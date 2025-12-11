Συρία: Ο ύποπτος θάνατος της Λούνα - Η σιδηρά σύμβουλος του Άσαντ που ήθελε να γίνει «Πρώτη Κυρία»

Η μυστηριώδης ζωή, αλλά και ο ύποπτος θάνατος της Luna al-Shibl, πρώην παρουσιάστριας του Al Jazeera και συμβούλου μέσων ενημέρωσης του έκπτωτου Μπασάρ αλ-Άσαντ, επανέρχονται στο προσκήνιο πυροδοτώντας νέες θεωρίες συνωμοσίας και κατασκοπείας για τον ρόλο μίας από τις πιο αμφιλεγόμενες προσωπικότητες στο καθεστώς.

Έγγραφα που φέρνει στο φως η Al Majalla αποκαλύπτουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον θάνατό της τον Ιούλιο του 2024 και σχεδόν παράλληλα την εξαφάνιση του αδελφού της Mulham και της συζύγου του, μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο προξενείο του Ιράν στη Δαμασκό που σκότωσε έναν Ιρανό στρατηγό.

Μεταξύ των εγγράφων που αποκαλύφθηκαν είναι το κείμενο μιας συνομιλίας μεταξύ του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί, του πρώην διοικητή της επίλεκτης Δύναμης Κουντς της Ισλαμικής Δημοκρατίας, και του Αλί Μαμλούκ, επικεφαλής του Γραφείου Εθνικής Ασφάλειας της Συρίας, ο οποίος ήταν ο ανώτερος επικεφαλής πληροφοριών της χώρας υπό το καθεστώς Άσαντ. Εμφανίζονται να συζητούν για την al-Shibl, με τον Σουλεϊμανί να εκφράζει την πεποίθηση ότι είναι κατάσκοπος.

Ο διάλογος

Με βάση το έγγραφο που αποκαλύπτεται η συνομιλία στα αραβικά μεταξύ του Σολεϊμανί και του Μαμλούκ στα τέλη του 2019, έγινε καθώς η Luna al-Shibl έφευγε από το γραφείο του Μαμλούκ ενώ έμπαινε ο Σολεϊμανί

Σολεϊμανί: Ποιος είναι αυτός; (Ο Σολεϊμανί χρησιμοποίησε την αρσενική αντωνυμία στα αραβικά, όπως συνηθίζεται σε τέτοια πλαίσια)

Μαμλούκ: Luna al-Shibl, σύμβουλος του Προέδρου.

Σολεϊμανί: Το ξέρω. Αλλά ποια είναι πραγματικά; Πού δούλευε;

Μαμλούκ: Στο Al Jazeera

Σολεϊμανί: Και πόσος ήταν ο μισθός της;

Μαμλούκ: Δεν ξέρω

Σολεϊμανί: Θα σας πω: 10.000 δολάρια. Και πόσος είναι ο μισθός της σήμερα;

Μαμλούκ: Δεν ξέρω

Σολεϊμανί: Θα σας πω. 500.000 συριακές λίρες. Είναι εύλογο ότι θα άφηνε 10.000 δολάρια για 500.000 λίρες; Είναι κατάσκοπος.

Luna al-Shibl's usefulness to the regime has ran out, so they killed her.



She was so heavily involved with everything the regime did. There is even a photo of her in a room with Assad and Putin, and Putin is just ignoring Assad and talking to Luna. Her role was massive. https://t.co/z0kSIxCZox pic.twitter.com/lvMMiNsOAm — Rami (@RamiSafadi93) July 5, 2024

(Ένα κλιπ που έλαβε το Al Arabiya δείχνει μια συνομιλία μεταξύ Luna al-Shibl και ο Μπασάρ αλ-Άσαντ ενώ οδηγεί και εκείνη κάθεται δίπλα του)

Εντάχθηκε στο δυναμικό του Al Jazeera τον Αύγουστο του 2003, όπου και γνώρισε τον Λιβανέζο δημοσιογράφο Sami Kleib, τον οποίο παντρεύτηκε το 2008, αποκτώντας λιβανέζικη υπηκοότητα.

Υπάρχουν αντικρουόμενες αναφορές για το πώς η Λούνα συνάντησε για πρώτη φορά τον Μπασάρ αλ-Άσαντ. Κάποιοι λένε ότι κανονίστηκε από έναν μεσάζοντα του Κατάρ. Άλλοι λένε ότι ήταν δική της πρωτοβουλία.

Μετά από χρόνια εργασίας για το Al Jazeera, η Shibl παραιτήθηκε το 2010 και μετά από μια περίοδο μυστικών ταξιδιών μεταξύ Ντόχα και Δαμασκού, τελικά εντάχθηκε στον στενό κύκλο του Σύρου προέδρου.

A clip obtained by Al Arabiya shows a conversation between Luna Al-Shibl and Bashar al-Assad while he is driving and she is sitting next to him. He says: "#Hezbollah used to boast about its ability in street fighting… but in the end, we no longer heard their voice." #Assad also… pic.twitter.com/41CjKPSs7I — Qusay Noor (@QUSAY_NOOR_) December 6, 2025

Στα πρώτα χρόνια της συριακής κρίσης, διαδραμάτισε βασικό ρόλο στο γραφείο μέσων ενημέρωσης του προεδρικού θεσμού και φέρεται να μεσολάβησε σε ορισμένες ευαίσθητες υποθέσεις. Ήρθε επίσης κοντά με την Πρώτη Κυρία Asma al-Assad, αλλά αυτή η σχέση αργότερα μετατράπηκε σε ανοιχτή εχθρότητα.

Το 2023 ξεκίνησε η διαδικασία σταδιακής απομάκρυνσής της από τη δομή εξουσίας, που συμπίπτει με τον σεισμό στη βορειοδυτική Συρία τον Φεβρουάριο του ίδιου έτους.

Πηγές λένε ότι η Chebel είχε πει στους γύρω της: «Πρέπει να γίνω η πρώτη κυρία», κάτι που βάθυνε το ρήγμα μεταξύ τους, ενώ φημολογείται ότι όταν έμαθε ότι η Asma ότι είχε ξανά καρκίνο τον Μάιο του 2024, φέρεται να είπε: «Θεού θέλοντος, θα πεθάνει».

Οι αμφιβολίες για τη Shebel δεν περιορίζονταν σε εσωτερικές διαμάχες. Σύμφωνα με αναφορές του al-Majala, εκτός από τον τότε διοικητής της Δύναμης Quds Κασέμ Σολεϊμανί και ο αδελφός του προέδρου, Μάχερ αλ-Άσαντ, ήταν καχύποπτος απέναντί της.

Ο Μάχερ αλ-Άσαντ, ο αδίστακτος διοικητής της Τέταρτης Μεραρχίας της Ρεπουμπλικανικής Φρουράς- δεν την εμπιστεύτηκε ποτέ, ακόμη και μετά τον γάμο της το 2016 με τον Αμάρ Σαάτι, έναν έμπιστό του που είχε ηγηθεί της Φοιτητικής Ένωσης σε όλα τα πανεπιστήμια της Συρίας.

Από την άλλη πλευρά, η Shibel και ο αδελφός του Molham επέκριναν ανοιχτά το Ιράν και τη Χεζμπολάχ, η οποία ήταν ευαίσθητη στο περιβάλλον ασφαλείας στη Δαμασκό και τροφοδότησε ακόμη και κατηγορίες για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ.

Ο ξαφνικός πλούτος της Shebel τράβηξε επίσης την προσοχή των κύκλων εξουσίας, από την αγορά ακινήτων αξίας 8 εκατομμυρίων δολαρίων στο Ντουμπάι μέχρι το άνοιγμα του πολυτελούς εστιατορίου στη γειτονιά al-Mazzeh της Δαμασκού. Αλλά αυτή η επιρροή και ο πλούτος, σύμφωνα με τις πηγές, οδήγησαν στην αρχή της «στοχευμένης συρρίκνωσης» της.

Φημολογήθηκε ευρέως ότι ο Άσαντ της το χάρισε. Αργότερα το πούλησε στο πολλαπλάσιο της αρχικής του αξίας. Η συναλλαγή ενίσχυσε τη θέση της με τον Άσαντ, αλλά προκάλεσε και υποψίες. Η Asma άρχισε να αμφισβητεί την προέλευση της αυξανόμενης περιουσίας της Luna. Σε απάντηση, η Λούνα κυκλοφόρησε ισχυρισμούς ότι η «Μαντάμ Άσμα» είχε πάρει τον έλεγχο του οικονομικού μηχανισμού της Συρίας.

Το ύποπτο τροχαίο και ο θάνατος μυστήριο

Στις 2 Ιουλίου 2024, το αυτοκίνητό της εμπλέκεται σε τροχαίο, αλλά οι εικόνες έδειξαν ότι η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν αμελητέα. Μάρτυρες ισχυρίστηκαν ότι άγνωστος τη χτύπησε θανάσιμα στο πίσω μέρος του κεφαλιού αφού σταμάτησε το αυτοκίνητο. Η Shebel πέθανε τέσσερις ημέρες αργότερα, στις 6 Ιουλίου.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στο Al Majalla, ένα άλλο όχημα πλησίασε και χτύπησε το δικό της. Πριν προλάβει να βγει η ασφάλειά της, ένας άγνωστος δράστης επιτέθηκε στη Λούνα, χτυπώντας την στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Το χτύπημα την άφησε παράλυτη και αργότερα πέθανε από τα τραύματα.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, μεταφέρθηκε αρχικά σε κλινική κοντά στη Δαμασκό, όπου έφτασαν ο σύζυγός της, Αμάρ, και ο επιχειρηματίας Μοχάμεντ Χάμσο (στενός συνεργάτης του Μαχέρ). Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ένας μάρτυρας θυμήθηκε ότι «όταν ο Αμάρ προσπάθησε να μιλήσει για το τι είχε συμβεί, συνελήφθη αμέσως μπροστά στους φρουρούς και τους βοηθούς». Ένας αυτόπτης μάρτυρας είπε στο Al Majalla ότι «η Λούνα είχε δύο κινητά τηλέφωνα... Το προσωπικό της βρέθηκε αργότερα πεταμένο σε έναν κάδο. Το δεύτερο έλειπε».

Δημοσιεύματα αργότερα τη συνέδεσαν με τον επιχειρηματία Μοχάμεντ Μπάρα Κατέρτζι, ο οποίος σκοτώθηκε μέρες αργότερα στην ίδια περιοχή. Πηγές στη Δαμασκό ισχυρίστηκαν ότι η Λούνα έλαβε 15 εκατομμύρια δολάρια από αυτόν, φαινομενικά για τον Άσαντ, αλλά εξέτρεψε τα χρήματα στον δικό της λογαριασμό.

Την ίδια περίοδο, ο αδελφός της Molham και η σύζυγός του συνελήφθησαν και δεν τους ξαναείδαν ποτέ.

Κύκλοι κοντά στο Ιράν στη Δαμασκό ισχυρίστηκαν ότι «εργάζονταν για το Ισραήλ» και είχαν δεσμούς με την ιρανική αντιπροσωπεία που στοχοποιήθηκε την 1η Απριλίου 2024, όταν οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σκότωσαν επτά ανώτερους Ιρανούς, συμπεριλαμβανομένου του διοικητή της Δύναμης Quds Mohammad Reza Zahdi.

Η Λούνα είπε σε στενούς συνεργάτες της ότι η απαγωγή του ήταν πράξη εκδίκησης εναντίον της, επειδή το φθινόπωρο του 2012 είχε κινηματογραφήσει τον Αμερικανό δημοσιογράφο Όστιν Τάις, ο οποίος εξαφανίστηκε στη Συρία και παρουσιάστηκε ως όμηρος του Ισλαμικού Κράτους.

Πηγές στη Δαμασκό ανέφεραν ότι η Chebel είχε πουλήσει μεγάλο μέρος των περιουσιακών του στοιχείων πριν από το θάνατό της και φοβόταν απειλές από τους κοντινούς του ανθρώπους τους τελευταίους μήνες.