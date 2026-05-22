Έντονες αντιδράσεις προκαλεί το οπτικοακουστικό υλικό που δείχνει γιατρό δημόσιου νοσοκομείου να απαιτεί χρήματα από γυναίκα που ήταν έτοιμη να χειρουργηθεί στο πόδι, με αποτέλεσμα την άμεση παρέμβαση της διοίκησης και του υπουργείου Υγείας

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

«Φακελάκι»: «Με ακολουθούσε στους διαδρόμους μέχρι να πω "ναι"» - Η καταγγελία του γιου της ασθενούς
  • Γιατρός δημόσιου νοσοκομείου στα Βόρεια Προάστια της Αττικής ζήτησε «φακελάκι» από ασθενή πριν από εγχείρηση, γεγονός που καταγράφηκε σε βίντεο.
  • Ο γιος της ασθενούς κατήγγειλε ότι ο γιατρός τον ακολουθούσε επίμονα στους διαδρόμους μέχρι να συμφωνήσει στην καταβολή χρημάτων.
  • Ο γιατρός ανέφερε ότι ζητούσε χρήματα για προσωπικούς λόγους, ενώ ισχυρίστηκε ότι έχει αναπηρία και καρκίνο.
  • Η διοίκηση του νοσοκομείου διέταξε κατεπείγουσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση και ο γιατρός τέθηκε σε αργία.
  • Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε ότι τέτοια φαινόμενα δεν θα γίνουν ανεκτά και επανέλαβε ότι προτιμά να μην έχει γιατρούς παρά να υπάρχουν περιστατικά φακελακίου.
Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τον αναισθησιολόγο, ο οποίος φέρεται να ζήτησε «φακελάκι» σε νοσοκομείο των Βορείων Προαστίων της Αττικής, από μία ασθενή η οποία, όμως, τον κατέγραψε σε βίντεο.

Σύμφωνα με το Star, η γυναίκα, ξαπλωμένη στο κρεβάτι του πόνου για μια εγχείρηση στο πόδι, εμφανίζεται στο επίμαχο βίντεο να συμφωνεί διστακτικά στην καταβολή του ποσού, την ώρα που ο γιος της περιγράφει μια αφόρητη πίεση από την πλευρά του ιατρού στους διαδρόμους του ιδρύματος. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, ο γιατρός χρησιμοποίησε το επιχείρημα του χρόνου για να αποσπάσει τη συναίνεση.

«Άρχισε να μας λέει ότι θέλει κάποια χρήματα, αλλιώς, λέει, η ώρα πάει δώδεκα, μάλλον μπορεί να ακυρωθεί (το χειρουργείο). Του είπα ναι, αλλά όχι τώρα, μετά. Όπου πήγαινα, ήταν από πίσω μου, δηλαδή. Ήθελε το ναι», δήλωσε χαρακτηριστικά ο γιος της ασθενούς, περιγράφοντας το στενό μαρκάρισμα που υπέστη. «Με ακολουθούσε στους διαδρόμους μέχρι να πω "ναι"», συμπλήρωσε, αναδεικνύοντας το μέγεθος του εκβιασμού.

Οι ισχυρισμοί του γιατρού και η επίκληση της υγείας του

«Να έχω κάτι για τα γεράματά μου», δήλωσε ο αναισθησιολόγος, ο οποίος φέρεται να ζήτησε «φακελάκι» σε νοσοκομείο των Βορείων Προαστίων της Αττικής, από μία ασθενή η οποία, όμως, τον κατέγραψε σε βίντεο.

«Αυτή ήτανε προς χειρουργείο. Επειδή ήτανε να το κάνω εγώ και δεν το είχα δει προ εγχειρητικά, πήγα να δω την κλινική του κατάσταση και, πάντα, έτσι γίνεται μια ώρα πριν, ας πούμε, πριν μπει στο χειρουργείο, να δω είναι, δεν είναι, έχει φάει, δεν έχει φάει. Γιατί υπάρχει ένα πρωτόκολλο. Και ειλικρινά έγινε αυτό που σας λέω. Λέω: “Λόγω ώρας μπορεί να μπει, μπορεί και να μην μπει. Εγώ θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να μπει. Σε τρεις μήνες βγαίνω στη σύνταξη.”», είπε αρχικά μιλώντας στο Mega.

Στη συνέχεια απάντησε ότι η ειδικότητά του είναι αναισθησιολόγος και είπε:

«14 Ιουλίου, αν δείτε την ημερομηνία μου, δηλαδή σε 1,5 μήνα βγαίνω σε σύνταξη. Δηλαδή και δεν έκανα κάτι και κινδυνεύω. Θα ήθελα να έχω καλά γεράματα. Πώς να σας το πω; Ειλικρινά, λυπάμαι. Τέλος πάντων, δε θέλω να σας πω τα προσωπικά μου, αλλά, ξέρετε, είμαι, θα σας το πω αφού φτάσαμε εδώ.
Είμαι με απόφαση του ΚΕΠΑ 82% αναπηρία, έχω αναπηρία. Δε θα υπήρχε περίπτωση να εκμεταλλευτώ άνθρωπο από τα δράματα που τραβάω με τον καρκίνο που έχω. Δεν έχω κάτι άλλο για τα γεράματά μου ...»

Κατεπείγουσα ΕΔΕ και άμεση θέση σε αργία

Η αντίδραση των αρχών υπήρξε ακαριαία μετά τη δημοσιοποίηση του οπτικού υλικού. Ο διοικητής του νοσοκομείου διέταξε αμέσως τη διενέργεια κατεπείγουσας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, η οποία ορίζεται να ολοκληρωθεί εντός τριών ημερών για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Θέση στο ζήτημα πήρε αμέσως και η πολιτική ηγεσία, με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη να ξεκαθαρίζει πως τέτοια φαινόμενα θα παταχθούν χωρίς καθυστέρηση.

«Επί θητείας μου, καμία τέτοια πράξη δε θα γίνει ανεκτή. Είναι ήδη σε αργία, έχει ξεκινήσει η ΕΔΕ για να φύγει από το ΕΣΥ», τόνισε ο υπουργός. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος υγειονομικός δεν εμφανίζεται για πρώτη φορά στις αναφορές των αρχών, καθώς το 2018 είχε κατηγορηθεί ξανά για απαίτηση 150 ευρώ από άλλον ασθενή, ωστόσο τότε είχε αθωωθεί δικαστικά και επέστρεψε κανονικά στην εργασία του.

Άδωνις Γεωργιάδης: Καλύτερα να μην έχω γιατρούς παρά να παίρνουν φακελάκι

Μιλώντας χθες βράδυ στον τηλεοπτικό σταθμό Action24 ο υπουργός Υγείας κατέκρινε τον εν λόγω γιατρό και τόνισε:

«Καλύτερα να μην έχω καθόλου γιατρούς παρά να παίρνουν φακελάκι. Μην τους δίνετε φακελάκι δεν μπορεί να καθυστερεί το χειρουργείο»

