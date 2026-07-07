Η «άβολη στιγμή» Μακρόν με την Εμινέ Ερντογάν - Πήγε να της φιλήσει το χέρι - Πώς αντέδρασε

Μια ιδιαιτέρως άβολη στιγμή για τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν εκτυλίχθηκε κατά την υποδοχή του στο Προεδρικό Μέγαρο της Τουρκίας. Αμέσως αφού χαιρετήθηκε με τον Ταγίπ Ερντογάν, φορώντας τα μαύρα του γυαλιά, ως γνήσιος Γάλλος, επιχείρησε ένα «κλασσικό χειροφίλημα» στην συζυγό του.

Ήλθε όμως αντιμέτωπος με την διακριτική αλλά ταυτόχρονα επίμονη στάση της Εμινέ Ερντογάν, η οποία τράβηξε το χέρι της, προκειμένου να μην του το επιτρέψει, πιθανώς ίσως λόγω των θρησκευτικών της πιστεύω.

French President Macron tried to kiss Turkish First Lady Emine Erdoğan’s hand but failed. pic.twitter.com/osRPGhOBiE — Clash Report (@clashreport) July 7, 2026

Το ενσταντανέ πάντως σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, δημιουργώντας για μια ακόμη φορά «άβολες» καταστάσεις για την Γαλλική προεδρία.

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