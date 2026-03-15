Καιρός: Ψυχρές αέριες μάζες καταλαμβάνουν την χώρα την εβδομάδα που έρχεται - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

Επιμέλεια - Newsbomb

Φωτογραφία αρχείου

Eurokinissi
ΚΑΙΡΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο καιρός αλλάζει πρόσωπο τις επόμενες ημέρες. Ο Δημήτρης Ζιακόπουλος εκτιμά πως θα κυλήσει η νέα εβδομάδα με βροχές και χαμηλές θερμοκρασίες. Αν και η εικόνα δεν έχει ξεκαθαρίσει απόλυτα, τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ενισχυμένους ανέμους.


Την ίδια ώρα, η σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας φέρνει μια αίσθηση που θυμίζει περισσότερο χειμώνα παρά άνοιξη. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, το σκηνικό θα είναι κατά τόπους έντονο σε αρκετές περιοχές της χώρας. Κι όμως, η εαρινή ισημερία πλησιάζει, έστω και αν ο καιρός έχει άλλη γνώμη.

Το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού, σύμφωνα με τον προγνώστη, θα είναι η αλλαγή της αίσθησης στην ατμόσφαιρα, με το θερμό σκηνικό των προηγούμενων ημερών να δίνει τη θέση του σε πιο ψυχρές αέριες μάζες, ιδιαίτερα από τα μέσα της εβδομάδας και μετά. Οι άνεμοι αναμένεται να ενισχυθούν, ενώ σε ορισμένες περιοχές δεν αποκλείεται να δημιουργηθούν συνθήκες έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί σταδιακά, με τις χαμηλότερες τιμές να καταγράφονται στο δεύτερο μισό της εβδομάδας. Στη βόρεια Ελλάδα μάλιστα αυξάνονται οι πιθανότητες για παγετό τις νυχτερινές και τις πρώτες πρωινές ώρες.

Αναλυτικά, η εκτίμηση του Δημήτρη Ζιακόπουλου για τον καιρό της νέας εβδομάδας:

Βροχές

Έστω και παροδικά, θα βρέξει σχεδόν σε όλη τη χώρα. Σημαντικές από πλευράς έντασης και διάρκειας θα είναι οι βροχές στην Α. Στερεά-Εύβοια, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Άνεμοι

Τις πρώτες μέρες της εβδομάδας, ΒΑ έως ΝΑ με ένταση ως τα 7 μποφόρ (Ν. Ιόνιο). Από τα μέσα της εβδομάδας, Α-ΒΑ με ένταση η οποία στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα θα φθάσει τα 8 και ίσως τοπικά στο Αιγαίο τα 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία

Σε πτώση από τα μέσα της εβδομάδας. Οι πιθανότητες παγετού ακτινοβολίας είναι αυξημένες στο δεύτερο μισό της εβδομάδας κυρίως στη Β. Ελλάδα. Προφανώς, η έντασή του δεν μπορεί να εκτιμηθεί από σήμερα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
