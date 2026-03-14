Καιρός: Έρχονται βροχές και στην Αθήνα - Πέφτει την ερχόμενη εβδομάδα η θερμοκρασία

«Χαλάει» από την ερχόμενη εβδομάδα ο καιρός, καθώς αναμένονται βροχοπτώσεις, αλλά και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με την πρόγνωη του Θοδωρή Κολυδά, το επόμενο τριήμερο ο καιρός δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Από την Τρίτη όμως θα αρχίσουν βροχές, οι οποίες στο διάστημα από την Τρίτη έως και την Πέμπτη θα επηρεάσουν και την Αθήνα, χωρίς πάντως να έχουν ιδιαίτερη ένταση.Τα περισσότερα φαινόμενα φαίνεται ότι θα εκδηλωθούν από την Τετάρτη προς την Πέμπτη.

Παράλληλα, από την Τετάρτη θα σημειωθεί αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, της τάξεως των 4 έως 5 βαθμών. Έτσι, από τους 17 με 18 βαθμούς θα οδηγηθούμε στους 13 με 14, ενώ θα επικρατήσουν και ισχυροί βοριάδες. Ο Μάρτιος, λοιπόν, θα δείξει το πιο ψυχρό του πρόσωπο έως και το προσεχές Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο.

Στη συνέχεια, η θερμοκρασία θα αρχίσει σταδιακά να ανεβαίνει, επανερχόμενη σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, ενώ και οι άνεμοι θα εξασθενήσουν. Υπάρχει, βέβαια, και μια τάση για νέα βροχόπτωση αργότερα, όμως ακόμη βρισκόμαστε αρκετά μακριά χρονικά για πιο ασφαλή εκτίμηση.

? Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ

✅Το επόμενο τριήμερο ο καιρός δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Από την Τρίτη όμως θα αρχίσουν βροχές, οι οποίες στο διάστημα από την Τρίτη έως και την Πέμπτη θα επηρεάσουν και την Αθήνα, χωρίς πάντως να έχουν ιδιαίτερη ένταση. Τα περισσότερα… pic.twitter.com/YKQHrYPWWf — Theodoros Kolydas (@KolydasT) March 14, 2026

Διαβάστε επίσης