρα όπου είστε φιλοξενούμενος, στη χώρα που φιλοξενεί έναν εταίρο μιας αμυντικής συμμαχίας», είπε ο Ουϊσάλ.

Ταυτόχρονα η εφημερίδα Milliyet φιλοξενεί τις δηλώσεις του πρωθυπουργού στο πρώτο θέμα της ηλεκτρονικής έκδοσης της. Η εφημερίδα σημειώνει ότι ο πρωθυπουργός δεν απάντησε για την πιθανή επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα μαχητικών F-35.

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