Η νέα ζωή των Άσαντ στη Μόσχα: Τα πολυτελή γυμναστήρια και τα ταξίδια στα ΗΑΕ

Το 2011, μια ομάδα εφήβων έγραψε με σπρέι μια προειδοποίηση σε έναν τοίχο στην αυλή του σχολείου τους: «Ήρθε η σειρά σου, γιατρέ». Το γκράφιτι ήταν μια ελαφρώς συγκεκαλυμμένη απειλή ότι ο τότε πρόεδρος της Συρίας, Μπασάρ αλ-Άσαντ , οφθαλμίατρος με εκπαίδευση στο Λονδίνο, θα ήταν ο επόμενος στη σειρά των Αράβων δικτατόρων που θα ανατρέπονταν από την τότε μαινόμενη Αραβική Άνοιξη.

Χρειάστηκαν 14 χρόνια, στη διάρκεια των οποίων 620.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν και σχεδόν 14 εκατομμύρια εκτοπίστηκαν, αλλά τελικά ήρθε η σειρά του «γιατρού» και ο Άσαντ καθαιρέθηκε, καταφεύγοντας εσπευσμένα στη Μόσχα. Αλλά αφού εγκατέλειψε τη Συρία για μια ...πολυτελή εξορία στη Μόσχα, ο Άσαντ φέρεται να δίνει άλλη μια ευκαιρία στην ιατρική του εκπαίδευση. Ο ηγέτης του τελευταίου μπααθικού καθεστώτος της Μέσης Ανατολής κάθεται τώρα στα θρανία, παρακολουθώντας ξανά μαθήματα οφθαλμολογίας, σύμφωνα με μια καλά πληροφορημένη πηγή.

«Σπουδάζει ρωσικά και φρεσκάρει ξανά την οφθαλμολογία του», είπε ένας φίλος της οικογένειας Άσαντ που έχει κρατήσει επαφή μαζί τους. «Είναι ένα πάθος του, προφανώς δεν έχει ανάγκη τα χρήματα. Ακόμα και πριν ξεκινήσει ο πόλεμος στη Συρία, ασκούσε τακτικά την οφθαλμολογία του στη Δαμασκό», συνέχισαν, υπονοώντας ότι η πλούσια ελίτ στη Μόσχα θα μπορούσε να είναι το πελατολόγιό του.

Φωτογραφία από τον γάμο των Άσαντ

Ένα χρόνο μετά την ανατροπή του καθεστώτος του στη Συρία, η οικογένεια Άσαντ ζει μια απομονωμένη, ήσυχη ζωή πολυτέλειας στη Μόσχα και τα ΗΑΕ. Ένας φίλος της οικογένειας, πηγές από τη Ρωσία και τη Συρία, καθώς και διαρροή δεδομένων, βοήθησαν να δοθεί μια σπάνια εικόνα για τη ζωή της πλέον απομονωμένης οικογένειας που κάποτε κυβερνούσε τη Συρία με σιδερά πυγμή.

Η οικογένεια πιθανότατα διαμένει στην αριστοκρατική Ρουμπλιόφκα, μια περιφραγμένη κοινότητα της ελίτ της Μόσχας, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την κατάσταση. Εκεί θα συναναστρέφονταν με άτομα όπως ο πρώην πρόεδρος της Ουκρανίας Βίκτορ Γιανουκόβιτς, ο οποίος έφυγε από το Κίεβο το 2014 και πιστεύεται ότι ζει στην περιοχή.

Οι Άσαντ δεν έχουν ανάγκη από χρήματα. Αφού αποκόπηκαν από μεγάλο μέρος του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος λόγω των δυτικών κυρώσεων το 2011, μετά την αιματηρή καταστολή των διαδηλωτών από τον Άσαντ, η οικογένεια τοποθέτησε μεγάλο μέρος της περιουσίας της στη Μόσχα, όπου οι δυτικές ρυθμιστικές αρχές δεν μπορούσαν να την αγγίξουν.

Παρά την άνετη κατοικία τους, η οικογένεια είναι αποκομμένη από τους κύκλους της ελίτ της Συρίας και της Ρωσίας που κάποτε απολάμβαναν. Η φυγή του Μπασάρ από τη Συρία , που διήρκεσε μόλις 11 ώρες , άφησε τους φίλους του εγκαταλελειμμένους, καθώς οι Ρώσοι μεσολαβητές τον εμποδίζουν να επικοινωνήσει με ανώτερους αξιωματούχους του καθεστώτος.

Eικόνες μετά την πτώση του καθεστώτος

«Έχει μια πολύ ήσυχη ζωή», είπε ο οικογενειακός φίλος. «Έχει πολύ μικρή, αν όχι καθόλου, επαφή με τον έξω κόσμο. Έχει επαφή μόνο με μερικούς ανθρώπους που ήταν στο παλάτι του, όπως ο Μανσούρ Αζάμ [πρώην υπουργός προεδρικών υποθέσεων της Συρίας] και ο Γιασάρ Ιμπραήμ [ο κορυφαίος οικονομικός σύμβουλος του Άσαντ]».

Μια πηγή κοντά στο Κρεμλίνο δήλωσε ότι ο Άσαντ δεν διατηρεί σχέσεις με τον Πούτιν και την πολιτική ελίτ της Ρωσίας. «Ο Πούτιν έχει λίγη υπομονή για ηγέτες που χάνουν τον έλεγχο της εξουσίας και ο Άσαντ δεν θεωρείται πλέον ως προσωπικότητα επιρροής ή ακόμη και ως ένας ενδιαφέρων καλεσμένος για δείπνο», ανέφερε η πηγή.

Ο Άσαντ έφυγε με τους γιους του από τη Δαμασκό τις πρώτες πρωινές ώρες της 8ης Δεκεμβρίου 2024, καθώς οι Σύροι αντάρτες πλησίαζαν την πρωτεύουσα από τον βορρά και τον νότο. Μεταφέρθηκαν στη ρωσική αεροπορική βάση Χμεϊμίμ, από όπου και απομακρύνθηκαν αεροπορικώς από τη χώρα. Ο Άσαντ δεν προειδοποίησε την ευρύτερη οικογένειά του ή τους στενούς συμμάχους του καθεστώτος για την επικείμενη κατάρρευση, αφήνοντάς τους να τα βγάλουν πέρα ​​μόνοι τους.

Η κόρη του Άσαντ, Ζειν (με το λευκό φόρεμα) μετά την αποφοίτησή της

Ένας φίλος του Μάχερ αλ-Άσαντ, αδελφού του Μπασάρ και κορυφαίου στρατιωτικού αξιωματούχου, ο οποίος γνωρίζει πολλά πρώην μέλη του παλατιού, είπε: «Ο Μάχερ τηλεφωνούσε στον Μπασάρ για μέρες, αλλά δεν το σήκωνε. Έμεινε στο παλάτι μέχρι την τελευταία στιγμή, οι αντάρτες βρήκαν τα κάρβουνα του ναργιλέ ακόμα ζεστά. Ήταν ο Μάχερ, όχι ο Μπασάρ, που βοήθησε τους άλλους να δραπετεύσουν. Ο Μπασάρ νοιαζόταν μόνο για τον εαυτό του».

Τους πρώτους μήνες μετά την απόδραση των Άσαντ, οι πρώην σύμμαχοί του στο καθεστώς δεν ήταν στο μυαλό του Μπασάρ. Η οικογένεια συγκεντρώθηκε στη Μόσχα για να υποστηρίξει την Άσμα, την πρώην πρώτη κυρία της Συρίας, γεννημένη στη Βρετανία, η οποία έπασχε από λευχαιμία εδώ και χρόνια και η κατάστασή της είχε γίνει κρίσιμη. Έλαβε θεραπεία στη Μόσχα πριν από την πτώση του καθεστώτος Άσαντ. Σύμφωνα με μια πηγή που γνωρίζει τις λεπτομέρειες της υγείας της Άσμα, η πρώην πρώτη κυρία έχει αναρρώσει μετά από πειραματική θεραπεία υπό την επίβλεψη των υπηρεσιών ασφαλείας της Ρωσίας.

Με την υγεία της Άσμα να έχει σταθεροποιηθεί, ο πρώην δικτάτορας επιθυμεί να αποκαλύψει τη δική του εκδοχή της ιστορίας. Έχει προγραμματίσει συνεντεύξεις με το RT και έναν δημοφιλή δεξιό Αμερικανό podcaster, αλλά περιμένει την έγκριση των ρωσικών αρχών για να κάνει μια εμφάνιση στα μέσα ενημέρωσης.

H Άσμα αλ Άσαντ με τον πρώην δικτάτιορα της Συρίας

Η Ρωσία φαίνεται να έχει εμποδίσει τον Άσαντ από οποιαδήποτε δημόσια εμφάνιση. Σε μια σπάνια συνέντευξη του Νοεμβρίου σε ιρακινά μέσα ενημέρωσης σχετικά με τη ζωή του Άσαντ στη Μόσχα, ο πρεσβευτής της Ρωσίας στο Ιράκ, Ελμπρούς Κουτράσεφ, επιβεβαίωσε ότι του απαγορεύτηκε οποιαδήποτε δημόσια δραστηριότητα.

«Ο Άσαντ μπορεί να ζει εδώ, αλλά δεν μπορεί να συμμετέχει σε πολιτικές δραστηριότητες... Δεν έχει κανένα δικαίωμα να συμμετέχει σε κανένα μέσο ενημέρωσης ή πολιτική δραστηριότητα. Έχετε ακούσει κάτι από αυτόν; Δεν έχετε, επειδή δεν του επιτρέπεται - αλλά είναι ασφαλής και ζωντανός», είπε ο Κουτράσεφ.

Η ζωή για τα παιδιά του Άσαντ, αντίθετα, φαίνεται να συνεχίζεται με σχετικά μικρή αναστάτωση, καθώς προσαρμόζονται σε μια νέα ζωή ως ελίτ της Μόσχας. Η μόνη φορά που η οικογένεια Άσαντ –χωρίς τον Μπασάρ– εθεάθη μαζί δημόσια από το τέλος του καθεστώτος τους ήταν στην αποφοίτηση της κόρης του, Ζέιν αλ-Άσαντ, στις 30 Ιουνίου, όπου έλαβε πτυχίο στις διεθνείς σχέσεις από το MGIMO, το ελίτ πανεπιστήμιο της Μόσχας στο οποίο φοιτά μεγάλο μέρος της άρχουσας τάξης της Ρωσίας.

Μια φωτογραφία στην επίσημη ιστοσελίδα του MGIMO δείχνει την 22χρονη να στέκεται δίπλα σε άλλους αποφοίτους. Σε ένα θολό ξεχωριστό βίντεο από την εκδήλωση, μέλη της οικογένειας Άσαντ, μεταξύ των οποίων η Άσμα και οι δύο γιοι της, ο 24χρονος Χαφέζ και ο 21χρονος Kαρίμ διακρίνονται στο κοινό.

Δύο από τους συμμαθητές της Ζέιν που παρευρέθηκαν στην τελετή επιβεβαίωσαν ότι μέλη της οικογένειας Άσαντ ήταν παρόντα, αλλά είπαν ότι κράτησαν χαμηλό προφίλ. «Η οικογένεια δεν έμεινε πολύ και δεν έβγαλε φωτογραφίες με την απόφοιτη στη σκηνή όπως άλλες οικογένειες», είπε ένας από τους πρώην συμμαθητές, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Ο Χάφεζ, που κάποτε θεωρούνταν πιθανός διάδοχος του Μπασάρ, έχει αποσυρθεί σε μεγάλο βαθμό από τη δημοσιότητα από τότε που δημοσίευσε ένα βίντεο στο Telegram τον Φεβρουάριο, στο οποίο παρουσίασε τη δική του αφήγηση για τη φυγή της οικογένειας από τη Δαμασκό, αρνούμενος ότι είχαν εγκαταλείψει τους συμμάχους τους και ισχυριζόμενος ότι η Μόσχα ήταν αυτή που τους διέταξε να εγκαταλείψουν τη Συρία.

Ο Χαφέζ έχει κλείσει τα περισσότερα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημιουργώντας λογαριασμούς με ψευδώνυμο που προέρχεται από μια αμερικανική παιδική σειρά για έναν νεαρό ντετέκτιβ με δυσλεξία, σύμφωνα με διαρροή στοιχείων. Τα παιδιά και η μητέρα τους περνούν μεγάλο μέρος του χρόνου τους ψωνίζοντας, γεμίζοντας το νέο τους ρωσικό σπίτι με είδη πολυτελείας, σύμφωνα με πηγή κοντά στην οικογένεια.

O Xαφέζ αλ Άσαντ

Η Ζεΐν αλ-Άσαντ ψωνίζει τακτικά πολυτελή ρούχα, είναι γραμμένη σε ένα πολυτελές σαλόνι πεντικιούρ και είναι μέλος ενός ελίτ γυμναστηρίου στη Μόσχα, σύμφωνα με διαρροές ρωσικών στοιχείων. Τα παιδιά του Άσαντ επισκέπτονται επίσης συχνά τα ΗΑΕ, με την Άσμα να τους συνοδεύει στο ταξίδι τους τουλάχιστον μία φορά. Διαρροή αρχείων πτήσεων που είδε η Guardian από το 2017 έως το 2023 υποδηλώνουν ότι τα ΗΑΕ ήταν παραδοσιακάαγαπημένος προορισμός για την οικογένεια Άσαντ, ακόμη και όταν ήταν στην εξουσία. Ο Καρίμ και ο Χαφέζ πραγματοποίησαν επανειλημμένα ταξίδια μεταξύ Άμπου Ντάμπι, Μόσχας και Συρίας, συμπεριλαμβανομένων πτήσεων τον Νοέμβριο του 2022 και τον Σεπτέμβριο του 2023.

Αρχικά, η οικογένεια Άσαντ ήλπιζε να μετακομίσει από τη Μόσχα στα ΗΑΕ. Τα ΗΑΕ ήταν μια πολύ πιο οικεία τοποθεσία για αυτούς. Δεν μιλούσαν ρωσικά και δυσκολεύονταν να ενταχθούν στους ρωσικούς κοινωνικούς κύκλους, σύμφωνα με έναν φίλο της οικογένειας. Ωστόσο, η οικογένεια συνειδητοποιεί τώρα ότι η μόνιμη μετεγκατάσταση δεν θα συμβεί για λίγο καιρό, καθώς ακόμη και τα ΗΑΕ, τα οποία φιλοξενούν πολλά μέλη της σκιώδους ελίτ του κόσμου, αισθάνονται άβολα να φιλοξενήσουν τον Άσαντ.

Καθώς οι αντάρτες σάρωσαν τη Συρία, κοινοποίησαν φωτογραφίες που βρήκαν στα ακίνητα του Άσαντ. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατακλύστηκαν από εικόνες του νεαρού Μπασάρ με εσώρουχα, με τον Μπασάρ να κολυμπάει - κάτι πολύ διαφορετικό από την αυταρχική αυτοπροσωπογραφία που κοίταζε τους Σύριους από κάθε γωνιά. Ήταν η πρώτη ρωγμή σε μια ατσάλινη εικόνα ενός δικτάτορα του οποίου η διακυβέρνηση, μέχρι πριν από ένα χρόνο, θεωρούνταν απόρθητη. Οι Σύροι, ωστόσο, εξακολουθούν να έχουν λίγες λεπτομέρειες για τον άνθρωπο που επί 14 χρόνια έδινε εντολές για δολοφονίες που άφησαν εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς Σύρους.

Διαβάστε επίσης