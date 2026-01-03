Πότε είναι φέτος η Καθαρά Δευτέρα

Πότε είναι φέτος η Καθαρά Δευτέρα
Tρία τριήμερα επιφυλάσσει το 2026, με την Καθαρά Δευτέρα να ανοίγει πρώτη τον κύκλο των αργιών.

Συγκεκριμένα, το πρώτο τριήμερο του νέου έτους έρχεται στις 23 Φεβρουαρίου, ημέρα της Καθαράς Δευτέρας.

Έτσι, από το Σάββατο 21 έως και τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου, μαθητές και εργαζόμενοι θα έχουν την ευκαιρία για ένα σύντομο διάλειμμα.

Τα υπόλοιπα δύο τριήμερα για το 2026 είναι:

  • 1-3 Μαΐου: Παρασκευή έως Κυριακή για την Εργατική Πρωτομαγιά.

  • 30 Μαΐου - 1 Ιουνίου: Σάββατο έως Δευτέρα για την αργία του Αγίου Πνεύματος.

Καθαρά Δευτέρα και εργασιακές υποχρεώσεις

Η Καθαρά Δευτέρα δεν θεωρείται επίσημη αργία για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Ωστόσο, οι περισσότερες επιχειρήσεις παραμένουν κλειστές, λόγω συλλογικών συμβάσεων, εθιμικού δικαίου ή επιχειρησιακής συνήθειας.

Οι εργαζόμενοι που δεν απασχοληθούν κατά την Καθαρά Δευτέρα σύμφωνα με τα παραπάνω δεν έχουν καμία μείωση μισθού. Οι εργαζόμενοι με ημερομίσθιο δικαιούνται το κανονικό τους ημερομίσθιο.

Αν μία επιχείρηση λειτουργήσει φέτος κατ’ εξαίρεση (ενώ τα προηγούμενα χρόνια δεν λειτουργούσε βάσει ΣΣΕ, Κανονισμού Εργασίας, επιχειρησιακής συνήθειας ή εθίμου), τότε για πλήρη απασχόλησή τους οι υπάλληλοι δικαιούνται προσαύξηση μισθού κατά 1/25 και οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο ένα ακόμα ημερομίσθιό τους, επί του ωρομισθίου των οποίων θα υπολογισθεί και η προσαύξηση κατά 75% για την εργασία σε ημέρες αργίας.

