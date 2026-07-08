Μακρόν: Βγήκε για τζόγκινγκ στην Άγκυρα πριν την Σύνοδο του ΝΑΤΟ – Βίντεο

Snapshot Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έκανε τζόγκινγκ στην Άγκυρα πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Τον εντόπισαν τουρκικά μέσα ενημέρωσης να τρέχει στους δρόμους της τουρκικής πρωτεύουσας με άνδρες της ασφάλειάς του.

Ο Μακρόν διατηρεί τη συνήθεια να γυμνάζεται και κατά τη διάρκεια επίσημων υποχρεώσεων στο Snapshot powered by AI

Με αθλητικό σορτς, μπλούζα και τα κλασικά aviator γυαλιά ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν βγήκε για τζόγκινγκ πριν την σημερινή Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Τα τουρκικά ΜΜΕ τον εντόπισαν με άνδρες της ασφάλειας του να τρέχει στους δρόμους της τουρκικής πρωτεύουσας. Μάλιστα όταν αντιλήφθηκε την παρουσία του συνεργείου που τον βιντεοσκοπούσε ο Μακρόν ύψωσε το χέρι και χαιρέτισε.

Ο Μακρόν είναι γνωστό ότι κάνει τζόκγινγκ ακόμη και σε επίσημες προεδρικές υποχρεώσεις στο εξωτερικό. Μάλιστα οι φωτογράφοι τον είχαν εντοπίσει τον περασμένο Μάιο στην Κένυα να κάνει κανονικά τρέξιμο στους δρόμους με την συνοδεία του.