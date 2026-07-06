Συρία: Ο Μακρόν θα επιστρέψει στη Δαμασκό αρχαιολογικούς θησαυρούς που είχε δανειστεί η Γαλλία

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, που έφτασε απόψε στη Συρία, θα επιστρέψει στις συριακές αρχές αρχαιολογικούς θησαυρούς τους οποίους είχε δανειστεί το Παρίσι από τη Δαμασκό πριν από τον πόλεμο, όπως ανακοίνωσε το Ελιζέ.

«Ο πρόεδρος ξαναφέρνει στη Συρία αρχαία αντικείμενα που είχε δανειστεί το Ινστιτούτο Αραβικού Κόσμου το 2010 και, για προφανείς λόγους, δεν κατέστη εφικτό να επιστραφούν» στη Δαμασκό, ανέφερε η γαλλική προεδρία.

Τα 23 έργα που θα επιστραφούν στο Εθνικό Μουσείο της Δαμασκού καλύπτουν μια περίοδο από την προϊστορία μέχρι την εποχή των Αββασιδών, περνώντας από τους πολιτισμούς της Μεσοποταμίας, των Χαναναίων, των Ναβαταίων, της Παλμύρας, τον Ρωμαϊκό, τον Βυζαντινό και των Ομεϋαδών.

Η Γαλλία διέκοψε τις σχέσεις της με τη Συρία μετά την αιματηρή καταστολή της λαϊκής εξέγερσης εναντίον του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ, το 2011. Ακολούθησε ένας εμφύλιος που βύθισε τη χώρα στο χάος για περισσότερα από 10 χρόνια.

Ο Εμανουέλ Μακρόν είναι ο πρώτος αρχηγός κράτους δυτικής χώρας που επισκέπτεται τη Συρία αφότου ανέλαβε την εξουσία ένας ισλαμιστικός συνασπισμός, ανατρέποντας τον Άσαντ, τον Δεκέμβριο του 2024.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου καταστράφηκαν αρχαιολογικά μνημεία ενώ κλάπηκαν και δεκάδες χιλιάδες αρχαιολογικοί θησαυροί της χώρας.