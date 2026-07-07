Συρία: Πολλαπλές εκρήξεις βομβών κοντά στο ξενοδοχείο που μένει ο Μακρόν στη Δαμασκό

Snapshot Πολλαπλές εκρήξεις σημειώθηκαν κοντά στο ξενοδοχείο όπου διαμένει ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στη Δαμασκό κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του.

Η επίσκεψη του Μακρόν είναι η πρώτη από αρχηγό κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ το 2024 από αντάρτες με επικεφαλής τον Άχμεντ αλ Σαράα.

Ο Μακρόν υπογράμμισε τη δέσμευση της Γαλλίας για μια κυρίαρχη, ενωμένη και ειρηνική Συρία, ενώ θα συναντηθεί με τον Αχμέτ αλ Σαράα για να συζητήσουν την ανοικοδόμηση της χώρας.

Στην επίσκεψη συμμετέχουν επιχειρηματικοί ηγέτες, συμπεριλαμβανομένων των διευθύνοντων συμβούλων της TotalEnergies και CMA CGM, με στόχο την υποστήριξη της ανοικοδόμησης της Συρίας.

Ο Μακρόν θα προωθήσει την ιδέα μιας ελεύθερης και πλουραλιστικής Συρίας που σέβεται όλες τις κοινότητες και ενώνει τους πολίτες της. Snapshot powered by AI

Εκρηκτικοί μηχανισμοί εξερράγησαν κοντά σε ξενοδοχείο όπου διαμένει ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στη Δαμασκό της Συρίας το πρωί της Τρίτης, ενώ πλάνα στο διαδίκτυο δείχνουν τη στιγμή που σημειώνονται δύο εκρήξεις.

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Οι εκρήξεις «συνοδεύουν» την επίσκεψη - ορόσημο του Μακρόν, την πρώτη από αρχηγό κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τότε που οι αντάρτες με επικεφαλής τον πρόεδρο Άχμεντ αλ-Σαράα ανέτρεψαν τον Μπασάρ αλ-Άσαντ το 2024.

WATCH: Multiple explosive devices detonated near the Damascus hotel where French President Emmanuel Macron is staying, according to a Reuters security source. The blasts occurred during Macron’s landmark visit, the first by a major Western leader to post Assad Syria.



The story… — Open Source Intel (@Osint613) July 7, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη γαλλική προεδρία, ο Εμανουέλ Μακρόν είχε ήδη αναχωρήσει από το ξενοδοχείο προς την προγραμματισμένη συνάντηση με τον πρόεδρο της Συρίας Αχμάντ αλ-Σαρά και «δεν άκουσε» τις εκρήξεις.

«Είμαι εδώ για να επιβεβαιώσω τη δέσμευση της Γαλλίας στον συριακό λαό. Για μια κυρίαρχη Συρία, ενωμένη στην πολυμορφία της και σε ειρήνη με τους γείτονές της. Μαζί, ας ανοίξουμε μια νέα σελίδα σταθερότητας και ειρήνης», είπε ο Μακρόν στο X.

Ο Μακρόν, τον οποίο υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο της Δαμασκού ο υπουργός Εξωτερικών Ασάαντ Αλ-Σαϊμπάνι, θα πραγματοποιήσει δείπνο εργασίας με τον Σαράα πριν από περαιτέρω συναντήσεις την Τρίτη, σύμφωνα με ατζέντα της γαλλικής προεδρίας.

Η ανοικοδόμηση της Συρίας πρόκειται να είναι ένα από τα βασικά θέματα του ταξιδιού και ο Μακρόν θα συνοδεύεται από επιχειρηματικούς ηγέτες, συμπεριλαμβανομένων των διευθύνοντων συμβούλων της TotalEnergies και του γαλλικού ομίλου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων CMA CGM, δήλωσε στους δημοσιογράφους αξιωματούχος της γαλλικής προεδρίας πριν από την επίσκεψη.

Ο Μακρόν θα τονίσει επίσης τη δέσμευση της Γαλλίας για μια ελεύθερη, πλουραλιστική Συρία που σέβεται όλες τις κοινότητές της και συναντά Σύρους από όλα τα υπόβαθρα και τις σχέσεις, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

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