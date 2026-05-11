Σία Κοσιώνη: Τα σενάρια, η ΕΡΤ και η αλήθεια - Τι συμβαίνει με την επόμενη μέρα της παρουσιάστριας;

Η Σία Κοσιώνη εκφώνησε το τελευταίο της δελτίο, στον ΣΚΑΪ, την Παρασκευή, κλείνοντας έναν κύκλο 20ετούς συνεργασίας.

Η παρουσιάστρια, πλέον, είναι ελεύθερη προς αναζήτηση νέας τηλεοπτικής στέγης και η φημολογία για το μέλλον της είναι έντονη.

Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό το διαζύγιό της με το κανάλι του Φαλήρου, υπήρξαν φήμες ότι θα μετακινηθεί στην ΕΡΤ. Ωστόσο, η εν λόγω εξέλιξη όχι μόνο δεν επιβεβαιώθηκε, αλλά διαψεύστηκε από στελέχη της δημόσιας τηλεόρασης.

Με αφορμή τα όσα γράφονται και ακούγονται το τελευταίο διάστημα, η διοίκηση της ΕΡΤ, αλλά και προσωπικά ο πρόεδρος Γιάννης Παπαδόπουλος, έχει εγκαίρως προχωρήσει στις ενέργειες εκείνες για τη διασφάλιση της συνεργασίας με τη δημόσια τηλεόραση των δημοσιογράφων Απόστολου Μαγγηριάδη (καθημερινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 18.00), Αδαμαντίας Λιόλιου (κεντρικό δελτίο ειδήσεων το Σαββατοκύριακο στις 18.00) και Στέλλας Στυλιανού (καθημερινό δελτίο ειδήσεων στις 12.00). Τα συμβόλαιά τους λήγουν το καλοκαίρι του 2027, συνεπώς αυτή την περίοδο δεν θα μπορούσε να τοποθετηθεί στην εν λόγω θέση η Σία Κοσιώνη.

