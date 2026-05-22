Τα σχέδια της ΕΡΤ για την επόμενη σεζόν – Τα κεντρικά πρόσωπα, η hot μεταγραφή, οι σειρές

Τι θα δούμε την επόμενη τηλεοπτική σεζόν στην ΕΡΤ1;

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

  • Η ΕΡΤ1 προγραμματίζει να συνεχίσει τις εκπομπές «Νωρίς νωρίς» με Κρατερό Κατσούλη και Μαρία Ηλιάκη και το σαββατοκύριακο με Ζωή Κρονάκη και Τάσο Ιορδανίδη.
  • Η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος θα αντικαταστήσουν τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο στο «Στούντιο 4».
  • Στη βραδινή ζώνη θα προβληθεί η σειρά «TV Land» με πρωταγωνιστές τον Ιωάννη Παπαζήση, τη Σύλβια Δεληκούρα και τη Σάννυ Χατζηαργύρη.
  • Η νέα παραγωγή «Οι Θάλασσες μας χώρισαν» θα προβληθεί σε 8 επεισόδια, βασισμένη στο βιβλίο της Ιφιγένειας Τέκου, με σημαντικό καστ και ιστορία που εκτείνεται από το 1937 μέχρι ιστορικές αναταραχές στην Αλεξάνδρεια.
  • Οι συζητήσεις για το νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ1 ξεκινούν άμεσα προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι συνεργασίες και το τηλεοπτικό πρόγραμμα.
Η Eurovision 2026 πέρασε στη σφαίρα του παρελθόντος και πλέον οι άνθρωποι της δημόσιας τηλεόρασης ξεκινούν να διαμορφώνουν το πρόγραμμα της επόμενης τηλεοπτικής σεζόν. Οι συζητήσεις με κάποια από τα κεντρικά πρόσωπα θα ξεκινήσουν άμεσα, έτσι ώστε να «κλειδώσουν» οι εκπομπές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άμεσα θα καθίσουν στο τραπέζι των συζητήσεων Κρατερός Κατσούλης και Μαρία Ηλιάκη για να δουν το μέλλον της εκπομπής «Νωρίς νωρίς». Το ίδιο θα συμβεί και με το «ντουέτο» του Σαββατοκύριακου Ζωή Κρονάκη και Τάσο Ιορδανίδη, που θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως θα πάρουν το «πράσινο φως».

Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάσης Αναγνωστόπουλος θα κάνουν ένα τελευταίο ραντεβού, διαδικαστικού χαρακτήρα περισσότερο, αφού ήδη έχουν πάρει την απόφαση να αφήσουν το «Στούντιο 4» και να μετακομίσουν στον ΣΚΑΪ. Τη θέση τους, όπως ήδη έχουμε αναφέρει στο Newsbomb, θα πάρουν η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος. Οι δυο τους, ικανότατοι και με σημαντικούς σταθμούς στο ενεργητικό τους, θα κληθούν να φέρουν αέρα ανανέωσης στο «Στούντιο 4» διατηρώντας βέβαια την ταυτότητα του μαγκαζίνο.

Η Κατερίνα Καραβάτου

Αξίζει να σημειωθεί ότι το συμβόλαιο του Χρήστου Φερεντίνου με τον ΣΚΑΪ λήγει τον Ιούνιο, ενώ έχουν ολοκληρωθεί τα επεισόδια του «Wall». Στην περίπτωση της Κατερίνας Καραβάτου, τα πράγματα δεν είναι τόσο ξεκάθαρα! Η οικοδέσποινα της ζώνης του Σαββατοκύριακου έχει συμβόλαιο έως τον Οκτώβριο κι έτσι οι δύο πλευρές θα πρέπει γρηγορότερα να λύσουν τη συνεργασία τους.

Στη βραδινή ζώνη πρωταγωνιστική θέση θα έχουν ξανά οι σειρές. Αν και ακόμη εξετάζουν συνεργασίες και διαβάζουν σενάρια, σίγουρο θεωρείται ότι θα βγει στον αέρα το «TV Land». Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα είναι ο Ιωάννης Παπαζήσης και η Σύλβια Δεληκούρα, ενώ επιστρέφει μετά από χρόνια απουσίας η Σάννυ Χατζηαργύρη.

Στο πρόγραμμα θα προστεθεί και η παραγωγή «Οι Θάλασσες μας χώρισαν». Μια δυνατή ιστορία για την απώλεια, τον ξεριζωμό και τη δύναμη του ανθρώπου να συνεχίζει, ακόμα και μέσα από τις πιο σκοτεινές θάλασσες, ζωντανεύει σε 8 επεισόδια που βασίζονται στο βιβλίο της Ιφιγένειας Τέκου, σε σενάριο Σοφίας Σωτηρίου και σκηνοθεσία Χρήστου Δήμα.

Πρωταγωνιστούν οι Κατερίνα Λέχου, Λεωνίδας Κακούρης, Γιάννης Κουκουράκης, Νεφέλη Κουρή, Χριστίνα Αλεξανιάν, Δήμητρα Ματσούκα, Βαγγέλης Στρατηγάκος και Αθηνά Λιμπάντση. Η αφήγηση αρχίζει το 1937 στην ιταλοκρατούμενη Σύμη, όταν ο θάνατος του μικρού γιου της οικογένειας Γεωργά τούς αναγκάζει να ξεριζωθούν και να μεταναστεύσουν στην Κωνσταντινούπολη.

Εκεί, οι δύο αδελφές, η Παρασκευούλα και η Ελπίδα, δοκιμάζονται από τον έρωτα, τη ζήλια και μια απαγορευμένη σχέση που θα αλλάξει τη μοίρα τους. Η ιστορία εκτείνεται μέχρι την Αλεξάνδρεια και διατρέχει μεγάλες ιστορικές αναταραχές -από την άνοδο του Νάσερ έως τα Σεπτεμβριανά- και φωτίζει μια βαθιά προσωπική διαδρομή γεμάτη πόνο, προδοσία και πάθη.

