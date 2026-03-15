Καιρός: Έρχονται βροχές και χιόνια την επόμενη εβδομάδα - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Snapshot Από τη Δευτέρα αναμένονται βροχές κυρίως στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά, με τοπικές καταιγίδες στο Ιόνιο.

Από την Τρίτη θα υπάρξει αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και παρατεταμένες βροχές σε μεγάλο μέρος της χώρας έως την Παρασκευή.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά με ριπές έως 8

9 μποφόρ, κυρίως στο Αιγαίο και στα νότια τμήματα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, με κατά τόπους αξιόλογο ύψος χιονιού σε μεγάλα υψόμετρα.

Ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί προσωρινά το Σαββατοκύριακο μετά την κακοκαιρία.

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς αναμένονται βροχωπτώσεις ήδη από αύριο, Δευτέρα, ενώ από την Τρίτη θα σημειωθεί αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για αύριο, στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά, αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους και στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες.

Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και στο Ιόνιο και στη δυτική Πελοπόννησο τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 16 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, αλλαγή αναμένεται στο σκηνικό του καιρού από την Τρίτη και μετά, καθώς ένα νέο σύστημα θα επηρεάσει τη χώρα μας με βροχές που πιθανόν να διατηρηθούν μέχρι και την Παρασκευή στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας.

Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή αλλά πρόσκαιρη πτώση, με τις μέγιστες τιμές να μην ξεπερνούν τους 13 βαθμούς Κελσίου ακόμη και στα ανατολικά και τα νότια τμήματα της χώρας.

Την ίδια ώρα οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά από βόρειες διευθύνσεις, φτάνοντας τοπικά ακόμη και τα 8 με 9 μποφόρ, κυρίως την Πέμπτη και την Παρασκευή στο Αιγαίο και στα νότια τμήματα.

Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, οι οποίες στα μεγαλύτερα υψόμετρα θα είναι κατά τόπους αξιόλογες. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, ο καιρός φαίνεται να βελτιώνεται πρόσκαιρα το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.

Η πρόγνωση Αρναούτογλου

Την πτώση της θερμοκρασίας την ερχόμενη εβδομάδα επιβεβαιώνει και ο Σάκης Αρναούτογλου.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος, αναμένονται και αξιόλογες βροχοπτώσεις σε συγκεκριμένες γεωγραφικές ζώνες και χιονοπτώσεις στα μεγάλα υψόμετρα. Η αλλαγή αρχίζει σταδιακά από τη Δευτέρα. Η αιτία της επιδείνωσης είναι ένα ψυχρό μέτωπο που θα επηρεάσει την Ελλάδα με βροχές, κρύο και πολύ ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Την Τρίτη, στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν ενώ μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα νότια τμήματα του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο νότιο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη, κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά, θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, τοπικά στα πελάγη έως 7 και στο νότιο Ιόνιο έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 13 με 16 βαθμούς στα βόρεια και τους 17 με 19 βαθμούς στις υπόλοιπες περιοχές, ενώ τοπικά σε Κρήτη και Δωδεκάνησα θα αγγίξει τους 20 βαθμούς.

Την Τετάρτη, ο καιρός θα παραμείνει άστατος, με νεφώσεις παροδικά αυξημένες και τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και νότια. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο νότιο Ιόνιο, την Κρήτη, την Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες, ενώ από το βράδυ φαινόμενα θα σημειωθούν και στα Δωδεκάνησα καθώς και στο βόρειο Ιόνιο.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και τοπικά στα πελάγη έως 7 μποφόρ, ενώ πρόσκαιρα θα φτάνουν τα 8 μποφόρ στο νότιο Ιόνιο το πρωί και στο βόρειο Αιγαίο από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.

Την Πέμπτη, λίγες νεφώσεις θα υπάρχουν, οι οποίες κατά διαστήματα θα αυξάνονται στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια, φέρνοντας τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες αναμένονται στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Διαβάστε επίσης