Συρία: Ηθοποιό του Netflix όρισε ο αλ-Σαράα στο πρώτο μεταβατικό κοινοβούλιο της χώρας

Η 36χρονη Ροζίνα Λαζκάνι είναι μια από τους 70 διορισμένους που επέλεξε ο Αχμέτ αλ-Σαράα προσωπικά για να είναι μέλος της Λαϊκής Συνέλευσης της Συρίας

Επιμέλεια - Newsbomb

Συρία: Ηθοποιό του Netflix όρισε ο αλ-Σαράα στο πρώτο μεταβατικό κοινοβούλιο της χώρας

Η 36χρονη Ροζίνα Λαζκάνι

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  • Ο Αχμέτ αλ
  • Σαράα διόρισε 70 μέλη, συμπεριλαμβανομένης της ηθοποιού Ροζίνα Λαζκάνι, στο πρώτο μεταβατικό κοινοβούλιο της Συρίας.
  • Η Ροζίνα Λαζκάνι, χωρίς πολιτική εμπειρία, συμμετέχει στη Λαϊκή Συνέλευση μετά την πτώση του Μπασάρ αλ
  • Άσαντ το 2024.
  • Στο νέο κοινοβούλιο των 210 εδρών περιλαμβάνονται 15 γυναίκες και 13 πρώην κρατούμενοι του προηγούμενου καθεστώτος.
  • Ο στόχος των διορισμών είναι να εκπροσωπηθούν όλες οι περιοχές της χώρας και να συνδυαστεί η εξειδίκευση με την επαγγελματική εμπειρία.
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Ο Σύριος πρόεδρος Αχμέτ αλ-Σαράα όρισε μια δημοφιλή ηθοποιό του Netflix στο πρώτο μεταβατικό κοινοβούλιο της Συρίας, σύμφωνα με τοπικά μέσα.

Η 36χρονη Ροζίνα Λαζκάνι είναι μία από τους 70 διορισμένους που επέλεξε ο Αχμέτ αλ-Σαράα προσωπικά για να είναι μέλος της Λαϊκής Συνέλευσης της Συρίας, η οποία απαρτίζεται από 210 έδρες.

Ροζίνα Λαζκάνι

Η 36χρονη Ροζίνα Λαζκάνι

Facebook

Η Λαζκάνι, η οποία πρωταγωνιστεί στην δημοφιλή σειρά του Netflix «Al-Hayba», δήλωσε ότι είναι ευγνώμων για την ευκαιρία που της έδωσε ο αλ-Σαράα να συμμετάσχει στη νέα κυβέρνηση της χώρας μετά την πτώση του Μπασάρ αλ-Άσαντ το 2024.

«Νιώθω τιμή που ο εξοχότατος πρόεδρος της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας με εμπιστεύτηκε να συμμετάσχω σε κάτι τέτοιο», έγραψε η ηθοποιός σε ανάρτησή της στο Instagram. «Υπόσχομαι ότι θα αναλάβω το καθήκον αυτό με τη μέγιστη σοβαρότητα και υπευθυνότητα, και ότι θα χτίσουμε μια νέα Συρία όπως της αρμόζει», κατέληξε.

Δείτε το τρέιλερ του «Al-Hayba»:

Η Λαζκάνι, η οποία έκανε το τηλεοπτικό της ντεμπούτο το 2014, δεν διαθέτει κάποια πολιτική εμπειρία, ούτε συμμετείχε στην επανάσταση του 2024, όπως αναφέρουν τοπικά μέσα. Η ηθοποιός έχει περίπου 690.000 ακόλουθους στο Instagram, όπου δημοσιεύει συχνά φωτογραφίες και βίντεο σχετικά με την πολιτική της Συρίας.

Ροζίνα Λαζκάνι

Η 36χρονη Ροζίνα Λαζκάνι

Facebook
Ροζίνα Λαζκάνι

Η 36χρονη Ροζίνα Λαζκάνι

Facebook

Μεταξύ των 70 νεοδιορισθέντων μελών περιλαμβάνονται 15 γυναίκες (ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των γυναικών στο Κοινοβούλιο στις 21), αλλά και 13 πρώην κρατούμενοι των φυλακών του προηγούμενου καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ, ο οποίος ανατράπηκε το 2024.

Ahmad al-Sharaa

Ο Άχμεντ αλ Σάρα χαιρετά κατά τη διάρκεια εορτασμών για την πρώτη επέτειο από την κατάρρευση του καθεστώτος Άσαντ, στη Δαμασκό, στις 8 Δεκεμβρίου 2025.

AP/Omar Sanadiki

Ο Μοχάμαντ Ταχά αλ-Αχμάντ, πρόεδρος της Ανώτατης Επιτροπής για τις Εκλογές της Λαϊκής Συνέλευσης της Συρίας, δήλωσε ότι οι διορισμοί του αλ-Σαράα έχουν ως στόχο να αντλήσουν στοιχεία από όλες τις γωνιές της χώρας και να διασφαλίσουν ότι το κοινοβούλιο θα διαθέτει ένα μείγμα εξειδίκευσης και επαγγελματικής εμπειρίας, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

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