Τραμπ πιέζει την Κίνα για τα Στενά του Ορμούζ – Απειλεί με αναβολή της επίσκεψής του

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Κυριακή ότι η επίσημη επίσκεψή του στην Κίνα, όπου είναι προγραμματισμένο να συναντηθεί και να έχει συνομιλίες με τον ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, από την 31η Μαρτίου ως τη 2η Απριλίου, θα μπορούσε να αναβληθεί αν το Πεκίνο δεν βοηθήσει τις ΗΠΑ να ανοίξουν το στενό του Χορμούζ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στους Financial Times.

«Νομίζω ότι η Κίνα πρέπει επίσης να βοηθήσει, διότι η Κίνα εισάγει το 90% του πετρελαίου της από τα στενά», έκρινε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Θα θέλαμε να ξέρουμε πριν από τότε. Είναι (σ.σ. οι δύο εβδομάδες) πολύς καιρός», δήλωσε και πρόσθεσε «θα μπορούσαμε να αναβάλουμε» την επίσκεψη, χωρίς να διευκρινίσει για πόσο μεγάλο διάστημα.