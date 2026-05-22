Euroleague Final Four 2026: Αρχίζει η δράση στο «Telekom Center Athens»

Η Αθήνα και το «T-Center» μετατρέπονται από την Παρασκευή (22/05) στην πρωτεύουσα της μπασκετικής Ευρώπης. Η ελληνική πρωτεύουσα και το «στολίδι» των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων στο Μαρούσι υποδέχονται το κορυφαίο ραντεβού της φετινής Euroleague. To Final Four 2026 απ’ όπου θα προκύψει η νέα Πρωταθλήτρια ομάδα της Ευρώπης.

Μάλιστα, στο πρώτο… τζάμπολ, στον πρώτο ημιτελικό, βρίσκεται η ομάδα που θα παλέψει για να διατηρήσει τα σκήπτρα της. Η Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους θα προσπαθήσει να κάνει το back to back στους τίτλους στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, μετά το τρόπαιο που είχε κατακτήσει την περσινή σεζόν στο Άμπου Ντάμπι.

Απέναντί της θα βρεθεί ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει θέσει ως τεράστιο στόχο τη φετινή αγωνιστική περίοδο την κατάκτηση της 4ης Euroleague της ιστορίας του, στην πέμπτη συνεχόμενη παρουσία σε Final Four, αλλά και την πρώτη σε τελική φάση που διεξάγεται στην Ελλάδα.

«Εμφύλιος» σε τεντωμένο σχοινί

Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο δεύτερος, χρονικά, ημιτελικός στο «Telekom Center Athens» μεταξύ της Βαλένθια και της Ρεάλ Μαδρίτης. Οι δύο ισπανικές ομάδες θα… λύσουν τις διαφορές τους, με… φόντο την παρουσία στον τελικό της διοργάνωσης και τη διεκδίκηση του βαρύτιμου τροπαίου.

Οι «νυχτερίδες» έκλεισαν… θέση στην τελική φάση της διοργάνωσης αφήνοντας εκτός τον Παναθηναϊκό AKTOR. Μάλιστα, το «συγκρότημα» του Ντιέγκο Μαρτίνεθ επιβίωσε στην σειρά μετά τα δύο σερί breaks των «πράσινων» στην Ισπανία και… απάντησε με τον ίδιο τρόπο στην Αθήνα, παίρνοντας το «εισιτήριο» στο Game 5.

Από την άλλη, η «Βασίλισσα» είχε λίγο πιο… εύκολο έργο κόντρα στην Χάποελ Τελ Αβίβ και με συνολικό 3-1 στην σειρά «σφράγισε» την παρουσία της σε μία ακόμα τελική φάση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Μάλιστα, στο «Telekom Center Athens» θα διεκδικήσει το 12ο τρόπαιο στην ιστορία της, ούσα η πολυνίκης του θεσμού.

Οι ώρες και τα κανάλια των ημιτελικών

Το πρώτο τζάμπολ στον πρώτο ημιτελικό έχει οριστεί για το απόγευμα της Παρασκευής (22/05) στις 18:00. Τηλεοπτικά, το παιχνίδι Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε θα καλυφθεί από το Novasports Prime.

Ο ισπανικός «εμφύλιος» είναι αυτός που θα «κλείσει» το πρόγραμμα των ημιτελικών της Παρασκευής (22/05) και θα ξεκινήσει στις 21:00. Η τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης θα γίνει από το Novasports Prime.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα του Euroleague Final Four 2026:

Παρασκευή 22 Μαΐου

18:00 Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε

21:00 Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης

Κυριακή 24 Μαΐου